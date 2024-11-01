edición general
Cuando todo se paga: la distopía ultraliberal que convierte la vida en una deuda

El ultraliberalismo triunfó porque convenció a la gente de que la solidaridad era debilidad. Les enseñaron a desconfiar de los demás, a pensar que quien pedía ayuda era un parásito. En ese futuro sin Estado, cada uno vive encerrado en su propio pequeño reino de deudas, con miedo a perderlo todo. Porque en la sociedad del “mérito”, el fracaso no tiene consuelo: si caes, es culpa tuya. Si enfermas, es tu responsabilidad. Si envejeces, tu error fue no haber sido joven para siempre.

Desideratum #1 Desideratum
Lo único que sé es que todos los neoliberalistas convencidos que conozco son, sin excepción, una mezcla entre un hijo de mala madre, un egoísta psicopático, un discapacitado emocional y un disminuido en empatía.
Torrezzno #3 Torrezzno
Escribí sobre la degradación del estado del bienestar ayer mismo: www.meneame.net/story/paradoja-estado-bienestar-nos-enferma
Olepoint #2 Olepoint
Durante siglos hemos estado sometidos al capricho de los muy poderosos, reyes, señores feudales, etc.. Sufríamos sus caprichos y codícia, hasta que empezamos a crear el Estado, que no es más que un organismo creado por los ciudadanos de a pié para que nos proteja de los caprichos de los muy poderosos, por eso lo odian tanto, por eso en sus medios de "descomunicación" siempre te dicen que el Estado es malo, que si te roba, que si te maneja. El Estado sirve para defendernos de ellos, y…   » ver todo el comentario
