Durísimo paper de Krugman sobre el rescate de Tump a Argentina: "agravó la fuga de capitales"

Krugman habla de "desastre impulsado por la corrupción y la incompetencia, y no por el interés nacional", y sugiere que las verdaderas motivaciones son apoyar a un político alineado con MAGA. "Los trumpistas quieren que un político de derecha y antigubernamental triunfe sin importar cuánto dinero de los contribuyentes se necesite". El segundo motivo es permitir que los multimillonarios de los fondos de cobertura, cercanos al Secretario del Tesoro, Scott Bessent, extraigan sus inversiones de los bonos argentinos antes de que la economía colapse.

#3 eugeniodl
La explicación económica es correcta, otra cosa es que te interese escucharla o nó.
Connect #2 Connect
Y todas las ayudas que recibió la Argentina en tiempos de Kirchner o los 50 mil millones que firmó Macri por qué eran? Había un interés oculto también detrás? :roll:
ccguy #4 ccguy
#2 Investiga y manda un artículo
azathothruna #1 azathothruna
Ojala que igual no lo logren los del chiringuito de los mafiosos Zanahorio S.A.
