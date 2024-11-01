[Fotos y Vídeos] Ola de solidaridad internacional con Venezuela

"Dejen de bombardear Venezuela" y "Detengan los bombardeos ahora mismo", fueron algunos de las consignas que entonaron los manifestantes en Times Square (Nueva York). Incluso dentro de EEUU se abrió grieta política: líderes demócratas denunciaron ilegalidad e impulsaron la idea de juicio político por ausencia de autorización del Congreso; y desde el bando republicano el senador Mike Lee cuestionó la constitucionalidad. En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani calificó el ataque como “acto de guerra” y violación del derecho federal e internacion
Y los mamarrachos son otros?
Londres, literalmente 2 personas.
Oslo, han improvisado y llevan lo que pillan, banderas palestinas, arcoiris y de partidos o sindicatos.
La primera foto, 6 o 7 personas, dos de ellas sujetando las fotos de Maduro y Chavez.
En fin parece que la ola es muy suavecita.
