El hacker de Endesa hace públicos los datos de un millar de clientes

Ahora el hacker ha dado un paso más y ha tratado de comunicarse vía correo electrónico con varias cuentas de Endesa para negociar. "No han contactado conmigo, les dan igual sus clientes". Para demostrar que no va de farol el hacker ha compartido una muestra de 1.000 clientes en el mismo foro. En su publicación advierte de que si Endesa continúa sin escribirle publicará más datos. "Todos sus clientes están en riesgo por ellos. En 2021 pagaron 6,1 millones de euros por una multa de solo 4,8 millones de clientes y yo tengo más de 20 millones"
Tampoco llegué a ser cliente de Energía XXI, pero estuve a punto y lo cancelé.
Sólo puedes escoger en qué restaurante de tu zona vas a comer hoy y mierdas así. Tu libertad nunca ha consistido mucho más que en eso y en escoger entre una mierda pinchada en un palo y un pincho empalando una mierda cuando toca votar.
Bravo!
Y si no tienen dinero para pagar las compensaciones, pues ese ya sería su problema, y si la empresa se va a pique, pues es el mercado. Que hubieran invertido el dinero en las cosas importantes, que en repartirse los beneficios no tienen ningún problema. Eso harían en países capitalistas de verdad como USA. El problema es que aquí tenemos lo malo del capitalismo, pero sin lo bueno.
No ceder ante una extorsión no es ningún delito.
Hay mucha negligencia, no solo no pagar ante una extorsión.
También desconocemos si las medidas de seguridad fueron negligentes, la existencia de un robo no basta para llegar a esa conclusión.
En la trena tendría que acabar, por gilipollas.
Mejor hablar de lo que se sabe.
Y que se publicite que acaban en la cárcel. Ojalá sea verdad, porque todas estas cosas se suelen llevar con oscurantismo. Y eso hace que los nuevos posibles hackers/crackers o como les quieran llamar, sigan haciéndolo, porque no ven que haya consecuencias.
Y hackers son los que entran en sistemas online. Para robar, para instruir, para protestar o para lo que sea.
Eso de hacker=bueno y cracker=malo es una chorrada que confunde.
#27 Roger
Más o menos dice que no pasa nada...
Después ya diran que és culpa del cliente si pasa algo.
Soy ex-cliente desde hace más de 2 años y ahí tenían bien guardados mis datos
El fastidio es que pongo un correo distinto para cada producto, servicio, tienda, etc, pero aquí tenía el común, el que venía usando siempre. Posiblemente porque me di de alta con prisas, en su momento, o porque no me lo admitía bien,
A mi no me han pedido que cambie las contraseñas (tampoco sé como, no soy cliente desde hace 3 años )
Estaría bien… » ver todo el comentario
Gracioso que el hacker delincuente diga que Endesa no se preocupa por sus clientes aunque pueda tener razón
Eso no es cierto, sí que lo ha hecho. Y con los exclientes como yo también.
porque cuando pregunto a las IAs, parece que hay muchas menos de las que se van viendo semana a semana, y buscarlo a mano es un puñetero c***zo
Como es posible que aun tengan mis datos ? por cierto, a los afectados, estos son los contactos: [email protected] y 800.760.250.
Abiertamente lo dice y ya está. Cómo están las cosas últimamente.
A ver que solución le dan. Supongo que algo deberán de hacer (sobre los usuarios) para que no tengan ningún problema (ahora o en el futuro). Y no hablo solo de Endesa.