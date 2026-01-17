Macron advierte a Trump de que "las amenazas arancelarias son inaceptables"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió este sábado de que «las amenazas arancelarias son inaceptables», en respuesta a las medidas anunciadas por el líder estadounidense, Donald Trump, y aseguró que los europeos responderán «de manera unida y coordinada si estas se confirmaran». «Las amenazas arancelarias son inaceptables y no tienen cabida en este contexto. Los europeos responderemos de manera unida y coordinada si estas se confirmaran. Sabremos hacer respetar la soberanía europea», declaró el mandatario francés, en un mensaje.
Patetico
#5. Poner de acuerdo todos los socios de la UE es un ejercicio necesario y democrático. Lo de amenazar y responder en caliente a golpe de "tuit" es cosas de otros.
Trump debe tener pesadillas con el puto francés bajito
En cuanto Macron, sin ser santo de mi devoción creo que está a años luz en cuanto a uso de la diplomacia e independencia (no estar plagado de bases ayuda), lo mismo que el perro que juega parecido pero con menos influencia geopolítica
La UE nunca tomará las decisiones más rápidas. Pero si las mejores y más democráticas.
No se está preparado para eso
Y por eso la UE va cuesta abajo y sin frenos, porque no es una union de 700 millones de personas, es una suma de paises cada uno con sus intereses particulares que no estan dispuestos a ceder en alguna cosa para ganar de forma global ¿por que? porque a nuestros lideres lo unico que les importa es ganar las proximas elecciones, lo que pase dentro de 10 años... dios proveera...
Parece que vamos a vivir tiempos interesantes...
Pero castigar a EEUU mientras se le da la espalda a Mercosur me parece un error
Aunque claro, como hasta la fecha se ha puesto el culo en pompa cuando las menciona y le dan lo que quiere, normal que acabe pensando que la cosa funciona así