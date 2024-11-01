edición general
Despido procedente por desayunar tres veces al día o irse de compras durante su jornada laboral

Eran tres empleados de Eulen y unos detectives descubrieron que iban a Leroy Merlin, chinos, ferreterías, tiendas de decoración o loterías

yoma
Pero si me han dicho que estas cosas solo lo hacen los funcionarios. :troll:
Expat_Guinea_Ecuatorial
#1 A los de la privada si los despiden
Pertinax
#1 Eulen es la empresa de outsourcing por antonomasia. Sin contrataciones públicas, ni siquiera existiría.
DayOfTheTentacle
Yo hago eso... pero si cuentan horas.... shhh
