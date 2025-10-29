Elisa Mouliaá: "En la DANA tuvieron que abrir las presas, las abrió la OTAN"

Según ella, ocurrió realmente en la DANA de Valencia: "Igual que la Dana, ya se ha visto que en siete minutos no puedes llenar once metros cúbicos. Es imposible. Tuvieron que abrir las presas, las abrió la OTAN". Elisa Mouliaá fue más allá y habló de un "ataque meteorológico militar" que, según ella, "no se ha visto nunca en la historia". "Y que además se aprovechan del cambio climático y se aprovechan de los virus (dijo mientras entrecomillaba con las manos) en el aire para controlar a la población", relató durante la entrevista.