¿Está creando la inteligencia artificial expertos incompetentes?

El año pasado, unos biólogos marinos noruegos descubrieron que sus poblaciones de arenque habían olvidado sus antiguas rutas migratorias. Como consecuencia de la desaparición de los peces más experimentados debido a la sobrepesca, los arenques jóvenes idearon nuevos caminos que los llevaban a aguas más frías e inhóspitas. En solo una generación desaparecieron siglos de sabiduría acumulada. Actualmente, en el trabajo basado en el conocimiento, la dinámica es la misma.
| etiquetas: ia , competencias , maduración , aprendizaje
En resumen: El artículo puede verse como equivocado porque adopta una postura "ludita" o conservadora que ve el esfuerzo manual/mental tradicional como la única fuente de sabiduría, ignorando que la inteligencia humana siempre ha evolucionado al integrarse con sus herramientas, no al competir contra ellas.
y una cosa no quita la otra (actuar consciente o incosncientemente ~= aprendizaje en todo su espectro)
Para mi describe un efecto Dunning-Kruger 2.0 profesionales generan resultados sofisticados sin comprensión subyacente coadyuvada por medios tecnológicos
totalmente de acuerdo con #5
un sesgo cognitivo donde personas incompetentes sobreestiman su habilidad, amplificado por la IA que produce textos convincentes sin criterio real
Propongo el término silicognosis: sesgo híbrido donde la tecnología permite generar resultados convincentes que se amplifican por la carencia humana derivada de sesgos cognitivos, creando una ilusión de sapienza profunda sin comprensión real ni criterio experiencial
P. D.: ayudado por IA