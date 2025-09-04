Europa no puede seguir ignorando las advertencias rusas

”Hay que advertir de nuevo a Londres y París de que, en caso de que envíen tropas al territorio de Ucrania, serán consideradas participantes directas del conflicto, y Rusia se verá obligada a comenzar a lanzar ataques contra sus activos y bases, primero en el extranjero y con municiones no nucleares”. ”Berlín debe saber que si recurre a las armas nucleares y sigue luchando de facto contra Rusia, no habrá piedad”. Sobre el último artículo del profesor ruso Sergei Karagánov. “Vale la pena pasar a una táctica de amenazas directas...
Demasiado me parece, lo bien que se toman, que estemos mandando armas y munición.
Fríamente, lo que dice es una obviedad que nadie quiere ver.
Pues muy bien
Una vez dicho esto, hay que dejarse de monsergas si es más bueno o más malo el que está… » ver todo el comentario
Ahora bien, si los gringos que van de matones le meten los dedos en el ojo a los rusos y los títeres europeos con pedigrí de casta le hacen la zancadilla... como comprenderás, eso cabrea mucho a los rusos.
Pero, nada, tú y el resto de hooligans otancinados, seguid zampando gominolas del Pentágono.
¿Tu prefieres un bloque geopolítico en la que Rusia homologue su sistema democrático, judicial y social al de las potencias europeas? ¿O más bien que sean los europeos los que se conviertan en minidictaduras como las promovidas por Mellonis, Orbanes, LePens, Abascales o Sahra Wagenknecht ?
”Es necesario renunciar, al menos a nivel de expertos, a la tontería heredada de la época de Gorbachov y Reagan: la afirmación de que «en una guerra nuclear no puede haber vencedores y no debe desencadenarse». Por supuesto, hay que tomar todas las medidas para evitar una gran guerra. Pero esta postura no solo contradice… » ver todo el comentario
Liberales y Cristianos planificando la cruzada para resurgir de sus cenizas.