Canadá amplía hasta 2027 la prohibición de comprar vivienda a los extranjeros

El Gobierno canadiense ha decidido extender hasta 2027 la prohibición de comprar vivienda a extranjeros no residentes en el país. La medida entró en vigor en enero del 2025 y expiraba a fin de año. Su objetivo es controlar la desorbitada subida del precio de la vivienda que el país experimenta desde hace años, y que el Gobierno de Justin Trudeau achaca -en gran medida- a la especulación inmobiliaria. La norma sí permite comprar viviendas a refugiados, estudiantes internacionales y residentes permanentes para vivienda habitual