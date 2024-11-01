edición general
Canadá amplía hasta 2027 la prohibición de comprar vivienda a los extranjeros

El Gobierno canadiense ha decidido extender hasta 2027 la prohibición de comprar vivienda a extranjeros no residentes en el país. La medida entró en vigor en enero del 2025 y expiraba a fin de año. Su objetivo es controlar la desorbitada subida del precio de la vivienda que el país experimenta desde hace años, y que el Gobierno de Justin Trudeau achaca -en gran medida- a la especulación inmobiliaria. La norma sí permite comprar viviendas a refugiados, estudiantes internacionales y residentes permanentes para vivienda habitual

6 comentarios
Don_Pixote
“ a extranjeros no residentes en el país”

Debería ser así, pero permanente.. y en España también

tropezon
#1 Parece que les ha funcionado.

vivienda habitual, esto es, una vivienda por persona  media

DayOfTheTentacle
Mallorca alemana y no catalana

toshiro
#3 Por mi podrían hacerla provincia ya y al menos los salarios serían también alemanes, y no solo el precio de las casas y las cosas

mikhailkalinin
Están equivocados. La receta es liberar más suelo en Canadá. Me lo ha dicho Rallo.

Olepoint
¡¡¡ EEUU, ya estáis tardando en invadirlos y democratizarlos como dios manda, cojones, que tenéis a los putos rojos en la frontera y no os enteráis !!! :troll:


