edición general
17 meneos
51 clics
Despedido un trabajador por publicar en internet sus rutas de ciclismo de montaña mientras estaba de baja

Despedido un trabajador por publicar en internet sus rutas de ciclismo de montaña mientras estaba de baja

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha confirmado el despido disciplinario de un trabajador de una empresa de climatización con sede en Oviedo que fue cesado tras comprobarse que, mientras se encontraba de baja médica por un accidente laboral en el hombro, realizaba y publicaba en internet exigentes rutas de ciclismo de montaña. La sentencia respalda íntegramente la decisión empresarial y ratifica el fallo previo del Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo.

| etiquetas: despedido , trabajador , internet , strava
14 3 0 K 168 actualidad
19 comentarios
14 3 0 K 168 actualidad
elmakina #6 elmakina
A mí me parece que en la noticia faltan datos importantes y que el caso no es tan simple como se cuenta, porque con un problema en el hombro puedes perfectamente no estar en condiciones de cargar y manipular calderas, levantar peso o trabajar con los brazos en alto, y sin embargo sí poder andar en bici, que depende sobre todo de las piernas. No es tan raro que alguien esté de baja para su trabajo concreto pero pueda hacer ciclismo, incluso varias horas, sin notar dolor relevante en el hombro. Otra cosa es que la intensidad fuera excesiva o que existiera una indicación clara de inmovilización, pero la idea de que si puede ir en bici entonces puede trabajar no es automática.
1 K 18
Benzo #9 Benzo
#6 Sobre la intensidad, pone esto:

"realizó al menos siete rutas de entre 35 y 75 kilómetros, con desniveles que en algunos casos superaban los 1.300 metros y duraciones de más de tres horas"
0 K 11
#10 Marcus78
#6 quiero pensar que a la hora de dictar eso, se habrá escuchado la opinión de un sanitario.

Por sentido común, podrá ir en bici (subiendo cuestas, cargas hombro) pero la recuperación que? tardará algo mas o no?
0 K 6
elmakina #13 elmakina
#10 Ojalá fuera así, pero la realidad de muchos juicios de lo social no tiene nada que ver con eso. Duran un rato, se oye a las partes, a uno o dos testigos como mucho y poco más. Periciales médicas casi nunca se hacen porque cuestan dinero y no compensa. El abogado demandante quiere sacar su porcentaje haciendo lo mínimo, y el juez decide con lo que hay, muchas veces sin tener ni idea técnica del asunto y con bastante prisa, porque no son muy dados a leer ni a trabajar. He estado en unos cuantos juicios de lo social y es así: no hay debates médicos profundos ni informes independientes, se tira de "sentido común" (barra de bar más bien) y a otra cosa.
0 K 10
#17 Marcus78
#13 si, pero como muchas veces hemos defendido que una persona de baja (por ejemplo por depression) puede salir y divertirse por que nada tiene que ver con la baja medica el mismo sentido común en este caso no cae de la parte del trabajador.
0 K 6
Virusaco #14 Virusaco
#6 Una ruta en bici complicada sí que carga también los hombros.

Pero compremos la idea que su trabajo carga más sus hombros que una bici... la baja médica debe estar dedicada a la recuperación. Y hacer rutas exigentes en bici lo que va a hacer es que la recuperación sea más lenta, por lo que esa persona no está haciendo por recuperarse.

Salu3
0 K 10
#16 uvi
#6 Tienes mucha info en la noticia, para mi es un jeta.
Si el medico te manda cabestrillo es para inmovilizar el hombro y brazo..y con un solo brazo, a parte de ser una temeridad, hizo rutas de min. 35km, con desniveles grandes pues no es que sea complicado es que ningún medico te lo va a recomendar, es más te lo van a prohibir.

Y por otro lado los brazos y hombros son los que amortiguan las vibraciones de la ruta o carretera..

La mutua le diagnosticó un esguince de hombro con subluxación,

…   » ver todo el comentario
1 K 21
#19 Borgiano
#6 Sí, claro, para eso se hacen los juicios, para poner todos los datos por ambas partes.
0 K 8
makinavaja #4 makinavaja
El lápiz más afilado de la caja... :troll:
0 K 12
#2 rbrn
:clap:
0 K 10
#1 eqas *
Hay que ser inconsciente...
0 K 10
smilo #3 smilo
#1 la palabra es tonto más bien
5 K 59
security_incident #15 security_incident
#3 tonto y ladrón
0 K 18
Josecoj #5 Josecoj
La necesidad que tienen algunos de buscar la aprobación de los demás buscando los “likes” es rrss es de tratamiento psicológico de urgencias
0 K 8
elmakina #7 elmakina
#5 Mucha gente usa Strava simplemente como registro personal de entrenamientos o para seguir su evolución, compartir rutas y comentar con otra gente, no para buscar “likes” ni aprobación de nadie. Que sea una red social no significa que todo el que la use esté pendiente de la validación externa.
0 K 10
Benzo #11 Benzo *
#7 De hecho Strava te permite ocultar cada actividad que hagas al resto de usuarios (así lo tengo yo). #5
0 K 11
#8 Marcus78
#5 podia haber añadido eso a la baja: tener trastornos psicológicos. :troll:
0 K 6
#12 beldin
¿cual era su lesion? ¿era compatible con la bicicleta? hace años me opere de un hombro, y para sujetar el cubata me daba, currar donde curro era otra historia.
0 K 7
Elnuberu #18 Elnuberu
#12 "La mutua le diagnosticó un esguince de hombro con subluxación, le pautó antiinflamatorios y el uso de un cabestrillo durante una semana y le concedió la baja por incapacidad temporal, inicialmente prevista para unos 20 días."

"...apenas dos días después de iniciarse la baja, el trabajador comenzó a realizar salidas en bicicleta." :palm:
0 K 17

menéame