Elisa Mouliaá: "En la DANA tuvieron que abrir las presas, las abrió la OTAN"

Según ella, ocurrió realmente en la DANA de Valencia: "Igual que la Dana, ya se ha visto que en siete minutos no puedes llenar once metros cúbicos. Es imposible. Tuvieron que abrir las presas, las abrió la OTAN". Elisa Mouliaá fue más allá y habló de un "ataque meteorológico militar" que, según ella, "no se ha visto nunca en la historia". "Y que además se aprovechan del cambio climático y se aprovechan de los virus (dijo mientras entrecomillaba con las manos) en el aire para controlar a la población", relató durante la entrevista.

#4 ldoes
Esta información se la filtraron las matrículas de los coches.
K 73
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
No es el lápiz más afilado del estuche.
K 63
#6 encurtido
#1 Creo que esto va más allá de ser poco inteligente. Tanto que ni me da para hacer comentarios graciosos.
K 122
Supercinexin #11 Supercinexin
#6 Ayer noche antes de acostarme estaba haciendo zapping y la vi en un programa,.creo de Cuatro o A3, no recuerdo, ese que sale el presentador calvo.... Madre de Dios qué vergüenza ajena daba. Ésta tía no está bien de la cabeza.
K 108
Antipalancas21 #15 Antipalancas21
#1 Es subnormal perdida, no sabe como encarrilar su vida, cada vez esta mas sola.
K 39
#26 Barriales
#1 creo que es un caso claro, de: Hacedme caso. Aunque se ponga en ridículo.
K 18
themarquesito #30 themarquesito
#1 Diría que es un lápiz que carece de mina por defecto de fabricación
K 20
nemesisreptante #2 nemesisreptante
Ósea que fueron Trump y sus amigos de PP-VOX. Respóndele esto y ya verás como cambia la teoría en tres segundos
K 62
sempregalaico #7 sempregalaico
Esto deja en muy mal lugar a Errejon.
K 57
Malinke #10 Malinke
#7 pues sí, creo que vio oportunidad y cacho, con una descerebrada.
K 32
Supercinexin #12 Supercinexin
#7 Al final la estrategia de la acusación debería basarse en intentar abusar de una discapacitada. Por ahí seguro que sacan culpable.
K 88
Catacroc #5 Catacroc
Dejad de hacer entrevistas a gente que tiene problemas mentales. Te dan visitas, no lo dudo, pero para reirse de ti.
K 51
salchipapa77 #9 salchipapa77
No está bien desde que Errejon la irradió con su núcleo.
K 50
obmultimedia #3 obmultimedia
Esta como una regadera.
K 30
#16 Otrebla8002
Y vendrán 10.000 millones de naves de Raticulí que nos invadirán para exterminar a la raza humana.....fiuuu....fiuuu....fiuuu.....
K 28
CharlesBrowson #18 CharlesBrowson
Menuda zumbada, a parte que debería estar tutelada, gran paquete deberían llevarse los medios que usan a esta deficiente para tener audiencia y lereles
K 27
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
"Si eres de izquierdas, esto es con lo que yo más discuto, y has leído '1984', que es uno de los libros que te inculcan en la mayoría de colegios públicos, sabrás de qué estamos hablando. Estamos hablando de un régimen totalitario invisible. 'Rebelión en la granja', 'Un mundo feliz'... Son libros que nos han hecho leer a la izquierda.
K 18
strike5000 #14 strike5000
#8 Yo he leído los tres libros y no soy de izquierdas.
K 17
ContinuumST #17 ContinuumST
Esto. Este... hmm... ¿Ataque meteorológico militar en Valencia? Esto... Sin palabras me quedo.
K 15
cosmonauta #24 cosmonauta
Palabras como NATO, OTAN, Natontados, Nafos, etc...

Grandes señales detectoras de magufos y enfermos con delirios conspiranóicos o persecutorios.
K 15
Bhuvaya #27 Bhuvaya
#24 lo dices cómo si no existiera eso de la OTAN o sus simpatizantes... :roll:
K 6
wachington #20 wachington
Voto irrelevante porqué no hay que darle visibilidad a los idiotas y a los medios que dan visibilidad a los idiotas.
K 14
Kantinero #25 Kantinero
De verdad vamos a dar altavoz a semejante subnormal ?
K 12
ChatGPT #22 ChatGPT
De HAARP no dice nada? Me extraña
K 10
#28 Empakus
Vale la pena recordar que ésta tía denunció por agresión sexual a Errejon... Que la Fallarás le dió altavoz...
Si te topas con una tía como ésta, por más cuidado que tengas, estás jodido...
Aviso para navegantes....
K 10
Olepoint #21 Olepoint
¿ Falta la etiqueta de humor, no ?

En serio, este es el nivel, esto es lo que hay ahí fuera con acceso a las redes sociales y contaminando la opinión pública.

La desinformación debería estar castigada como mínimo con multas.
K 7
Macnulti_reencarnado #29 Macnulti_reencarnado
Joder, tal como se ve en esa foto, hubiera triunfado pero bien el bebé probeta farlopero.
K 7
Euripio #13 Euripio
"Estamos hablando de un régimen totalitario invisible. 'Rebelión en la granja', 'Un mundo feliz'"
A ella no le hizo leer esto ni la izquierda ni la derecha. Ni los ha leído ni le ha explicado nadie que qué van.
K 6
Ramsay_Bolton #19 Ramsay_Bolton
Con lo buena que está...
Está cómo las maracas de Machin
K 6
#23 sliana
#19 las locas proporcionan una gran experiencia, pero tienes que saber cuándo salir corriendo
K 25
MoñecoTeDrapo #31 MoñecoTeDrapo
#19 La matriz sexy-loca :-P
K 11

