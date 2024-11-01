España adelanta a México y otros dos países en PIB para ser la mayor economía de habla hispana durante décadas

La economía de España ha logrado superar a la de México, Corea del Sur y Australia en términos de PIB agregado. Este sorpasso se produce después de que México lograse adelantar a España en 2022, dejando a España incluso fuera del 'top 15' de la economía mundial. Hoy, las tornas han cambiado y el crecimiento extensivo de España (el PIB crece por un aumento de los factores productivos gracias al fuerte crecimiento de la población) devuelve a España al 'top 12' de la economía global y la cabeza de toda Hispanoamérica.