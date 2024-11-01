edición general
Operación ‘Proteger a Moreno Bonilla’: los médicos como chivo expiatorio del PP andaluz

La desvergüenza política en Andalucía ha alcanzado un nuevo nivel. Carmelo Romero, senador del PP por Huelva, ha culpado a las y los médicos del colapso del programa de cribado de cáncer de mama.La “nueva etapa” de Moreno Bonilla: maquilla los recortes con discursos de eficiencia, que sustituye la gestión por el marketing y que convierte la tragedia en oportunidad política. Una doctrina donde las mujeres afectadas son estadísticas y las y los sanitarios, prescindibles. La Junta ha destinado más de 4.500 millones de euros a empresas privadas des

3 comentarios
#1 tierramar
EL CINISMO COMO POLÍTICA SANITARIA
La desvergüenza política en Andalucía ha alcanzado un nuevo nivel. Carmelo Romero, senador del PP por Huelva, ha culpado a las y los médicos del colapso del programa de cribado de cáncer de mama, un fallo que ha puesto en riesgo la vida de 2.317 mujeres y costado la de otras tantas. Según él, quienes deberían dimitir no son los responsables políticos, ni los gestores que recortaron medios, ni el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla, sino los propios…   » ver todo el comentario
#2 tierramar
Mazón, Moreno Bonilla, Rueda,...la misma técnica: se echa la culpa a las victimas, o a otros y los delincuentes políticos siguen en sus poltronas, obligandonos a seguir pagandoles su sueldazos y privilegios; a quienes nos matan y roban,!!
#3 sliana
La premisa principal es que ellos son inocentes. A partir de ahí tienen que montar las mentiras necesarias para que su discurso tenga sentido. Si no lo crees, la culpa es tuya. No olvides votar
