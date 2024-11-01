Javier Milei: de libertario, nada - Yanis Varoufakis

Si usted (a diferencia de mí) cree verdaderamente en la sabiduría superior de los mercados y desea liberar a Argentina de las restricciones políticas impuestas al mecanismo de mercado, ¿qué mercado liberaría primero? El mercado monetario, sin duda. ¿Qué distorsión de precios eliminaría primero? El tipo de cambio fijo (o limitado), sin lugar a dudas. ¿Y qué es lo último que haría? Precisamente lo que hizo Milei: pedir prestados miles de millones de dólares,