Muere en la calle una vecina desahuciada por el Ayuntamiento de Collado Villalba

Muere en la calle una vecina desahuciada por el Ayuntamiento de Collado Villalba

Montse tenía 63 años y murió el pasado miércoles 10 de diciembre tras semanas viviendo en la calle, después de ser desalojada en Collado Villalba. Según denuncian las entidades sociales, durante ese tiempo no recibió una respuesta efectiva por parte de los Servicios Sociales municipales, a los que acusan de haberla dejado sola hasta el final. Collado Villalba figura entre los municipios españoles que menos invierten en Servicios Sociales.

mikelx #1 mikelx
Viviendas vacías en manos de bancos y fondos buitres con gebte muriendo en la calle. Luegonlos malos malísimos son los okupas.
JosAndres #8 JosAndres *
#1 los malos malísimos son los malditos políticos que o no hacen su trabajo, véanse los servicios sociales de esta ciudad, o trabajan en contra de la ciudadanía, sino estoy equivocado, el desahucio del que se habla fue por la SAREB, que es del Estado.

adelantesierra.es/sareb-destruye-las-pertenencias-de-las-vecinas-desal
avalancha971 #18 avalancha971
#8 No defiendo a esos políticos que no hacen su trabajo, pero tampoco creo que tengan toda la responsabilidad.

Todos tenemos parte de responsabilidad de permitir esto.
#12 Tunguska08Chelyabinsk13
#4 No hace tiempo para morirte de frío, aquí en Valencia, a diferencia de la de esta noticia.
cocolisto #6 cocolisto
¡Vaya puta sociedad de desalmados!
Macadam #2 Macadam
El PP mata
jdmf #3 jdmf
#2 Lamentablemente, en cuestión de vivienda y servicios sociales, ningún partido se libra!
#14 derivada
#3 ninguno? en serio? cuantos partidos conoces? dos? tres?
#17 pushakk *
#3 por favor, no insultes nuestra inteligencia con la mierda esa de que todos son iguales. A algunos os servirá de consuelo por votar a pura escoria, pero es un mantra que únicamente se tragan los estúpidos.
el_Tupac #19 el_Tupac
#3 uy, un todos son iguales {0x2122}
Gadfly #10 Gadfly
#2 el PSOE es muy bueno
tricionide #7 tricionide
un crimen
#5 tednsi
Qué vergüenza!!
Cehona #13 Cehona
Alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas (PP) 10 concejales, mayoría simple, Vox (4 concejales)
Circulen.
Duernu #9 Duernu
Propongo que se cuente y se les de la misma dimensión social y eco en las noticias a los muertos sin techo que a los de violencia de genero.
A ver si así nos damos cuenta.
Wachoski #11 Wachoski
#9 solo hay un camino para eso,... Tomar la calle, un día, y otro, y otro ... Y obligarles

No hay otra, no suele funcionar, pero es la única esperanza,... y se nos ha olvidado....
LokoYo_ #16 LokoYo_
#9 cuanto conmigo si es necesario hacer una web donde se ponga 2 columnas con las victimas a cada lado
sabbat #15 sabbat
Acción, reacción.
Cuando aprendamos esto empezara el cambio.
