Carlos Alsina se sale del guion en el debate por la dimisión de Óscar Puente: “Ha dado la cara”

Aunque se le puedan criticar muchas cosas al ministro, ha dado la cara en los medios de comunicación durante la crisis, algo que, según Alsina, marca la diferencia frente a otros gobernantes que han evitado el contacto con la prensa tras desgracias similares. "Si mañana se demuestra que el ministro nos ha engañado a todos durante esta semana, yo voy a ser el primero que le diga 'váyase a su casa'. Pero hasta ahora, no he conseguido que me expliquen en qué ha mentido"

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Lo mismo que con el accidente del Yak 42, o con la Dana...la misma transparecia.

No, no todos los politicos son iguales. Por mucho que se repita.

Y ojo, que yo al PSOE no lo toco mi con un palo y considero que en politica esta lo peor de cada casa.

Pero cuando las cosas se hacen bien, tambien hay que decirlo.
#30 osids
#1 Pero es que en la Dana, puente fue de lo poquito que se salvó
Justiciero_Solitario #34 Justiciero_Solitario *
#1 ¿Puente no fue el que dijo precisamente a Alsina que estaba utilizando a su equipo y el dinero público del ministerio de transporte para buscar noticias que le criticasen?
earthboy #39 earthboy *
#1 Yo pesoe nunca...
#2 No sé si tiene que dimitir, pero el Twitter... Chapeau.
Vamos, que entierra muertos muy bien.
Y badum tss... #7  media
WcPC #2 WcPC *
Tal que así, Alsina tiene mucha razón...

El problema principal para los que se quejan y piden la dimisión así como así es que tenemos otros tipos que lo han hecho tan jodidamente mal, que suena hasta ridículo...
No lo sé si debería dimitir o no, pero es que muchos de los partidos que lo piden podrían haber obligado a dimitir a Mazón porque tenían llave de gobierno y la comparativa con Mazón es que es absurda, este tipo ha estado ahí, ha dado todas las explicaciones (que sepamos) y ha intentado solucionarlo desde que se enteró, no se fue a un restaurante cuando ocurrió el accidente, no sé si me explico.
sotillo #8 sotillo
#2 Es que no ha sido solo la de Mazon, que nos diga, quien sepa, una sola buena gestión del partido popular en un desastre, ahora por lo menos tienen a Bonilla que ha sabido estar en el puesto y les están atacando por detras
Arkhan #21 Arkhan
#8 Primero hay que diferenciar la gestión de un desastre impredecible a causa de una situación sobrevenida y no evitable de la creación de un desastre por omisión de sus obligaciones.

Si los poderes públicos hacen su trabajo hay desastres que no se tendrán que gestionar porque no se habrán producido.
daphoene #25 daphoene
#21 ¿ A qué te refieres ? Porque la dana no me parece un desastre impredecible a causa de una situación sobrevenida... Salvo que la situación sobrevenida sea la incapacidad manifiesta de los gobernantes para hacer caso a los científicos y a los sistemas de control.
Arkhan #29 Arkhan
#25 Si ponemos el ejemplo concreto en la dana de Valencia:
-Los daños en las infraestructuras fueron sobrevenidas en el sentido de no haber tiempo de reacción para salvarlas.
-Un porcentaje elevado de víctimas fueron evitables, hubo margen para haber salvado a alguien.

A lo que me refiero es que hay políticos, sean del partido que sean, que ante situaciones que se pueden complicar no tienen desastre que gestionar porque el trabajo de prevención se ha hecho en su debido momento y se ha hecho bien.
daphoene #35 daphoene
#29 Sí, pero no hablamos de daños en estructuras.

Un porcentaje elevado de víctimas fueron evitables, hubo margen para haber salvado a alguien.

Este es el tema.

A lo que me refiero es que hay políticos, sean del partido que sean, que ante situaciones que se pueden complicar no tienen desastre que gestionar porque el trabajo de prevención se ha hecho en su debido momento y se ha hecho bien.

Y este también es el tema, porque lo que funciona bien y no termina en desastre no se…   » ver todo el comentario
#33 osids
#21 ¿Que diferencia hay entre el yak42, la dana y este accidente ferroviario? Ilumínanos porque imagino que nadie puede preveer dos trenes en el mismo instante en que uno descarrila o pensáis que este iryo ha sido el primer tren en descarrilar? Respecto a omisión de funciones, por ejemplo está vía fue renovada este año, en la Dana lo primero que hizo ppvox fue suprimir las emergencias valencianas, después impedir enviar el sms el presidente mientras intentaba follar y pasaba de una catástrofe…   » ver todo el comentario
#15 hokkien
#2 me alegra leer una opinión como la de Alsina. No me va a devolver la fe en la humanidad, pero va a ser más llevadera nuestra existencia con personas que se paren a pensar antes de ser viscerales.
borre #31 borre
#2 Te has explicado perfectamente. Y estoy de acuerdo ;D
Natxelas_V #7 Natxelas_V
No voto PSOE, pero este ministro tiene mi apoyo. Lo está haciendo bien y se está dejando la piel. Nada que objetar.
#18 DonaldBlake
#7 Pienso como tú; el asunto es que Óscar es de los ministros que peor cae, y quitárselo de en medio aliviaría a muchos.
#20 suto
#7 Idem. No he votado nunca al PSOE, pero tiene mi simpatía y admiración sólo por ver los ataques absurdos y furibundos que les hacen desde la derecha más retrógrada.
Justiciero_Solitario #36 Justiciero_Solitario *
#7 Lo está haciendo tan bien que la principal hipótesis de la muerte de decenas de personas es la rotura de la vía que él gestiona.

Te rompen las piernas, y luego te dan una muleta.
Jack29 #9 Jack29
Hemos llegado al punto de que es noticia que un periodista informe y opine de forma meridianamente objetiva y sin sesgo.
En cualquier caso, mis diez por Alsina.
Justiciero_Solitario #37 Justiciero_Solitario
#9 ¿Te imaginas algo similar en TVE o Telemadrid?
Jack29 #40 Jack29
#37 ahi hay guionazos y si te sales, el que paga te pone en el paro como ha pasado varias veces.
magnifiqus #13 magnifiqus
De acuerdo con Alsina, porque esa es una de las virtudes que debemos valorar en un político: que cuando toque dar la cara no se esconda. Pero es que además Puente gestiona bien las crisis, porque se implica y aporta información real en cuanto la tiene. Ya lo vimos en la Dana de Valencia. Y reconocer esto no significa que esté llevando su ministerio bien ni que sea perfecto: esas son valoraciones diferentes que se tiene que realizar en base a otras cuestiones.

Y si no, acordémonos de cuando Rajoy comparecía a través de un plasma, por poner un ejemplo no tan lejano, y pensemos qué clase de político nos gustaría tener al mando (independientemente de colores y partidos).
#3 Tensk
Algunos meneantes han cortocircuitado.
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#3 ¿Por qué exactamente? Igual que se le ha reconocido a Bonilla su manera de abordar la situación y otras veces ha ocurrido con otros personajes de derechas que no responden en la manera que estamos acostumbrados y se valora también, ¿por qué debería ser extraño que esto suceda?
#11 konde1313
#5 Porque algunos creen que Alsina es de los suyos y van a interpretar sus palabras como una defensa a Óscar Puente. Llevan tanto tiempo emponzoñando en los medios que cualquier llamado a la paciencia y a que dejen a los expertos investigar es interpretado como una defensa del Gobierno que está tratando de eludir sus responsabilidades. Por eso van a cortocircuitar con Alsina.
starwars_attacks #24 starwars_attacks
pienso lo mismo.

El que tiene que dejar la política para siempre es Mazon.
Pontecorvo #12 Pontecorvo *
"Dar la cara". JAJA. Por cierto, Puente sigue echando culpas a otros pero aquí el meneante medio babeando porque es incapaz de pensar mal de su PSOE.

www.rtve.es/noticias/20260123/puente-rotura-via-minutos-horas-antes-de
#16 Drevalth
#12 No entiendo que quieres decir con el enlace que pones. Me lo acabo de leer y, sinceramente, dudo que podamos tener o poner un mejor ministro de transportes. ¿Cuál es la alternativa?
Pontecorvo #28 Pontecorvo
#16 Ya sé que no entiendes.
Doisneau #19 Doisneau
Pues la estrategia de la derecha, del todos iguales y sus comparaciones locas. Mazon de putas durante el aviso de la dana, Puente dando la cara desde el minuto uno. Y todos los fachitas convencidisimos de que es igual o peor que mazon :shit:
Bapho #22 Bapho *
Vaya, Alsina ha tenido un destello de lo buen periodista que era hace años y años y por lo que durante mucho tiempo les escuchaba.
Me alegra saber que aun queda algo ahí debajo de eso que fue.
crateo #17 crateo
Que guión? Si alsina es el primero en cuestionar la narrativa cuando invitan a alguien del PP.
#4 beldin
un error que costo vidas y resposabilidad politica, es raro ver esto en la politica española
Wachoski #23 Wachoski
Coincido plenamente con Alsina hoy... No soy del PSOE y en general lo desprecio. Pero hay una diferencia abismal, y se lo reconozco, siempre y cuando no esté mintiendo vilmente.
meroespectador #10 meroespectador
El tiene que gestionar y poner a la gente que sabe a trabajar, sin limitaciones. No hace falta ser ingeniero, tiene que liderar y despejar el camino burocrático a los grupos de trabajo para que puedan acceder a toda la información y poner contra las cuerdas a quien quiera tapar cosas, poner negro sobre blanco en las actuaciones de todos los que han intervenido en la ecuación. Cuando lleguen las conclusiones, hacerlas públicas y si hay que tomar medidas o reformar las estructuras que han llevado…   » ver todo el comentario
#6 encurtido
No se sale del guión, ahora está siendo lo que están haciendo todos. En el PP puede haber una voz discrepante como Ayuso pero en general están muy comedidos.

Lo de ponerse exaltado hablando de un país catastrófico y pidiendo cabezas a lo loco son VOX, Junts y los influencers de la fachosfera.
#14 konde1313 *
#6 No habla del PP, habla del debate sobre la dimisión de Puente, que muchos medios dan por necesaria y llevan desde el principio presionando para que se produzca. Alsina les ha mandado varios mensajes:
- La censura no existe y por eso son libres de pedir su dimisión.
- Ninguno ha demostrado de Puente haya mentido en ninguna de sus declaraciones.
- A diferencia de otros políticos, el Ministro ha dado la cara y todas las explicaciones que ha podido dar señalando lo que se sabía o no se…   » ver todo el comentario
#26 Jack_Burton
Bueno no es el único, también está Moreno Bonilla. Ambos siguen recibiendo el argumentario.
#38 Oliram *
Los amos tienen claro que si Frijol no llega pasarán a la Ida, y que si el Perro cae prefieren al Puente Colgante.

es.wikipedia.org/wiki/Puente_Colgante_de_Valladolid#/media/Archivo:Pue
#27 Milenaja
Lo primero que tenía que hacer es fulminar al presidente de Adif. Es a quien ha nombrado para desarrollar las tareas y en el que ha delegado las responsabilidades.
#32 HDJulianPerez
#27 Primero echar a todos los enchufados. Segundo revisar los resultados de los contratos firmados por Koldo y Abalos. Puede llevar a cabo una limpieza teniendo en cuenta que los problemas fueron causados por miembros de su partido? Yo creo que está atado de manos
