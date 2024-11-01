edición general
¿Está creando la inteligencia artificial expertos incompetentes?

El año pasado, unos biólogos marinos noruegos descubrieron que sus poblaciones de arenque habían olvidado sus antiguas rutas migratorias. Como consecuencia de la desaparición de los peces más experimentados debido a la sobrepesca, los arenques jóvenes idearon nuevos caminos que los llevaban a aguas más frías e inhóspitas. En solo una generación desaparecieron siglos de sabiduría acumulada. Actualmente, en el trabajo basado en el conocimiento, la dinámica es la misma.

ElBeaver #7 ElBeaver
Ravindran dice que cuando la IA falla en ámbitos que no entiendes, el fallo pasa desapercibido. Pero esto asume que antes de la IA la gente no cometía errores o no confiaba ciegamente en otras fuentes (libros desactualizados, jefes mediocres). La responsabilidad de verificar la información siempre ha existido; la IA solo hace que esa necesidad sea más evidente y urgente.

En resumen: El artículo puede verse como equivocado porque adopta una postura "ludita" o conservadora que ve el esfuerzo manual/mental tradicional como la única fuente de sabiduría, ignorando que la inteligencia humana siempre ha evolucionado al integrarse con sus herramientas, no al competir contra ellas.
ElBeaver #1 ElBeaver
Artículo absurdo.
#2 Eukherio
#1 Para nada. Lo leí antes por la tarde y me pareció bastante interesante. Ser capaz de hacer algo sin entender cómo lo has hecho tiene muchos riesgos. No tienes manera de saber si lo has clavado o la has cagado hasta el fondo.
ElBeaver #3 ElBeaver
#2 Todos los días haces las cosas de esa manera y ni siquiera las piensas, desde el primer minuto en que estás despierto, incluida la elección de la ropa que llevas puesta.
#4 Eukherio
#3 Y si te dicen que llevas la camiseta al revés lo entiendes y puedes solucionarlo. Si mañana te piden que expliques cómo llegaste hasta allí lo sabes, mientras que si te piden explicaciones de un razonamiento de una IA igual ni sabes por dónde empezar.
Walldrop #5 Walldrop *
#1 #2 Grande entradilla,y luego aporta más, not bad. #3 #4 ambos decis verdad
y una cosa no quita la otra (actuar consciente o incosncientemente ~= aprendizaje en todo su espectro)
crob #8 crob *
#1 #2
Para mi describe un efecto Dunning-Kruger 2.0 profesionales generan resultados sofisticados sin comprensión subyacente coadyuvada por medios tecnológicos

totalmente de acuerdo con #5

un sesgo cognitivo donde personas incompetentes sobreestiman su habilidad, amplificado por la IA que produce textos convincentes sin criterio real

Propongo el término silicognosis: sesgo híbrido donde la tecnología permite generar resultados convincentes que se amplifican por la carencia humana derivada de sesgos cognitivos, creando una ilusión de sapienza profunda sin comprensión real ni criterio experiencial

P. D.: ayudado por IA
ElBeaver #6 ElBeaver
#4 ¿Por qué llevas una camiseta y no un vestido o vas desnudo/a? ¿Por qué te cortas el pelo de una manera específica? ¿Cuál es el motivo por el que se espera que vayas a un lugar determinado y hagas algo? ¿Sabes cómo funciona la luz eléctrica? ¿Podrías replicarla sin más?
