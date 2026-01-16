edición general
14 meneos
78 clics
Cubano que se tatuó el rostro de Trump teme ser deportado: "Esto no es lo que yo esperaba"

Cubano que se tatuó el rostro de Trump teme ser deportado: "Esto no es lo que yo esperaba"

El joven contó que su admiración por el presidente fue tan intensa que incluso se tatuó su imagen en el pecho, un compromiso que -según relató- requirió tres sesiones de unas cuatro horas cada una. "Esto no es lo que esperabas. No es lo que yo esperaba", lamentó el joven, quien tiene la sensación de estar atrapado "en el limbo".

| etiquetas: cubano , tatuaje , trump , deportado
9 5 0 K 249 leopardsatem
11 comentarios
9 5 0 K 249 leopardsatem
Comentarios destacados:    
AlienRoja #1 AlienRoja
Es lo que tiene ser un gilipollas
11 K 114
#4 Grahml
#1 Esto demuestra no sólo que Trump es un hombre de paz, sino que además está eliminando toda la escoria existente en EEUU.

No hay razones para no votar a Trump. Todo ventajas.

xD
0 K 20
calde #9 calde
#1 Yo iba a ser más sutil, pero sí... :-D

"400.000 cubanos en la misma situación" Con estos métodos barbáricos tardarán siglos en sacar a todos los inmigrantes. Pero el nivel de temor y estrés que genera la estrategia fascista, es imbatible!

Felicidades a los inmigrantes que le votaron.
0 K 14
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
Pensó que no le iban a deportar "por la cara". xD
2 K 35
Magog #3 Magog
Por gilipollas, por "a mi estas cosas no me van a pasar"
1 K 25
Gry #2 Gry
Que lo mire por el lado bueno, el leopardo le va a borrar el tatuaje gratis mientras le come la cara.
0 K 19
Supercinexin #7 Supercinexin
La juventud más preparada de la Historia. Próximamente en España de la mano de Abascal.
0 K 15
GeneWilder #6 GeneWilder
Pensaba que era una noticia de EMT, pero no. Es la historia de un gilipollas integral.
0 K 10
HartzBaltz #10 HartzBaltz
Pero si los blancos odian a los hispanos y latinos. Cuando vas alli se nota claramente. Que esperaba?
0 K 10
ctrlaltsupr1 #8 ctrlaltsupr1
Pues ahora que se dé golpes de pecho. :troll:
0 K 7
#11 trasparente *
A cascarla gilipollas. Los cubanos de usa se tienen por refugiados con un estatus superior al resto de latinos porque ellos suelen ser más blancos, vamos, que encima son racistas. Y se pensaban que lo de echar a sin papeles no iba con ellos. A llorar a la lloreria.
Además son tontos, la propaganda de Trump antes de las elecciones les convenció de que la Kamala Harris era comunista, y que le tenían que apoyar a el. Ellos, que vienen de un régimen comunista y tenían que saber mejor que nadie lo que es el comunismo. Tontos del tó.
0 K 7

menéame