Carlos Alsina se sale del guion en el debate por la dimisión de Óscar Puente: “Ha dado la cara”  

Aunque se le puedan criticar muchas cosas al ministro, ha dado la cara en los medios de comunicación durante la crisis, algo que, según Alsina, marca la diferencia frente a otros gobernantes que han evitado el contacto con la prensa tras desgracias similares. "Si mañana se demuestra que el ministro nos ha engañado a todos durante esta semana, yo voy a ser el primero que le diga 'váyase a su casa'. Pero hasta ahora, no he conseguido que me expliquen en qué ha mentido"