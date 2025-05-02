edición general
Un líder de una banda liberado por Bukele revela sus pactos con el Gobierno de El Salvador (Eng)

Investigaciones periodísticas han detallado cómo líderes de pandillas como Barrio 18 y MS-13 afirmaron que existieron acuerdos con el entorno político de Bukele, empezando cuando él era alcalde (2014-2015) y continuando durante su ascenso presidencial. Según estos testimonios, las pandillas habrían brindado apoyo político (incluyendo presión para votar) a cambio de beneficios y advertencias sobre operativos policiales.

Un saludo a todos los mermados que aplaudían a este hijodeputa, espero que tengáis la oportunidad de visitar uno de estos sitios durante una larga temporada
#1 ¿Que negociara con las bandas también te parece mal? Precisamente éso evita más muertes.

Y no parece que te des ni cuenta de que ese odio que destilas deseando la prisión a quien no piensa como tú te hace más totalitario que al propio Bukele.
#_2 La noticia ni va de Podemos ni va de Irán y ni siquiera dice la verdad, aquí quejándose de Irán y su represión en 2022:

podemos.info/comunicado-represion-iran/

Porfavor, reporten sus bulos, son constantes.
#4 Lo más grave es que la administración permita que difusores de bulos metan a media comunidad para que nadie pueda rebatirle los bulos
#6 *metan a media comunidad en ignore

No sé qué pasó, que se ha borrado media frase
#6 El botón de reportar siempre funciona. Luego si alguien lo mira es otra cuestión.
eres un mentiroso.
#2 Le voy a regalara entradas para la Supercopa de España de futbol, que trabaja demasiado. :troll: :troll:
#2 a mi abuela de pequeña le mordió una nutria y hay muchos numeros primos de la forma (2 elevado a n) menos 1.
