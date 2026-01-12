Despedido un trabajador por publicar en internet sus rutas de ciclismo de montaña mientras estaba de baja

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha confirmado el despido disciplinario de un trabajador de una empresa de climatización con sede en Oviedo que fue cesado tras comprobarse que, mientras se encontraba de baja médica por un accidente laboral en el hombro, realizaba y publicaba en internet exigentes rutas de ciclismo de montaña. La sentencia respalda íntegramente la decisión empresarial y ratifica el fallo previo del Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo.
| etiquetas: despedido , trabajador , internet , strava
"realizó al menos siete rutas de entre 35 y 75 kilómetros, con desniveles que en algunos casos superaban los 1.300 metros y duraciones de más de tres horas"
Por sentido común, podrá ir en bici (subiendo cuestas, cargas hombro) pero la recuperación que? tardará algo mas o no?
Pero compremos la idea que su trabajo carga más sus hombros que una bici... la baja médica debe estar dedicada a la recuperación. Y hacer rutas exigentes en bici lo que va a hacer es que la recuperación sea más lenta, por lo que esa persona no está haciendo por recuperarse.
Salu3
Si el medico te manda cabestrillo es para inmovilizar el hombro y brazo..y con un solo brazo, a parte de ser una temeridad, hizo rutas de min. 35km, con desniveles grandes pues no es que sea complicado es que ningún medico te lo va a recomendar, es más te lo van a prohibir.
Y por otro lado los brazos y hombros son los que amortiguan las vibraciones de la ruta o carretera..
La mutua le diagnosticó un esguince de hombro con subluxación,
… » ver todo el comentario
"...apenas dos días después de iniciarse la baja, el trabajador comenzó a realizar salidas en bicicleta."