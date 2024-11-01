edición general
Investigadores en China acaban de hacer que monos viejos se vuelvan jóvenes

Inyectaron células madre diseñadas con una única edición genética y...

Inyectaron células madre diseñadas con una única edición genética y...
Restauró la memoria, revirtió la contracción cerebral y la pérdida ósea, rejuveneció la mitad de todos los tejidos y eliminó las células senescentes.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
A trabajar hasta los 100 años a golpe de mono-dosis

Que los jóvenes no pueden tener hijos y los viejos no van a morir

Distópico
#2 yarkyark *
#1 Si me das salud y juventud lo firmo.
Sinyu #4 Sinyu
#2 Con que te conserve la cabeza ya sería bastante.
Dragstat #13 Dragstat
#1 tendrían hijos los jóvenes de determinados linajes, podrían ir viendo cómo se van acumulando nuevas generaciones de descendientes en la familia. Los demás seguramente ya no hagan mucha falta por entonces.
sorrillo #8 sorrillo
#1 Cuando se cure la vejez la muerte que sufrimos ahora será lo que se verá como distópico.
Macadam #3 Macadam
Preguntado a Google:

The credibility of www.nad.com is limited and should be considered with caution because it primarily functions as a promotional website for NAD+ supplements and anti-aging products, often featuring celebrity endorsements rather than unbiased scientific reports. While NAD+ (nicotinamide adenine dinucleotide)'s natural function in cellular health is real, the website's content, which promotes it as a "Future" of Longevity and uses personal

…   » ver todo el comentario
lixivia #9 lixivia
#3 Viene el enlace al "Paper" www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(25)00571-9

“Cell” (o “Cell Press”) es una de las revistas científicas más prestigiosas y reconocidas en el ámbito de la biología celular / molecular.
#5 Suleiman
Ahora cuadra la conversación que tuvieron Xi Jinping, Putin y alguno más en la ultima reunión de los BRICS.
rafaLin #7 rafaLin
#5 También cuadra que Trump intente imponer una monarquía, no es para su hijo ni para Vance, ¡es para él!
Dragstat #12 Dragstat *
#7 Está claro quiénes se aplicaría estos avances, espero no estar por aquí cuando se empiecen a sufrir las consecuencias, ya tiene mala pinta sin esto.
lixivia #6 lixivia *
Viene el enlace al "Paper" www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(25)00571-9

“Cell” (o “Cell Press”) es una de las revistas científicas más prestigiosas y reconocidas en el ámbito de la biología celular / molecular.
#10 rystan
Habrá que hacer la película.
rafaLin #11 rafaLin
¿Por qué se les inyecta un placebo a los pobres monos? Entiendo el efecto de un placebo en un estudio en humanos, ¿pero en monos, pa qué, si no saben qué se les está estudiando?
menéame