222
meneos
517
clics
EE.UU suspende prestamo de US$20.000 millones a Argentina
Bancos de EE.UU. dejan en suspenso el plan de rescate a Argentina por valor de US$20.000 millones y optan por una linea de financiacion a corto plazo mas pequeña, de US$5.000 millones.
|
etiquetas
:
usa
,
argentina
,
prestamo
,
suspende
108
114
1
K
320
politica
53 comentarios
108
114
1
K
320
politica
Comentarios destacados:
#2
Los yanquis y sus yanquinadas.
Las derechas salvajes y sus salvajadas... teniendo en cuenta que Milei ganó votos anunciando a bombo y platillo el "logro" de esas supuestas ayudas.
Es decir, otra estafa más de las derechas al Pueblo.
#2
Spirito
*
Los yanquis y sus yanquinadas.
Las derechas salvajes y sus salvajadas... teniendo en cuenta que Milei ganó votos anunciando a bombo y platillo el "logro" de esas supuestas ayudas.
Es decir, otra estafa más de las derechas al Pueblo.
79
K
708
#6
Cuñado
#2
Y pasadas las legislativas ya amortizaron el anuncio. Ahora esperarán a las presidenciales de 2027 para otro golpe de efecto.
20
K
180
#8
Spirito
#6
Claro.
Meses antes de las Presidenciales montarán otra estafa.
Me da pena por los argentinos, de verdad.
5
K
61
#15
nexus5
#8
Tienen exactamente lo que se merecen.
Para bien o para mal.
@Findeton
13
K
143
#23
frg
#15
Ese que mencionas es un mero parásito, no tieni nada que ver con los Argentinos.
0
K
11
#30
Eibi6
#23
por lo visto tiene acciones allí que compro cuando estaban más bajas
0
K
9
#27
utópicotipico
#8
a mi no, la mayoria ni se entera de esta noticia, ahora si pierde boca se monta parda
1
K
15
#25
Dragstat
#6
realmente lo han hecho para darle tiempo a sus amigos a desinvertir en Argentina, lo demás elecciones habrá sido de paso.
De otra noticia de hace un mes:
"El segundo motivo es permitir que los multimillonarios de los fondos de cobertura, cercanos al Secretario del Tesoro, Scott Bessent, extraigan sus inversiones de los bonos argentinos antes de que la economía colapse".
www.meneame.net/story/durisimo-paper-krugman-sobre-rescate-tump-argent
8
K
94
#51
calde
#6
déjalo en "otro golpe."
0
K
12
#20
daviz1933
#2
otra estafa?La derecha siempre ha sido eso y sus votantes unos anormales que se dejan estafar y que por desgracia arrastran con su ignorancia a todos los demás
2
K
25
#24
obmultimedia
#2
Milei se bajo al pilon para chuparle el chettos a Trump para nada.
0
K
11
#33
UNX
#24
Para nada? Electoralmente le salió muy bien a Milei, el mensaje de Trump fue claro: si no votáis al partido de Milei, os quedáis sin rescate.
1
K
13
#43
Kichito
#2
Kissinger está más vivo que nunca.
0
K
9
#47
fernando_sierra
#2
Algunos igual se pensaban que el tipo que está en la Casa Blanca para sacar tajada iba a hacerles un regalito a los argentinos por elegir a su perrito faldero.
0
K
8
#50
cosko
#2
Anunció fundamentalmente el soporte del gobierno de EEUU. Ese soporte le tiene en tanto en cuanto el SWAP está ahí.
También incluyó en el paquete la ayuda privada, pero no era lo principal.
Con eso ganó las elecciones y la consecuencia es que el riesgo país y, por ende, el precio de financiación del estado, ha disminuido una barbaridad (como del 80% al 30%)
En ese sentido creo que esto no lo ha hecho nada mal el gobierno de Milei. Lo que no le disculpa de otras acciones.
0
K
7
#53
JackNorte
#50
Solo engañar con algo que no es real , si a ti te gusta que te engañen , si lo hizo bien, como con libra.
Justificar y defender el engaño.
Creer que esto no tendra un coste cuando se habia prometido otro. Es ser muy optimista o muy credulo. Han perdido por de pronto soberania con uan mentida con una injerencia extranjera en las elecciones.
Supongo que eso para algunos no es importante.
. Ahora USA sabe que lo puede hacer sin ninguna consecuencia cuando le apetezca al menos con este gobernante, y sin cumplir despues con lo anunciado.
0
K
12
#3
NoMeVeas
*
Por supuesto, los 40.000 millones de dolares no eran mas que para influir en las recientes elecciones.
Tambien me pregunto si seguiran respetando el pacto acordado por Argentina y USA a cambio del prestamo...
De seguir aceptandolo, seria la humillacion del siglo para los Argentinos. Tan orgullosos que son ellos, veremos como acaba todo...
Resumen: El liberalismo moderno funciona hasta que se termina el dinero de los demas...
43
K
413
#16
Findeton
#3
Duplicada.
13
K
-49
#17
NoMeVeas
#16
Eres el payaso de meneame
23
K
196
#36
Eukherio
#17
Si Milei hubiese perdido sería el primero en echarle la culpa a los peronistas por esto.
1
K
11
#39
baronluigi
#17
De meneame y del Elotrolado.
0
K
10
#41
B3nd3r
#17
*uno de ellos
0
K
6
#22
Asmode0
#16
1
K
24
#26
jonolulu
#16
Pero esta es la que vale, que la otra la votaste sensacionalista
1
K
22
#28
Andreham
#16
Como las trollacas que han vuelto a meter la derecha a las personas.
0
K
8
#40
borre
#16
Te siguen meando en la cara a diario y tú siguiendo defendiéndolos... Ni mentalidad de esclavo.
0
K
10
#19
flixter
#3
que van a respetar, si les vendieron F-16 (creo que era ese avion) capado para que cuando fueran en direccion a malvinas el radar tuviera menos alcance... Y el pagafantas de Miley va y lo compra
0
K
6
#29
satchafunkilus
#19
El radar tiene el mismo alcance se dirija a donde se dirija el avión, no solo si se dirige hacia las Malvinas.
Les han vendido F16 con el alcance del radar de tiro recortado a una quinta parte de el alcance de los británicos.
0
K
7
#42
tommyx
#29
hubiesen comprado typhoons
0
K
8
#45
flixter
#29
eso era! Gracias!
0
K
6
#5
Verdaderofalso
Tras hacer una injerencia política en las últimas elecciones argentinas prometiendo un dinero y ahora resulta que no hay ese dinero?
31
K
322
#49
gauntlet_
#5
Es lo que pasa cuando los votantes son retrasados.
0
K
10
#1
Javi_Pina
Mejor que emita obligaciones al 15% de interes
4
K
70
#21
frg
#1
Optimista. Por menos del 30% no va a vender nada.
0
K
11
#35
HeilHynkel
#1
¿Solo? Creo que las estaba emitiendo a algo así como el 50%.
0
K
18
#10
palestina
Roma no paga traidores
7
K
64
#9
Dramaba
They've been trumped...
4
K
54
#11
TripleXXX
Quien con chorizos se acuesta, empimentado amanece.
Los mejores socios del mundo mientras que te dejes explotar.
4
K
52
#14
Pointman
Trump tiene una larga tradición de no pagar sus compromisos. Cualquiera que se fie de su palabra, bien merecido lo tiene.
4
K
45
#4
YeahYa
He entrado a mirar la bolsa en Argentina y todo fatal. Lo del milagro económico es real, a Milei le hace falta un milagro.
2
K
41
#52
cosko
#4
¿en serio? La bolsa estaba (en dólares) en 1050 a 15 de septiembre y hoy a 1800.
www.rava.com/perfil/MERVAL USD
Otra cosa es que mires desde enero, pero no creo que te refieras al largo plazo.
0
K
7
#7
Asimismov
*
Es lo que pasa con √0×, Junts y Peperos que te deja a mitad de legislatura y con el culo al aire.
3
K
40
#18
sofazen
#7
A los ciudadanos los dejan vendidos con el culo al aire pero el patrimonio nacional y los servicios públicos los dejan bien privatizados en manos de sus amigos o pagadores. Vendepatrias que deberían ser juzgados por traición al país.
4
K
43
#13
camvalf
Pues ya sabéis que paso, TACO, anuncio los 20.000 millones para que el iluminado de la motosierra no perdiera.
2
K
31
#44
Setis
#13
* para que sus amigotes sacaran sus inversiones antes de que pete el chiringuito
El motosierro no vale ni para ser traducido, como ya se vio en su momento.
0
K
7
#46
La_fruta_de_ayuso
Que disfruten lo votado
1
K
16
#12
pitercio
Mejor para los argentinos, eso menos que deben.
0
K
12
#31
Doisneau
Racion de lefa para el chupapollas
Libertad carajo!!
0
K
11
#34
konde1313
No sé si los argentinos votaron por Milei por el préstamo de Trump, pero, de todas formas, por muy mal que nos caiga Milei… espero que esto no afecte terriblemente a los argentinos.
0
K
10
#38
Paladio
no hay plata
0
K
9
#37
EldelaPepi
La estafa del tocomocho mejorada y aumentada.
Es lo que tiene tratar con la mafia.
0
K
8
#48
Setis
Pronto los 1000 millones serán entregados a Argentina, donde los 150 millones harán un fuerte impacto positivo, con unas mejoras que sólo esos 31 millones podrían hacer. Y con la gran ventaja de que los 23.11 dólares podrán ser devueltos por Argentina con gran facilidad a pesar de las dificultades que pasan.
0
K
7
#32
Tecar
A veces no hace falta tener dinero, con parecer que tienes o la vas a tener es suficiente.
0
K
7
Ver toda la conversación (
53
comentarios)
