Javier Milei: de libertario, nada - Yanis Varoufakis

Si usted (a diferencia de mí) cree verdaderamente en la sabiduría superior de los mercados y desea liberar a Argentina de las restricciones políticas impuestas al mecanismo de mercado, ¿qué mercado liberaría primero? El mercado monetario, sin duda. ¿Qué distorsión de precios eliminaría primero? El tipo de cambio fijo (o limitado), sin lugar a dudas. ¿Y qué es lo último que haría? Precisamente lo que hizo Milei: pedir prestados miles de millones de dólares,
Lo bueno para Grecia es que estaba en el club de la UE y no era plan de destrozar más ese país... Veremos cómo sortea Argentina el hecho de que no tiene protección internacional y pueden repartirse hasta los huesos de su cadáver entre los inversores estadounidenses.
"la única razón por la que descendió el índice de pobreza relativafue que los ingresos medios habían caído más rápidamente que los de los más desfavorecidos, con el resultado de que ahora hay menos personas que se consideran pobres."
Maravillosas métricas de mierda que tiene el capitalismo