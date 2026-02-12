edición general
Decían que era imposible: China pone en marcha el mayor portacontenedores 100% eléctrico del mundo

Muchos pitonisos habituales en los medios de comunicación llevan años diciendo que es imposible electrificar el transporte pesado. Pero China ha vuelvo a demostrar que no hay imposibles para ellos y ha iniciado las pruebas en mar abierto del mayor buque portacontenedores totalmente eléctrico construido hasta la fecha.

#7 Es sensacionalismo puro: el buque es el más grande eléctrico puro conocido hasta ahora, pero en contexto marítimo global es minúsculo (un feeder costero de 740 TEU vs. megabuques de 24.000+ TEU diésel).

No revoluciona el shipping mundial; es un avance en nicho (costeras cortas, donde la autonomía limitada ~100-200 millas náuticas con swap de baterías tiene sentido)...
#2 bibubibu
Los chinos han puesto la maquinaría a trabajar y van a ser imparables en casi todos los campos en los que se metan.

En poco años se han levantado de ser unos muertos de hambre para el resto del mundo, a ponerse al frente de todos ellos.

1.400 millones de personas remando en la misma dirección, jamás en la historia se ha visto algo así.
karaskos
#2 Va a ser la potencia mas grande en la historia como nunca se habia visto en prácticamente todos los aspectos.

Y espera a que no tengan que salvarnos el culo a los europeos conforme Europa se acerca al abismo político y social...
Lenari
#9 China no va a mover un dedo por nosotros.

La cultura china valora la armonía por encima de todo, pero que dentro de esa armonía, que cada cual se busque la vida sin perturbar al grupo.

Si nos hundimos, se limitarán a mirar desde lejos con indiferencia. No son intervencionistas para mal, pero tampoco para bien.
daniMate
#2 los chinos se han puesto a trabajar. Bueno, no han dejado de hacerlo.

Aqui estamos educando a nuestros hijos a no trabajar.
Unos pensando en cómo invertir en activos para ganar dinero sin trabajar.
Y a otros les queda claro que trabajar no da prosperidad y que total, esforzarse no tiene ninguna recompensa.
Toronado
#12 Países que trabajan poco: Alemania, Suiza, Dinamarca. Países que trabajan muchísimo: México, Colombia, Costa Rica.
Mucho trabajo no se corresponde necesariamente con más riqueza o desarrollo.
omega7767
#37 "no se corresponde necesariamente"

cierto, pero para un pais en desarrollo, que no tiene industria manufacturera, sin trabajar duro no mejoran
SantanaS
#2 lo más importante no es donde uno está sino hacia donde va. China está subiendo a una velocidad increíble y no se le ve fin, EEUU va cuesta abajo y sin frenos. Y Europa descolocada.
kastanedowski
Es sensacionalismo puro: el buque es el más grande eléctrico puro conocido hasta ahora, pero en contexto marítimo global es minúsculo (un feeder costero de 740 TEU vs. megabuques de 24.000+ TEU diésel).

No revoluciona el shipping mundial; es un avance en nicho (costeras cortas, donde la autonomía limitada ~100-200 millas náuticas con swap de baterías tiene sentido)...
triste_realidad
#7 Al final del articulo lo comenta un poco:
La intención es clara: desarrollar un modelo replicable y escalable de transporte marítimo costero sin emisiones de carbono.
nopolar
#7 Yo lo veo como un experimento con gaseosa (a escalas nauticas). Si luego salen las cuentas y cruzar el pacífico con 24000 TEU vale mas barato quizá compense perder capacidad para 1000 contenedores (o los que sea que necesite para baterías).
parladoiro
#11 base de otro paradigma portuario, los barcos grandes no van ir a puerto tanto por precio de la plancha como impulsado por remolcadores para ir apagados por emisiones, o que tenga que salir con remolcador por no poder salir directos por emisiones en el puerto. Van a hacer trasbordos en el mar. El de la noticia no hace eso, lo de de barco a puerto, hace una unión(cabotaje) de un puerto barato a un puerto caro.

No es el primer intento: en.wikipedia.org/wiki/Lighter_aboard_ship y muestra el mismo riesgo, que se fuerce la regulación para seguir teniendo que financiar el puerto.
parladoiro
#7 no es el más grande como eléctrico puro, el fast ferrys eléctrico de Río de la plata es más grande: en.wikipedia.org/wiki/China_Zorrilla_(ship)
El_dinero_no_es_de_nadie
#7 Es como los mini portacontenedores que van de Algeciras o Cádiz a Sevilla por el Guadalquivir.

Pero redactado con sensacionalismo gusta por aquí :troll:
harverto
#7 No van a empezar con uno gigantesco, hay que ir paso a paso.
C.Nutrio
#7 Los primeros coches eléctricos chinos también tenían unas prestaciones ridículas y una autonomía muy limitada.
Este barco también es un primer paso, pero la capacidad y la velocidad del I+D chino no tiene nada que ver con la de occidente. Dentro de un tiempo (seguro que no mucho) volvemos a hablar del tema, a ver qué pasa.
jularaXD
#7 el articulo no da a entender lo que le retraes.
Habla del mayor portacontenedores electrico, no que sea el mayor portacontenedores del mundo.
Quizas el problema no es el sensacionalismo sino la comprension lectora.
Toponotomalasuerte
A parte de la sostenibilidad me gustaría saber cómo van a competir con precio los amigos de aramco que estamos subvencionando en europa.

Bueno,... parezco tonto. Con mis impuestos.
Alcalino
#1 El tema de los barcos eléctricos no es tanto un tema económico como estratégico.

EEUU ha redoblado su apuesta por el control del petroleo como estrategia para dominar el mundo.

Así que la respuesta lógica es... no necesitar petroleo para nada.
Toponotomalasuerte
#3 si si si... Claro que sí... Es por eso... Irán, Venezuela, rusia... No tienen nadita de petróleo.

Occidente lo que hace es subvencionar a exón, aramco y bp, por qué hinchan de sobres a sus políticos y están llenos de parásitos en sus consejos de administración chupando del frasco. Por eso los subnormales en occidente los ves ladrar contra el coche eléctrico pero la realidad es que las renovables, a parte de limpias y woke, son mucho más baratas.... Mucho es mucho!!! Dos órdenes de magnitud mas baratas.... Compite con eso.
xiobit
#6 Es como con el coche eléctrico. 5 años tengo ya el mío, y he tenido que aguantar infinidad de tonterías . La realidad es que el coste de mantenimiento es bajiiiiisimo y la comodidad insuperable. Y teniendo en cuenta que España no tiene petróleo y tiene exceso de producción eléctrica, no se que hacemos todavía con los coches de combustión.
Tensk
#33 ¿Exceso de producción eléctrica? Hummm...
JethroNull
#6 también te puedes bajar un poco el tono en los comentarios. No hace falta insultar, por ejemplo.
CrudaVerdad
#3 lección que nunca aprendieron los regordetes líderes cubanos. Allí está Cuba asfixiada sin petróleo.
WcPC
#1 Hombre, este porta contenedor de 10.000 toneladas es lo mínimo para poder ser llamado "porta contenedor"...
Los pequeños son entre 10.000 y 20.000 toneladas, los grandes, cargan más de 100.000 toneladas y los enormes...
No recuerdo cuanto, pero era una burrada...
Me parece cojonudo, creo que es el futuro, pero aún le queda bastante para poder competir con una empresa como Aramco, que además no lleva contenedores lleva petroleros (Que suelen desplazar más de 300.000 toneladas cada uno)
AGlC
#15 Bueno... ahora son 10.000. Y si funciona bien la próxima generación serán ¿20.000... 50.000...?
WcPC
#17 No es algo lineal, los avances suelen hacerse de otra manera.
Con esto no estoy diciendo que no sea el futuro, de hecho digo lo contrario, que si lo es.
Digo que aún queda mucho tiempo para que sea un competidor serio para un cacharro que desplaza 300.000 toneladas, como un petrolero.

Simplemente estaba dando una perspectiva que no da el artículo, porque este tipo de artículos suelen ser muy sensacionalistas.
C.Nutrio
#17 Aún me acuerdo de las risas que se echaba la gente (sobre todo los fabricantes europeos) cuando los chinos sacaron sus primeros coches eléctricos...
TetraFreak
#15 Es un buque en pruebas. Si sale bien lo logico seria escalar.
Febrero_2026
#18 Cosco, otra empresa China, ya hizo un portacontenedores 100% eléctrico en 2024 y llevaba 700 contenedores. Solo es un poco más pequeño que este.

No parece nada sencillo escalar, o ya tendrían portacontenedores grandes de verdad.
ddomingo
#1 Esta noticia es como poco sensacionalista. Decían que era imposible!!!
A día de hoy con electricidad sigue siendo imposible reemplazar el transporte marítimo pesado de larga distancia.
Esto es un pequeño portacontenedores para tráfico costero.
Macnulti_reencarnado
#25 estás en chineame.
harverto
#25 A día de hoy, exacto
C.Nutrio
#1 "A parte" ≠ "aparte".
Febrero_2026
Ojalá mi familia me amase tanto como forococheselectricos ama China.

Es que es bonito, es amor bonito pero de verdad.

"Decían que era imposible hacerlo... pero existían. Y China ha hecho uno más grande. ¡Viva China!"

Vamos, es que es imposible no leerlo sin llorar de emoción

Muchos pitonisos habituales en los medios de comunicación llevan años diciendo que es imposible electrificar el transporte pesado. Pero China ha vuelvo a demostrar que no hay imposibles para ellos

Menudo publireportaje :-D :-D :-D :-D

Que este medio lo subvencionan fondos chinos ni cotiza.
Febrero_2026
#23 Por si alguien se lo pregunta... sí, esta noticia sigue la misma estrategia de propaganda China de toda la vida.

Ya había portacontenedores eléctricos, algunos chinos como el COSCO Shipping Greenwater 01

Inventan la rueda, lo hacen un poco más grande de lo que ya había (740 contenedores en vez de 700) y lanzan a sus publicistas internacionales a vender la burra con muchas exclamaciones.
C.Nutrio
#23 Me alegro de que te hagan gracia los coches eléctricos chinos. Los fabricantes europeos también se reían.
josde
Todas las semanas sacan alguna novedad tecnológica que parecía imposible, son los putos amos.
ElBeaver
Cuando se dispone de crédito ilimitado y no existe supervisión sobre los gastos, es posible emprender numerosas iniciativas sin restricciones. Una empresa puede solicitar un crédito estatal para proyectos como este y, aunque termine en quiebra, nadie asumirá la responsabilidad, incluso si se desperdician miles de millones en el proceso. China está llena de cementerios de coches eléctricos que solo estuvieron en uso por un breve periodo y fueron financiados por el Estado. Este es solo un ejemplo entre miles de casos similares.
Lusco2
#8 Es lo mismo que se dijo de los barcos de Calígula en el lago Nemi, no servían para navegar, pero los ingenieros tuvieron iniciativas sin presión y desarrollaron ideas interesantes
LostWords
#8 Lo mismo que pasa con las startups. Muchos lo intentan y algunas, por que dieron con la tecla adecuada, salieron adelante y ahora son mega-compañías. La diferencia es que se ha hablado por años muy mal de China y ahora nos cuesta aceptar como están despegando, y para eso mencionamos que el Tibet, que si el trabajo esclavo, que si las ayudas, ... pero luego nos olvidamos que aquí hacemos algo parecido usando ayudas estatales para el vehículo, deducciones que hacen nuestra fiscalidad complicada de narices, rescatamos bancos que luego no devuelven el dinero, ... Vamos, lo de siempre. Paja en ojo ajeno, viga .... ya sabemos como termina, no?
Moreno81
Ahora falta la frase de los medios de comunicación occidentales clásica:
Si...¿Pero a qué precio?
Febrero_2026
Pero si solo lleva 40 contenedores más que el de Cosco

www.hibridosyelectricos.com/barcos/mayor-barco-totalmente-electrico-mu
Perrota
Al leer el inicio del artículo "Muchos pitonisos habituales en los medios de comunicación..." me ha venido a la cabeza Turiel. el que decía que no había litio en el mundo ni para 1 millón de coches eléctricos.
Dav3n
#22 Estás en un artículo que arranca bacilando y acaba sincerándose respecto a la escalabilidad de ésto y tú aquí, pretendiendo vender la moto, como de costumbre.

Mientras tanto, el carbón en boca de todos, por qué narices será? xD
Ysinembargosemueve
#_23 Está claro lo que te ocurre, eres poco querido en tu casa, asumelo.
nopolar
La idea me parece cojonuda. El problema eterno de cambiar las baterías de vehículos siempre ha sido lo grandes y pesadas que son. ¿Que clase de vehículo podría tener en cada parada la infraestructura necesaria para mover cargas grandes y pesadas? :shit: No se como no se le había ocurrido antes a nadie.
