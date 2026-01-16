Cubano que se tatuó el rostro de Trump teme ser deportado: "Esto no es lo que yo esperaba"

El joven contó que su admiración por el presidente fue tan intensa que incluso se tatuó su imagen en el pecho, un compromiso que -según relató- requirió tres sesiones de unas cuatro horas cada una. "Esto no es lo que esperabas. No es lo que yo esperaba", lamentó el joven, quien tiene la sensación de estar atrapado "en el limbo".
| etiquetas: cubano , tatuaje , trump , deportado
No hay razones para no votar a Trump. Todo ventajas.
"400.000 cubanos en la misma situación" Con estos métodos barbáricos tardarán siglos en sacar a todos los inmigrantes. Pero el nivel de temor y estrés que genera la estrategia fascista, es imbatible!
Felicidades a los inmigrantes que le votaron.
Además son tontos, la propaganda de Trump antes de las elecciones les convenció de que la Kamala Harris era comunista, y que le tenían que apoyar a el. Ellos, que vienen de un régimen comunista y tenían que saber mejor que nadie lo que es el comunismo. Tontos del tó.