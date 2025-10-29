Elisa Mouliaá: "En la DANA tuvieron que abrir las presas, las abrió la OTAN"

Según ella, ocurrió realmente en la DANA de Valencia: "Igual que la Dana, ya se ha visto que en siete minutos no puedes llenar once metros cúbicos. Es imposible. Tuvieron que abrir las presas, las abrió la OTAN". Elisa Mouliaá fue más allá y habló de un "ataque meteorológico militar" que, según ella, "no se ha visto nunca en la historia". "Y que además se aprovechan del cambio climático y se aprovechan de los virus (dijo mientras entrecomillaba con las manos) en el aire para controlar a la población", relató durante la entrevista.
Grandes señales detectoras de magufos y enfermos con delirios conspiranóicos o persecutorios.
Si te topas con una tía como ésta, por más cuidado que tengas, estás jodido...
Aviso para navegantes....
En serio, este es el nivel, esto es lo que hay ahí fuera con acceso a las redes sociales y contaminando la opinión pública.
La desinformación debería estar castigada como mínimo con multas.
A ella no le hizo leer esto ni la izquierda ni la derecha. Ni los ha leído ni le ha explicado nadie que qué van.
Está cómo las maracas de Machin