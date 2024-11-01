Investigadores en China acaban de hacer que monos viejos se vuelvan jóvenes

Inyectaron células madre diseñadas con una única edición genética y...
Restauró la memoria, revirtió la contracción cerebral y la pérdida ósea, rejuveneció la mitad de todos los tejidos y eliminó las células senescentes.
Que los jóvenes no pueden tener hijos y los viejos no van a morir
Distópico
Vista creada con IA
“Cell” (o “Cell Press”) es una de las revistas científicas más prestigiosas y reconocidas en el ámbito de la biología celular / molecular.
