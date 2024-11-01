El hacker de Endesa hace públicos los datos de un millar de clientes

Ahora el hacker ha dado un paso más y ha tratado de comunicarse vía correo electrónico con varias cuentas de Endesa para negociar. "No han contactado conmigo, les dan igual sus clientes". Para demostrar que no va de farol el hacker ha compartido una muestra de 1.000 clientes en el mismo foro. En su publicación advierte de que si Endesa continúa sin escribirle publicará más datos. "Todos sus clientes están en riesgo por ellos. En 2021 pagaron 6,1 millones de euros por una multa de solo 4,8 millones de clientes y yo tengo más de 20 millones"