Krugman habla de "desastre impulsado por la corrupción y la incompetencia, y no por el interés nacional", y sugiere que las verdaderas motivaciones son apoyar a un político alineado con MAGA. "Los trumpistas quieren que un político de derecha y antigubernamental triunfe sin importar cuánto dinero de los contribuyentes se necesite". El segundo motivo es permitir que los multimillonarios de los fondos de cobertura, cercanos al Secretario del Tesoro, Scott Bessent, extraigan sus inversiones de los bonos argentinos antes de que la economía colapse.