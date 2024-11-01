La perfomance de Vito Quiles en la UAB: S’ha Acabat!, los antifas y una guerra de huevos

Estaba con unos amigos tomando un café en la cafetería de la Facultad de Letras de la Universidad Autónoma de Barcelona cuando uno de ellos informó al grupo de que un tal Vito Quiles iba a venir al campus a hacer una conferencia. (...)

―Oye, ―le pregunté a un hombre de mediana edad, que acababa de arrojar un zapato hacia la multitud― ¿ha llegado ya Vito Quiles?

―Sí, llegar ha llegado ―me decía, mirándome fijamente y grabando la escena con su móvil― pero ha tenido que esconderse.

―¿Y eso por qué?

―Imagínate que viene un segarro y lo apuñala, no se va a arriesgar con estos hijos de puta.