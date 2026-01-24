Carlos Alsina se sale del guion en el debate por la dimisión de Óscar Puente: “Ha dado la cara”  

Aunque se le puedan criticar muchas cosas al ministro, ha dado la cara en los medios de comunicación durante la crisis, algo que, según Alsina, marca la diferencia frente a otros gobernantes que han evitado el contacto con la prensa tras desgracias similares. "Si mañana se demuestra que el ministro nos ha engañado a todos durante esta semana, yo voy a ser el primero que le diga 'váyase a su casa'. Pero hasta ahora, no he conseguido que me expliquen en qué ha mentido"
No, no todos los politicos son iguales. Por mucho que se repita.
Y ojo, que yo al PSOE no lo toco mi con un palo y considero que en politica esta lo peor de cada casa.
Pero cuando las cosas se hacen bien, tambien hay que decirlo.
#2 No sé si tiene que dimitir, pero el Twitter... Chapeau.
Vamos, que entierra muertos muy bien.
El problema principal para los que se quejan y piden la dimisión así como así es que tenemos otros tipos que lo han hecho tan jodidamente mal, que suena hasta ridículo...
No lo sé si debería dimitir o no, pero es que muchos de los partidos que lo piden podrían haber obligado a dimitir a Mazón porque tenían llave de gobierno y la comparativa con Mazón es que es absurda, este tipo ha estado ahí, ha dado todas las explicaciones (que sepamos) y ha intentado solucionarlo desde que se enteró, no se fue a un restaurante cuando ocurrió el accidente, no sé si me explico.
Si los poderes públicos hacen su trabajo hay desastres que no se tendrán que gestionar porque no se habrán producido.
-Los daños en las infraestructuras fueron sobrevenidas en el sentido de no haber tiempo de reacción para salvarlas.
-Un porcentaje elevado de víctimas fueron evitables, hubo margen para haber salvado a alguien.
A lo que me refiero es que hay políticos, sean del partido que sean, que ante situaciones que se pueden complicar no tienen desastre que gestionar porque el trabajo de prevención se ha hecho en su debido momento y se ha hecho bien.
Este es el tema.
A lo que me refiero es que hay políticos, sean del partido que sean, que ante situaciones que se pueden complicar no tienen desastre que gestionar porque el trabajo de prevención se ha hecho en su debido momento y se ha hecho bien.
Y este también es el tema, porque lo que funciona bien y no termina en desastre no se
Te rompen las piernas, y luego te dan una muleta.
En cualquier caso, mis diez por Alsina.
Y si no, acordémonos de cuando Rajoy comparecía a través de un plasma, por poner un ejemplo no tan lejano, y pensemos qué clase de político nos gustaría tener al mando (independientemente de colores y partidos).
El que tiene que dejar la política para siempre es Mazon.
Me alegra saber que aun queda algo ahí debajo de eso que fue.
Lo de ponerse exaltado hablando de un país catastrófico y pidiendo cabezas a lo loco son VOX, Junts y los influencers de la fachosfera.
- La censura no existe y por eso son libres de pedir su dimisión.
- Ninguno ha demostrado de Puente haya mentido en ninguna de sus declaraciones.
- A diferencia de otros políticos, el Ministro ha dado la cara y todas las explicaciones que ha podido dar señalando lo que se sabía o no se
