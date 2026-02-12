Decían que era imposible: China pone en marcha el mayor portacontenedores 100% eléctrico del mundo

Muchos pitonisos habituales en los medios de comunicación llevan años diciendo que es imposible electrificar el transporte pesado. Pero China ha vuelvo a demostrar que no hay imposibles para ellos y ha iniciado las pruebas en mar abierto del mayor buque portacontenedores totalmente eléctrico construido hasta la fecha.
No revoluciona el shipping mundial; es un avance en nicho (costeras cortas, donde la autonomía limitada ~100-200 millas náuticas con swap de baterías tiene sentido)...
En poco años se han levantado de ser unos muertos de hambre para el resto del mundo, a ponerse al frente de todos ellos.
1.400 millones de personas remando en la misma dirección, jamás en la historia se ha visto algo así.
Y espera a que no tengan que salvarnos el culo a los europeos conforme Europa se acerca al abismo político y social...
La cultura china valora la armonía por encima de todo, pero que dentro de esa armonía, que cada cual se busque la vida sin perturbar al grupo.
Si nos hundimos, se limitarán a mirar desde lejos con indiferencia. No son intervencionistas para mal, pero tampoco para bien.
Aqui estamos educando a nuestros hijos a no trabajar.
Unos pensando en cómo invertir en activos para ganar dinero sin trabajar.
Y a otros les queda claro que trabajar no da prosperidad y que total, esforzarse no tiene ninguna recompensa.
Mucho trabajo no se corresponde necesariamente con más riqueza o desarrollo.
cierto, pero para un pais en desarrollo, que no tiene industria manufacturera, sin trabajar duro no mejoran
La intención es clara: desarrollar un modelo replicable y escalable de transporte marítimo costero sin emisiones de carbono.
No es el primer intento: en.wikipedia.org/wiki/Lighter_aboard_ship y muestra el mismo riesgo, que se fuerce la regulación para seguir teniendo que financiar el puerto.
Pero redactado con sensacionalismo gusta por aquí
Este barco también es un primer paso, pero la capacidad y la velocidad del I+D chino no tiene nada que ver con la de occidente. Dentro de un tiempo (seguro que no mucho) volvemos a hablar del tema, a ver qué pasa.
Habla del mayor portacontenedores electrico, no que sea el mayor portacontenedores del mundo.
Quizas el problema no es el sensacionalismo sino la comprension lectora.
Bueno,... parezco tonto. Con mis impuestos.
EEUU ha redoblado su apuesta por el control del petroleo como estrategia para dominar el mundo.
Así que la respuesta lógica es... no necesitar petroleo para nada.
Occidente lo que hace es subvencionar a exón, aramco y bp, por qué hinchan de sobres a sus políticos y están llenos de parásitos en sus consejos de administración chupando del frasco. Por eso los subnormales en occidente los ves ladrar contra el coche eléctrico pero la realidad es que las renovables, a parte de limpias y woke, son mucho más baratas.... Mucho es mucho!!! Dos órdenes de magnitud mas baratas.... Compite con eso.
Los pequeños son entre 10.000 y 20.000 toneladas, los grandes, cargan más de 100.000 toneladas y los enormes...
No recuerdo cuanto, pero era una burrada...
Me parece cojonudo, creo que es el futuro, pero aún le queda bastante para poder competir con una empresa como Aramco, que además no lleva contenedores lleva petroleros (Que suelen desplazar más de 300.000 toneladas cada uno)
Con esto no estoy diciendo que no sea el futuro, de hecho digo lo contrario, que si lo es.
Digo que aún queda mucho tiempo para que sea un competidor serio para un cacharro que desplaza 300.000 toneladas, como un petrolero.
Simplemente estaba dando una perspectiva que no da el artículo, porque este tipo de artículos suelen ser muy sensacionalistas.
No parece nada sencillo escalar, o ya tendrían portacontenedores grandes de verdad.
A día de hoy con electricidad sigue siendo imposible reemplazar el transporte marítimo pesado de larga distancia.
Esto es un pequeño portacontenedores para tráfico costero.
Es que es bonito, es amor bonito pero de verdad.
"Decían que era imposible hacerlo... pero existían. Y China ha hecho uno más grande. ¡Viva China!"
Vamos, es que es imposible no leerlo sin llorar de emoción
Muchos pitonisos habituales en los medios de comunicación llevan años diciendo que es imposible electrificar el transporte pesado. Pero China ha vuelvo a demostrar que no hay imposibles para ellos
Menudo publireportaje
Que este medio lo subvencionan fondos chinos ni cotiza.
Ya había portacontenedores eléctricos, algunos chinos como el COSCO Shipping Greenwater 01
Inventan la rueda, lo hacen un poco más grande de lo que ya había (740 contenedores en vez de 700) y lanzan a sus publicistas internacionales a vender la burra con muchas exclamaciones.
Si...¿Pero a qué precio?
Mientras tanto, el carbón en boca de todos, por qué narices será?