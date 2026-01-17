Macron advierte a Trump de que "las amenazas arancelarias son inaceptables"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió este sábado de que «las amenazas arancelarias son inaceptables», en respuesta a las medidas anunciadas por el líder estadounidense, Donald Trump, y aseguró que los europeos responderán «de manera unida y coordinada si estas se confirmaran». «Las amenazas arancelarias son inaceptables y no tienen cabida en este contexto. Los europeos responderemos de manera unida y coordinada si estas se confirmaran. Sabremos hacer respetar la soberanía europea», declaró el mandatario francés, en un mensaje.