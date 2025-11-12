edición general
76 meneos
470 clics
Donald Trump rocía con su nueva fragancia al presidente de Siria en la Casa Blanca y le pregunta cuántas esposas tiene

Donald Trump rocía con su nueva fragancia al presidente de Siria en la Casa Blanca y le pregunta cuántas esposas tiene

Se sabe que el presidente Donald Trump suele romper todos los protocolos y esta vez lo hizo de la manera más ocurrente y polémica, colocando en el centro de la escena uno de los productos estrella de su merchandising: roció profusamente al presidente de Siria con un perfume de su propia marca que le regaló en el Salón Oval y le obsequió otro de la línea femenina, con una pregunta que sorprendió a todos. “Este es para su esposa. ¿Cuántas tiene?”, preguntó. Cuando el sirio le respondió que solo una, Trump le espetó: “Con ustedes nunca se sabe”.

| etiquetas: trump , ahmed al-sharaa , siria , eeuu , esposa , colonia , publicidad
37 39 0 K 326 actualidad
64 comentarios
37 39 0 K 326 actualidad
Comentarios destacados:                
#3 Por cierto, este si es yihadista de verdad. Y los que acusan de yihadista al nuevo alcalde de Nueva York lo reciben con todos los honores.
Lo de la derecha mundial no tiene nombre.
Ze7eN #3 Ze7eN
Por cierto, este si es yihadista de verdad. Y los que acusan de yihadista al nuevo alcalde de Nueva York lo reciben con todos los honores.
Lo de la derecha mundial no tiene nombre.
62 K 563
Ze7eN #40 Ze7eN *
#14 Lo que más valoro es que para entrar al trapo a defender a Trump tengas que recurrir a una mentira y a una afirmación machista.

Pero como siempre, querido votante y simpatizante de la miserable derecha catalana, es MUY fácil dejarte en evidencia. Esa foto tuvo lugar en la COP30 en Belem (Brasil) a la que asistieron ambos en vísperas de que Al Shara fuera recibido en la Casa Blanca por tu amiguito Donald Trump. Es decir, Pedro Sánchez NO RECIBIÓ al presidente de Siria, simplemente coincidieron en una cumbre.

Aclarado esto, te reporto por difundir un bulo.

Toma, para ti: www.youtube.com/watch?v=YQqrIr202es xD
18 K 161
Wachoski #61 Wachoski
#40 a este, cada vez que se le va la boca así,... Solo veo que debe estar cobrando y bien,... O personalmente o su partido rancio del que mama.
0 K 8
Ze7eN #62 Ze7eN
#61 Es una de las mascotas de Menéame. Llevo años dejándole en ridículo, creo que sufre algún tipo de masoquismo.
0 K 20
#43 gadish
#14 a parte de la estupidez de la primera frase, la segunda debería lelvarte a una expulsión para siempre de este nuestro foro.
Tus poros excrementan machismo. Apestas desde este lado de la pantalla, no me quiero imaginar a tu lado.

@admin esa frase es normal en un foro como éste?
5 K 52
CerdoJusticiero #34 CerdoJusticiero
#28 ¿El alcalde de NY es un alcalde yihadista? ¿Qué marca de bourbon desayunas?
23 K 198
Ze7eN #42 Ze7eN *
#28 Joder, no se si eres el más adecuado para explicarnos diferencias entre dos cosas cuando defiendes que el alcalde de nueva York es yihadista. Mira a ver si se te ha fundido algún fusible. #34 #39
1 K 28
Bhuvaya #39 Bhuvaya
#28 alguna prueba de lo que afirmas? O sólo es parte de la propaganda que te han mandao decir?
2 K 35
#49 kkjj
#28 Dime cual es tu camello
0 K 6
kratos287 #37 kratos287
#3 Lo tiene, lo tiene...
0 K 10
#50 listillo *
#3 La era de los inútiles en el poder. Y sobre todo, de los avariciosos.
1 K 26
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Jesús Gil era un prodigio de buenos modales y de protocolo al lado de este pavo. xD
57 K 496
Sr.No #7 Sr.No
#1 al menos se ha cortado y no ha preguntado por las cabras ni los camellos :shit:
22 K 198
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#7

Y no le ha cobrado los perfumes .. que los vende él.
14 K 140
themarquesito #9 themarquesito *
#8 A 250 dólares el frasco
9 K 111
HeilHynkel #12 HeilHynkel
#9

¡hostias! ya puede oler bien.
1 K 28
#16 omega7767
#12 y saber bien
0 K 11
HeilHynkel #27 HeilHynkel
#16

Sale más barato este.  media
4 K 69
#55 osids
#27 Y al menos un par de noches te quedas más feliz
0 K 10
HeilHynkel #59 HeilHynkel
#55

A 20 pavos la copa ( a precio de coste) yo lo estiraría un poco más.
0 K 20
karakol #17 karakol
#9 A 250 dólares y con su, muy idealizada y estilizada, imagen. Y en dorado, por supuesto.

Si con la pinta que tiene ya está más que enamorado de su propia imagen y ego, si tuviera la planta de un Henry Cavill o un Chris Hemsworth ya sería insoportablemente abrumador. Más aún.  media
12 K 132
Un_señor_de_Cuenca #23 Un_señor_de_Cuenca
#17 Perfumería de mercadillo a precios Trump.
1 K 19
#45 Cazatrolls
#17 Menuda horterada.
0 K 10
#48 listillo
#45 está poniendo la casa blanca dorada...
0 K 6
#18 omega7767
#1 Gil era una persona culta al lado de Trump
9 K 92
Antipalancas21 #19 Antipalancas21
#18 Pero igual de asesino de personas inocentes.
2 K 41
#47 listillo
#1 Facinerosos todos.
0 K 6
sillycon #60 sillycon
#1 'El Jesús Gil yankee' me parece una excelente definición.
0 K 10
angelitoMagno #11 angelitoMagno
Repito, lo que más coraje me da es que a este tipo le defiende y alaban personas que aquí decían que un diputado con coleta o rastas era una falta de respeto a las instituciones. Y Trump se mea en la instituciones a diario, la meada que todos hacemos al despertar, él la hace sobre una institución al azar.
9 K 110
mecheroconluz #5 mecheroconluz
Ya no es yijadista integrante de Al-qaeda, ahora sólo es «el presidente de Siria». Este señor tiene la misma ideología que los que estrellaron los aviones contra las torres gemelas y los del atentado en España en 2004. Pero ahí está, dándole la mano al rey de España y al presidente de Estados Unidos y no pasa nada.
10 K 105
madeagle #6 madeagle
#5 A alguno mas le ha dado la mano esta semana, aparte de Trump y el rey de España
0 K 9
security_incident #13 security_incident
#5 "Este señor tiene la misma ideología que los que estrellaron los aviones contra las torres gemelas y los del atentado en España en 2004".

Quieres decir que este tipo es un activo de las inteligencias occidentales?
5 K 54
#38 Abril_2025 *
#5 Puede ser el mismo Satanás, pero ahora Siria está en paz. La gente puede comenzar a tener una vida. Hay elecciones, se levantan las sanciones.

Y eso al final es lo más importante.
0 K 13
Pablosky #41 Pablosky *
#38 y en las elecciones solo pueden votar los miembros de su facción (y no todos) y van haciendo matanzas de civiles mientras cubren con burkas a todas.

Todo perfecto, ¿no?
0 K 9
ur_quan_master #52 ur_quan_master
#5 El Rey de España tiene la misma ideología que los que purgaban rojos después la Guerra Civil.
1 K 17
#56 listillo *
#5 igual ahora está arrepentido y es una buena persona... :shit:

...

naaaahhh ....
0 K 6
karakol #10 karakol
No está claro a dónde va el dinero que recauda con la venta de los perfumes. Trump vende merchandising propio, incluidos gorros, vasos, ropa, carteras y varios objetos desde la página web de la organización Trump, “Trump store”.

Este impresentable ha transformado la Casa Blanca en una suerte de bazar donde vende desde colonias hasta coches.

No voy a hablar del compadreo con un tipo por el que, hasta hace dos días, daban 10 millones de recompensa por su captura.

Ni, por supuesto, de las formas y protocolo ya conocidas del orangután naranja. No creo que con Xi hubiera tenido cojones para rociarlo con esa mierda, carísima, de colonia.
8 K 105
themarquesito #20 themarquesito
#10 El bueno de @Verdaderofalso ha recopilado bastantes de las cosas del bazar Trump: relojes, zapatillas deportivas, NFTs, biblias, perfumes, ropa variada, vinos...
Aquí podemos ver a Trump mostrándole a Zelenskiy y Macron la sección de merchandising del despacho oval.  media
7 K 108
karakol #21 karakol
#20 La, para los estadounidenses, sacrosanta Casa Blanca reducida a una tienda de baratijas.

Tan cristianos que son sus votantes y parece que nadie se acuerde del pasaje de la Biblia donde Jesús expulsa a los mercaderes del Templo.

Qué vergüenza ajena da este tipo.
2 K 43
themarquesito #22 themarquesito
#21 Por no hablar de templo al ego del líder, fíjate en las gorras: TRUMP 2028, GULF OF AMERICA, TRUMP WAS RIGHT ABOUT EVERYTHING...
1 K 40
Un_señor_de_Cuenca #24 Un_señor_de_Cuenca
#20 Joder, el tío es un vendedor de mercadillo sin complejos. Le falta estar berreando las bondades de sus productos.
3 K 63
angelitoMagno #26 angelitoMagno
#20 Te viene un señor cuyo país está en guerra a pedir ayuda militar y le enseñas tu tienda de gorras.

Es un impresentable tan burdo que si todo esto hubiera salido en una serie de televisión "El Lado Tonto de la Casa Blanca" nos parecería exagerado e irreal.
2 K 44
HeilHynkel #29 HeilHynkel
#20

Me recuerda a John Goodman vendiendo los cubos del efecto 2000 en Los Gemstones.
2 K 49
Ze7eN #2 Ze7eN
No es El Mundo Today!
9 K 96
Dragstat #36 Dragstat
#2 El documental de Trump va a tener más capítulos que los Simpsons a este ritmo.
2 K 39
#15 laruladelnorte
La reunión era importante porque marcaba la primera visita a la Oficina Oval de un jefe de Estado sirio desde la independencia del país en 1946. Al-Sharaa, de 43 años, un ex comandante rebelde que alguna vez fue perseguido por Estados Unidos con una recompensa de 10 millones de dólares, tomó el poder después del derrocamiento de Bashar al-Assad en diciembre pasado.

Ahora son coleguitas por lo tanto,pelillos a la mar... >:-(
1 K 23
#35 Cuchifrito
#15 Hombre, por decirlo comedidamente, no sería descabellado que algo deba agradecerle a Trump por estar en la posición que está
0 K 11
#30 JanSolo
Siempre he supuesto que la mitad de los estadounidenses eran imbéciles. Ahora ya esta confirmado.
1 K 21
Mark_ #4 Mark_
Le ha pasado primero la polla y luego la mano por la cara mientras le dice: "Esto te gusta".

Lo que me alucina es que el puto cheto siga vivo...
1 K 19
#51 omega7767
#4 típico macho alfa comportamiento, leo con su perfume para marcar territorio
0 K 11
Mark_ #58 Mark_
#51 también síntoma de tener el pene muy pequeño.
0 K 11
#53 listillo *
#4 Tengo una idea para un buen guión de hollywood... El presidente sirio, exterrorista del estado islámico, y asesino de soldados de USA, lavado de cara y corbata de por medio, viaja por fin a USA a ver a Trump, entonces saca un cuchillo y apuñala al presidente en el corazón, a puerta cerrada, en el despacho oval, mientras un grupo de pobres chicas con poca ropa salen huyendo de allí , y el servicio de seguridad, que se estaba pinchando droga zombie fentanilo, entra dando tiros y matan al sirio.
0 K 6
Mark_ #57 Mark_
#53 pero al final el sirio en realidad es ALBERT EINSTEIN que al morir, altera el espacio-tiempo, ya no se inventa la bomba atómica, Japón nunca se rinde en la II GM, los Estados Unidos acaban siendo una colonia nipona y justamente una colonia nipona es lo que el Emperador Aliado Japonés rocía sobre un bulto naranja en el suelo. Fundido a negro.

Todo cuadra. Me gusta.
0 K 11
capitan__nemo #46 capitan__nemo
Esto es como el invitado que va primero al hormiguero y despues a la revuelta.

El exterrorista con Putin.

El otro dia sacaban una imagen del sujeto con dos cabezas cortadas en ambas manos, no sé si es real. Estaria bien crear una imagen realista con la cabeza de Trump en una mano y la de Putin en la otra.  media
0 K 19
Un_señor_de_Cuenca #25 Un_señor_de_Cuenca
A saber cómo olerá la mierda esa de perfume. Sólo por lo hortera y recargado que es todo lo que rodea a Trump, será un pestazo cargante y asfixiante.
0 K 13
#31 euacca
Nos quejamos de que nos sale publicidad en los móviles Xiaomi que hemos comprado nosotros, deberían servirnos a nosotros, pero a estos les pone publicidad su propio presidente del gobierno en actos oficiales. Nos llevan años de ventaja.
0 K 11
MoñecoTeDrapo #33 MoñecoTeDrapo
La vida real tiene unos guionistas de Oscar :-D
0 K 11
io1976 #63 io1976
Nuestros terroristas rebanacabezas o freedom figthers, como se prefiera.
0 K 10
Expat_Guinea_Ecuatorial #32 Expat_Guinea_Ecuatorial
Espero que el perfume fuera cargado de sangre de cerdo
1 K 8
#64 Aas59
Este Donald..... Tiene unas cosas!!
0 K 6
#44 joangg
Un fascista y un yihadista de Al-Qaeda. Prefiero el bando de los chinos, si he de elegir.
0 K 6

menéame