Donald Trump rocía con su nueva fragancia al presidente de Siria en la Casa Blanca y le pregunta cuántas esposas tiene

Se sabe que el presidente Donald Trump suele romper todos los protocolos y esta vez lo hizo de la manera más ocurrente y polémica, colocando en el centro de la escena uno de los productos estrella de su merchandising: roció profusamente al presidente de Siria con un perfume de su propia marca que le regaló en el Salón Oval y le obsequió otro de la línea femenina, con una pregunta que sorprendió a todos. “Este es para su esposa. ¿Cuántas tiene?”, preguntó. Cuando el sirio le respondió que solo una, Trump le espetó: “Con ustedes nunca se sabe”.
Lo de la derecha mundial no tiene nombre.
Pero como siempre, querido votante y simpatizante de la miserable derecha catalana, es MUY fácil dejarte en evidencia. Esa foto tuvo lugar en la COP30 en Belem (Brasil) a la que asistieron ambos en vísperas de que Al Shara fuera recibido en la Casa Blanca por tu amiguito Donald Trump. Es decir, Pedro Sánchez NO RECIBIÓ al presidente de Siria, simplemente coincidieron en una cumbre.
Aclarado esto, te reporto por difundir un bulo.
Tus poros excrementan machismo. Apestas desde este lado de la pantalla, no me quiero imaginar a tu lado.
@admin esa frase es normal en un foro como éste?
Y no le ha cobrado los perfumes .. que los vende él.
Si con la pinta que tiene ya está más que enamorado de su propia imagen y ego, si tuviera la planta de un Henry Cavill o un Chris Hemsworth ya sería insoportablemente abrumador. Más aún.
Quieres decir que este tipo es un activo de las inteligencias occidentales?
Este impresentable ha transformado la Casa Blanca en una suerte de bazar donde vende desde colonias hasta coches.
No voy a hablar del compadreo con un tipo por el que, hasta hace dos días, daban 10 millones de recompensa por su captura.
Ni, por supuesto, de las formas y protocolo ya conocidas del orangután naranja. No creo que con Xi hubiera tenido cojones para rociarlo con esa mierda, carísima, de colonia.
Aquí podemos ver a Trump mostrándole a Zelenskiy y Macron la sección de merchandising del despacho oval.
Tan cristianos que son sus votantes y parece que nadie se acuerde del pasaje de la Biblia donde Jesús expulsa a los mercaderes del Templo.
Qué vergüenza ajena da este tipo.
Es un impresentable tan burdo que si todo esto hubiera salido en una serie de televisión "El Lado Tonto de la Casa Blanca" nos parecería exagerado e irreal.
Me recuerda a John Goodman vendiendo los cubos del efecto 2000 en Los Gemstones.
El exterrorista con Putin.
El otro dia sacaban una imagen del sujeto con dos cabezas cortadas en ambas manos, no sé si es real. Estaria bien crear una imagen realista con la cabeza de Trump en una mano y la de Putin en la otra.