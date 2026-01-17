edición general
29 meneos
26 clics
Macron advierte a Trump de que "las amenazas arancelarias son inaceptables"

Macron advierte a Trump de que "las amenazas arancelarias son inaceptables"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió este sábado de que «las amenazas arancelarias son inaceptables», en respuesta a las medidas anunciadas por el líder estadounidense, Donald Trump, y aseguró que los europeos responderán «de manera unida y coordinada si estas se confirmaran». «Las amenazas arancelarias son inaceptables y no tienen cabida en este contexto. Los europeos responderemos de manera unida y coordinada si estas se confirmaran. Sabremos hacer respetar la soberanía europea», declaró el mandatario francés, en un mensaje.

| etiquetas: macron , advertencia , trump , amenazas , aranceles , europa
24 5 0 K 216 actualidad
22 comentarios
24 5 0 K 216 actualidad
Comentarios destacados:    
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Von der Layen ya está preparando un comunicado durísimo con expresiones tan contundentes como "estamos defraudados" o "creemos que así no se deben tratar a aliados".
9 K 113
#12 rubencho
#3 para responder a Macron.
5 K 62
Veelicus #5 Veelicus
La UE es patetica, no tiene nada preparado contra EEUU, sino, una hora despues del aviso de Trump tendria que haber salido la contramedida.
Patetico
1 K 29
frankiegth #2 frankiegth *
#1. Macron no es santo de mi devoción, pero si tienen que ser Macron, con su disuasión nuclear, y Pedro Sánchez con su demostrado talante internacional quienes lideren las respuestas que se tienen que dar desde la UE, bienvenido sea.

#5. Poner de acuerdo todos los socios de la UE es un ejercicio necesario y democrático. Lo de amenazar y responder en caliente a golpe de "tuit" es cosas de otros.
3 K 45
cosmonauta #9 cosmonauta *
#2 No. Yo tampoco le aprecio mucho pero es el único que trolea a Trump como quiere. Le llama por teléfono en un atasco, le agarra la mano por dos minutos y le planta cara cada vez que el zanahorio la lía.

Trump debe tener pesadillas con el puto francés bajito :-D
2 K 38
azathothruna #15 azathothruna
#2 Quien diria que los gabachos serian mejores que los animales de merkel y mertz para los ezpañistanies :shit: :troll:
1 K 24
SeñorMarron #19 SeñorMarron
#15 Bueno Merkel tenía más cintura política y aun tenía algo de independencia. Mertz si es un lacayo total de EE.UU. y del sionismo.
En cuanto Macron, sin ser santo de mi devoción creo que está a años luz en cuanto a uso de la diplomacia e independencia (no estar plagado de bases ayuda), lo mismo que el perro que juega parecido pero con menos influencia geopolítica
0 K 8
cosmonauta #11 cosmonauta *
#5 Maravillas de la Unión Europea. No somos una dictadura que toma decisiones rápidas sino una alianza de países que consensua su postura.

La UE nunca tomará las decisiones más rápidas. Pero si las mejores y más democráticas.
2 K 32
Veelicus #20 Veelicus
#11 No hace falta ser una dictadura para tener una politica comun clara, el problema de la UE es que es como el camarote de los hermanos Marx, cada uno va a su bola
0 K 13
cosmonauta #21 cosmonauta *
#20 La política común no sirve para cuando a un tarado como Putin le da por liar el mayor pollo desde la segunda guerra o cuando el zanahorio amenaza con invadir Groenlandia.

No se está preparado para eso
1 K 20
Veelicus #22 Veelicus
#21 Se puede estar, pero no se esta porque ningun pais quiere ceder mas cuota de soberania.
Y por eso la UE va cuesta abajo y sin frenos, porque no es una union de 700 millones de personas, es una suma de paises cada uno con sus intereses particulares que no estan dispuestos a ceder en alguna cosa para ganar de forma global ¿por que? porque a nuestros lideres lo unico que les importa es ganar las proximas elecciones, lo que pase dentro de 10 años... dios proveera...
0 K 13
#14 Chuache_cientifico
#5 Pues parece que con el despliegue de tropas en Groenlandia al risketo se le han enfriado los tanques, y vuelve a lo que le funcionó antes, que es amenazar con aranceles. Igual a la von der lerder le hace contacto la neurona esta vez y se da cuenta de que responder es la única forma de tratar con este imbécil.
1 K 19
#10 Tunguska08Chelyabinsk13
“A partir del 1 de febrero de 2026, a todos los países mencionados (Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia) se les aplicará un arancel del 10% sobre todos los bienes enviados a Estados Unidos de América”, ha escrito a través de la red social Truth. “El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25%. Este arancel será exigible hasta que se llegue a un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”

:popcorn: :popcorn: :popcorn:

Parece que vamos a vivir tiempos interesantes...
1 K 28
balancin #4 balancin
Es que a golpes se madura.

Pero castigar a EEUU mientras se le da la espalda a Mercosur me parece un error
1 K 24
cosmonauta #1 cosmonauta *
El puto amo. El único que hace temblar a Trump.
1 K 23
Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues *
#1 De risa. Pero con acento francés.
0 K 12
Battlestar #16 Battlestar
Veo que Trump sigue sin haber entendido como funcionan los aranceles, ya que sigue hablando de ellos como si fueran multas que pone y el resto tienen que pagar.

Aunque claro, como hasta la fecha se ha puesto el culo en pompa cuando las menciona y le dan lo que quiere, normal que acabe pensando que la cosa funciona así
1 K 21
azathothruna #8 azathothruna
KARMA
0 K 16
#18 chocoleches
Pues no era tan difícil responder, no?
0 K 11
#13 okeil
En fin, entre aranceles o invasión yo elijo aranceles, pero si a la amenaza de invasión se han tomado medidas movilizando tropas, a los aranceles se debe responder igual de contundentemente.
0 K 10
Glidingdemon #6 Glidingdemon
Pues que le den por el culo a Trump y al gilipollas del francés, eso que ha dicho no se lo cree ni él, y si pide ayuda a España, es fácil, mirando nuestros intereses como hacen ellos con todo, electricidad, agricultura, e industria, por aquello de los aviones y ya de paso las interconexiónes ferroviarias.
0 K 7
fluty84 #17 fluty84
Hay que responder como hizo China, buscar algo que ellos no produzcan y necesiten y prohibir su exportación a USA
0 K 7

menéame