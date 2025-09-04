edición general
Europa no puede seguir ignorando las advertencias rusas

”Hay que advertir de nuevo a Londres y París de que, en caso de que envíen tropas al territorio de Ucrania, serán consideradas participantes directas del conflicto, y Rusia se verá obligada a comenzar a lanzar ataques contra sus activos y bases, primero en el extranjero y con municiones no nucleares”. ”Berlín debe saber que si recurre a las armas nucleares y sigue luchando de facto contra Rusia, no habrá piedad”. Sobre el último artículo del profesor ruso Sergei Karagánov. “Vale la pena pasar a una táctica de amenazas directas...

Apotropeo
Si envías tropas te consideran litigante en el conflicto.

Demasiado me parece, lo bien que se toman, que estemos mandando armas y munición.

Fríamente, lo que dice es una obviedad que nadie quiere ver.
Don_Pixote
"Occidente debe volver a temer a Rusia, de lo contrario los riesgos de una guerra nuclear serán mucho mayores, y para ello Moscú debe hacer valer su músculo nuclear"


Pues muy bien :popcorn:
Enésimo_strike
#3 esto los de “Rusia es nuestro aliado natural”, cosa que jamás ha sido, lo pasarán por alto.
#13 absimiliard
#5 Rusia durante los primeros 10 años del siglo XXI ha intentado infructuosamente acercarse y hacerse socio de la UE y la OTAN. Esto se tiró en saco roto. No se entiende que Alemania durante los primeros 20 años de este siglo haya sido el motor económico de la UE sin los hidrocarburos rusos. Hoy están tocados por eso mismo, comprán hidrocarburos más caros por las sanciones a los que provienen de Rusia.
Una vez dicho esto, hay que dejarse de monsergas si es más bueno o más malo el que está
#14 absimiliard
#13 Por cierto a futuras respuestas, el orgullo te lo puedes guardar porque ellos tienen más 1000 cabezas nucleares y los europeos ( franceses y británicos) no llegan a 500. Si se sacan la chorra ellos nos ganan de goleada.
cosmonauta
#14 El tamaño no importa, sólo saber moverla.
Enésimo_strike
#13 pues igual lo que habría que hacer es que 500 millones de europeos podamos ser soberanos sin estar amenazados y cohibidos constantemente por 140 millones de rusos.
Spirito
#3 Corre, llama al resto de la camarilla yanquineja... que la cosa promete.
Don_Pixote
#10 xD xD me gustaba más cuando me recomendabas algo para cenar
#11 tierramar
Europa tiene que reconocer su fragilidad, ya no pintamos nada, y que a EEUU no le importa nada que Europa sea destruida en una guerra imposible de ganar, con tal de vender sus armas. La hegemonía estadounidense ya ha terminado. geoestrategia.eu/noticia/45092/geoestrategia/el-viejo-orden-mundial-qu El viejo orden mundial quedó enterrado en China. Europa irrelevante
#19 Pitchford
#11 En la vida hay que entender cuando no queda otra que agachar la cabeza, para que no te la corten. Europa no es nadie militarmente frente a Rusia, por el arsenal nuclear de esta última y la falta de integracion de la defensa europea. Tiene que llegar a un acuerdo vergonzante con Rusia, purgando errores estratégicos históricos, convencer a Rusia de que se puede ser "amigos" tras su gran "éxito" en Ucrania, con objeto de tratar de asegurarse de que no invada nada más del Este de Europa. Y, por si acaso, llenar la frontera con Rusia de búnqueres, minas y pantanos.
Spirito
#_5 Rusia es integramente Europa, siempre lo ha sido. Rusia es nuestra mejor baza para que la Europa de hoy forme un fortísimo bloque geopolítico.

Ahora bien, si los gringos que van de matones le meten los dedos en el ojo a los rusos y los títeres europeos con pedigrí de casta le hacen la zancadilla... como comprenderás, eso cabrea mucho a los rusos.

Pero, nada, tú y el resto de hooligans otancinados, seguid zampando gominolas del Pentágono. xD
cosmonauta
#12 Estoy de acuerdo. Rusia debería integrarse en el espacio geopolítico europeo. Pero el diablo está en los detalles, o no tan detalles.

¿Tu prefieres un bloque geopolítico en la que Rusia homologue su sistema democrático, judicial y social al de las potencias europeas? ¿O más bien que sean los europeos los que se conviertan en minidictaduras como las promovidas por Mellonis, Orbanes, LePens, Abascales o Sahra Wagenknecht ?
cocolisto
El pajaro éste, Sergei Karagánov, no es un cualquiera, es el ideologo e inductor principal de la llamada Operación Especial, así que sus palabras no son las de un cualquiera.

"Es necesario renunciar, al menos a nivel de expertos, a la tontería heredada de la época de Gorbachov y Reagan: la afirmación de que «en una guerra nuclear no puede haber vencedores y no debe desencadenarse». Por supuesto, hay que tomar todas las medidas para evitar una gran guerra. Pero esta postura no solo contradice
Khadgar
Aún no han terminado con Ucrania ¿y ya piensan en repartir al resto de Europa?
BastardWolf
#4 yo en ningún momento interpreto eso. Lo que está advirtiendo es que ese conflicto es entre Ucrania y Rusia y que mas nos vale al resto de Europa no meternos en medio o el conflicto se ampliará a esos paises tambien
Enésimo_strike
Pero vamos a ver, no era que ya hay un montón de tropas occidentales en Ucrania la y que han capturado hasta a generales?
aupaatu
Napoleonito y el Kaisercito con grandes problemas internos, vendiendo guerra para justificar su incompetencia.
Liberales y Cristianos planificando la cruzada para resurgir de sus cenizas.
Gry
¿Si algún país manda tropas a Ucrania y Rusia responde atacando su territorio está la OTAN obligada a intervenir?
