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La Fiscalía defiende que familiares puedan recurrir la eutanasia si tienen un vínculo afectivo real
Más de 30 magistrados del Tribunal Supremo debatirán en mayo sobre si los familiares de pacientes eutanásicos están legitimados para oponerse a su muerte digna
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:
eutanasia
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noelia
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familiares
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fiscalía
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#1
Esteban_Rosador
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Si se admite esto, vamos a tener un montón de casos como el de Noelia y la ley de eutanasia va a ser inútil para evitar sufrimientos.
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#2
pirat
La pocilga activista judicial del opus a la altura de vendedores de alarmas.
Espero que mueran sufriendo lentamente.
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#7
Eukherio
*
#5
Hombre, no sé si tú piensas que la casa les vuelve a crecer después de venderla, pero yo diría que también es una decisión irreversible. Y así como dices que se trata de una decisión sobre sus propios bienes, otro te dirá que la eutanasia es una decisión sobre su propio cuerpo, que tiene que aprobarla un tribunal médico. Si el día de mañana a tus padres se les acaba el dinero antes de morirse y descubren que ahora encima tienen que pagar un alquiler con una pensión que ya antes no les llegaba tú simplemente les llamas para decirles: haberlo pensado mejor, ¿no? Todo lo que sea sufrimiento es políticamente correcto y cristiano.
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#3
Eukherio
*
¿Por qué? ¿Puedo yo, como hijo, recurrir la decisión de mis padres de malvender su vivienda porque no consiguen llegar a fin de mes con sus pensiones? A mí personalmente no me ha pasado, pero he visto noticias con casos parecidos y no recuerdo que en ningún caso un familiar pudiese oponerse a la decisión de unos padres en plenas facultades mentales. Si admites lo de la eutanasia debería ser posible recurrir ese tipo de decisiones.
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#5
vicvic
*
#3
¿De verdad estas comparando la eutanasia, algo totalmente irreversible con una decisión financiera que además es sobre sus propios bienes?
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#9
ipanies
Pero que broma es esta?? Tras la mayoría de edad ningún familiar puede decidir sobre la vida de otro mientras no esté incapacitado.
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#11
PasaPollo
#9
(Advierto que estoy a favor de la eutanasia y en contra de que se abra la manga para que intervenga cualquiera, es sólo para corregir incorrecciones)
En España ya no existe la incapacidad desde la ley 8/2021. La atención configuración de incapaz/tutor desaparece y se sustituye por medidas de apoyo más o menos intensas. Aun así, tampoco antes sería del todo precisa tu frase. Existía un régimen llamado curatela, en el que ciertas facultades de disposición sobre los bienes estaban limitadas,…
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#8
capitan__nemo
¿Y este vinculo afectivo real se puede usar para impedir que alguien se haga un tatuaje, se compre un coche o una vivienda?
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#4
Rogue
Es un derecho personal y como tal no se puede recurrir
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#6
Milmariposas
Actitud, la de esos supuestos familiares con lazos afectivos, muy, muy egoísta.
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#10
bizcobollo
Esto es, precisamente, lo que se supone que la ley tenía que evitar.
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Espero que mueran sufriendo lentamente.
En España ya no existe la incapacidad desde la ley 8/2021. La atención configuración de incapaz/tutor desaparece y se sustituye por medidas de apoyo más o menos intensas. Aun así, tampoco antes sería del todo precisa tu frase. Existía un régimen llamado curatela, en el que ciertas facultades de disposición sobre los bienes estaban limitadas,… » ver todo el comentario