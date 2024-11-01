¿Está creando la inteligencia artificial expertos incompetentes?

El año pasado, unos biólogos marinos noruegos descubrieron que sus poblaciones de arenque habían olvidado sus antiguas rutas migratorias. Como consecuencia de la desaparición de los peces más experimentados debido a la sobrepesca, los arenques jóvenes idearon nuevos caminos que los llevaban a aguas más frías e inhóspitas. En solo una generación desaparecieron siglos de sabiduría acumulada. Actualmente, en el trabajo basado en el conocimiento, la dinámica es la misma.