[Fotos y Vídeos] Ola de solidaridad internacional con Venezuela

"Dejen de bombardear Venezuela" y "Detengan los bombardeos ahora mismo", fueron algunos de las consignas que entonaron los manifestantes en Times Square (Nueva York). Incluso dentro de EEUU se abrió grieta política: líderes demócratas denunciaron ilegalidad e impulsaron la idea de juicio político por ausencia de autorización del Congreso; y desde el bando republicano el senador Mike Lee cuestionó la constitucionalidad. En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani calificó el ataque como “acto de guerra” y violación del derecho federal e internacion

Aún sin ser partidario de Maduro, este ataque es un precedente muy peligroso; si este acto no encuentra respuesta, incluso se le jalea; ¿Qué va a ser lo siguiente? Como era aquello de «Cuando vinieron a llevarse a los comunistas,guardé silencio, ya que no era comunista, Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio ya que no era socialdemócrata, Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar». Por que no se trata de derechas o izquierdas ni de comunistas: se trata de un país, EEUU, gobernado por y para las grandes empresas, con un ejercito a su disposición"
#2 jalear tampoco, aqui solo ves alegrandose a los bots natontados pero eso lo hacen porque sino no comen.
#2 díselo a Israel con el 7 de octubre. Ese si está bien
A los 8 millones de venecos que hay repartidos por el mundo, en el mayor éxodo de la historia de la humanidad, que han salido a la calle a poner reguetón a todo trapo para celebrarlo, por lo que sea, a estos mamarrachos de lahaine, se les ha olvidado mencionarlos xD xD xD  media
#3 Hablas de los que quieren que su país sea una colonia de EEUU y de paso que los bombardeen?
Y los mamarrachos son otros?
Mis favoritas:
Londres, literalmente 2 personas.
Oslo, han improvisado y llevan lo que pillan, banderas palestinas, arcoiris y de partidos o sindicatos.
La primera foto, 6 o 7 personas, dos de ellas sujetando las fotos de Maduro y Chavez.

En fin parece que la ola es muy suavecita.
#5 Son un puto meme. Es que justo hace 2 semanas vi este video de Suiza (ojo, comunistas manifestándose en Suiza xD xD xD ) de una supuesta manifestación a favor de Maduro y su puta madre y no había ni un venezolano xD xD xD xD

www.facebook.com/watch/?v=1920189602184842
EEUU es un gobierno imperialista y velicista que no duda en usar las armas a la hora del saqueo de un país para su beneficio.
Son 4 gatos y ni un venezolano, seguro. xD xD xD. Se reían harkon y otros del núcleo duro de telegram en meneame de las manifestaciones contra puigdemond o pedro Sánchez y fueron cientos de miles.
