Cómo se ve una fotografía digital sin procesar [ENG]  

Aquí hay una fotografía de un árbol de Navidad tal como lo ve el sensor de mi cámara. Como se puede apreciar, ni siquiera es blanco y negro sino diferentes gamas de grises. Esto es debido a que si bien la salida del conversor analógico a digital (ADC, por sus siglas en inglés) de la cámara puede generar teóricamente valores entre 0 y 16 382, los datos no cubren todo ese rango. El rango real de valores del conversor analógico-digital es de ~2110 a ~136 000. Si convertimos los valores originales, podemos verlos en blanco y negro en la imagen.