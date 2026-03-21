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El fin de la programación como la conocemos
En la era de los agentes de IA, muchos desarrolladores de Silicon Valley apenas programan. En su lugar, están haciendo algo muy, muy extraño.
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:
programación
,
ia
,
futuro
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tecnología
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#3
YoSoyTuPadre
*
La programación ha muerto, ¡viva la programación!
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#2
encurtido
El artículo describe vagamente el concepto ya muy conocido de "prompt engineer" adornandolo con historietas como queriendo llegar a un mínimo de palabras cuando en 2 frases ya se hubiera dicho todo.
2
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32
#4
mariKarmo
Yo estoy sufriendo las consecuencias de toda esta mierda.
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#5
lesbiano
#4
Lo sufrimos como desarrolladores y como usuarios. Nos estamos comiendo unas mierdas como el sombrero de un picador. Windows es prácticamente inusable.
0
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#1
DayOfTheTentacle
Yo hago programas simples cuyo mayor problema es entender al cliente y las mil excepcioned que hay.
De momento parece que no nos van a cambiar por IAs pero.....
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