Muere en la calle una vecina desahuciada por el Ayuntamiento de Collado Villalba

Montse tenía 63 años y murió el pasado miércoles 10 de diciembre tras semanas viviendo en la calle, después de ser desalojada en Collado Villalba. Según denuncian las entidades sociales, durante ese tiempo no recibió una respuesta efectiva por parte de los Servicios Sociales municipales, a los que acusan de haberla dejado sola hasta el final. Collado Villalba figura entre los municipios españoles que menos invierten en Servicios Sociales.