Donald Trump rocía con su nueva fragancia al presidente de Siria en la Casa Blanca y le pregunta cuántas esposas tiene

Se sabe que el presidente Donald Trump suele romper todos los protocolos y esta vez lo hizo de la manera más ocurrente y polémica, colocando en el centro de la escena uno de los productos estrella de su merchandising: roció profusamente al presidente de Siria con un perfume de su propia marca que le regaló en el Salón Oval y le obsequió otro de la línea femenina, con una pregunta que sorprendió a todos. “Este es para su esposa. ¿Cuántas tiene?”, preguntó. Cuando el sirio le respondió que solo una, Trump le espetó: “Con ustedes nunca se sabe”.