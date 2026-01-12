edición general
Lanzan la primera turbina volante: energía infinita con un coste 10 veces menor que la eólica

La provincia china de Sichuan fue testigo de una hazaña de la ingeniería en forma de central eléctrica voladora. El sistema S2000 SAWES ('Stratosphere Airborne Wind Energy System' o sistema eólico volador de generación de energía en la estratosfera) es la primera turbina eólica de gran altitud de esta clase que ha completado con éxito un vuelo de prueba. La física que impulsa este proyecto se basa en la densidad energética del viento en altura, un recurso inalcanzable para los molinos convencionales.

