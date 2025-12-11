·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10087
clics
La infantilización de la mujer por parte de otras mujeres
4039
clics
El tamaño de la vida
3531
clics
Bonnie Blue, la mujer que se acostó con 1.000 hombres en doce horas, podría pasar 15 años en una prisión de Indonesia tras ser detenida en Bali
3616
clics
Este es el vídeo que Ayuso no quiere que veas: por esta información se querella contra 'Mañaneros 360'
3338
clics
El CEO de Ryanair fue a cenar a un restaurante de Irlanda: le cobraron "espacio para las piernas" y "asiento prioritario"
más votadas
937
La pareja de Ayuso opera dentro del Grupo Quirón con una identidad falsa: Alberto Burnet González
396
El suizo Nemo, ganador de Eurovisión 2024, renuncia al premio por la presencia de Israel en la edición de 2026
587
Este es el vídeo que Ayuso no quiere que veas: por esta información se querella contra 'Mañaneros 360'
1022
Islandia, quinto país en anunciar su retirada de Eurovisión por permitir participar a Israel
475
Joaquín Urías desvela que los magistrados que han condenado al fiscal general son filtradores habituales de datos reservados
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
45
clics
Fallece un joven de 21 años sin hogar en pleno centro de València
Un joven sin hogar ha sido localizado este jueves por la mañana sin vida en una avenida del centro de València, en Marqués de Sotelo, según han informado fuentes de la Policía Nacional.
|
etiquetas
:
valencia
,
sucesos
14
2
0
K
252
actualidad
16 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
14
2
0
K
252
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
Las casas se las quedan gente que no trabaja aquí, el chabolismo aumenta, los sin techo aumentan, las empresas no encuentran trabajadores, los trabajadores no encuentran casa en Valencia
En riesgo toda la seguridad nacional para gente que no produce aquí, que no es de aquí para beneficio de ellos y los rentistas que no producen nada, no crean riqueza, solo la extraen y no lo digo yo lo decía Adam Smith padre del capitalismo, ya ni capitalismo, feudalismo
230 muertos, aquí otro muerto, muerte, destruccion para beneficio de los de fuera
5
K
74
#4
ContracomunistaCaudillo
#1
no le pases el marrón a los rentistas. Aquí el problema de la vivienda lo tiene que arreglar el gobierno.
Rentista podrías ser tú que con esfuerzo y sudor has sacado algo de pasta que inviertes en un piso que encima lo pones en alquiler para que una familia pueda vivir en él y te sacas un dinerillo para complementar la miseria de pensión.
1
K
-4
#5
NPCMeneaMePersigue
#4
Invertir en un piso va en contra del articulo 47 de la constitucion española que señala que los poderes publicos regularan el suelo para impedir la especulacion, es decir no se puede aplaudir a quien viola la constitucion española.
El problema no lo va a arreglar el gobierno xq obedece intereses de fondos de inversion extranjeros, lo arreglamos nosotros siendo hostiles
No decían algo así como "el que pueda que la haga" ???
2
K
42
#7
ContracomunistaCaudillo
#5
invertir en un piso es beneficioso para la sociedad primero porque pagas un porrón de impuestos que van a parar a sanidad y educación. Segundo porque das trabajo a muchos (reformistas, decoradores, arquitectos) tercero porque compras materiales de construcción, electrodomésticos. Cuarto porque la vivienda la compras para sacarla al mercado para que tipos que no puedan comprar tengan la opción de alquilar. Tipos solteros o tías o familias, ya me explico no? Creo que prohibir la inversión en pisos es ser ruin y mezquino o no entender nada como funcionan las cosas.
0
K
6
#9
NPCMeneaMePersigue
#7
la vivienda es para vivir no para invertir, para invertir compra cristomonedas, acciones y esas cosas
Dejar a empresas sin trabajadores, trabajadores sin casa porque se especula es destruir la economia, el país... es un riesgo de seguridad nacional
Que impide a tener hijos, familia y que para beneficiar a estos inversores y gente de fuera incluso se mataron 230 personas en valencia para que hubiera consumo durante la inundacion
No puede ser dejar a la gente sin casa, sin trabjao, empresas jodidas, muerte y destruccion es criminal, inhumano, viola los derechos humanos, la legislación de no prevenir el cambio climático que obliga la corte penal internacional... es todo un peligro contra la TODO por el beneficio de muy pocos.
1
K
32
#10
ContracomunistaCaudillo
#9
a ver no te has enterado de nada, he dicho que el que invierte en vivienda no compra para tener cerrada la casa, coño que la pone en el mercado, la alquila a familias y a tíos como tú. Cuando entiendas esto seguimos discutiendo si quieres.
0
K
6
#12
NPCMeneaMePersigue
#10
Adam smith decía que los rentistas son un problema porque no crean riqueza, la extraen, no tienen una actividad que produce valor, no producen nada, ponen una casa y se llevan el 70% del sueldo de alguien como ocurre en muchas partes de España? casi lo mismo currar 40 horas que el que no curra? es de locos, mata el consumo, la produccion nacional, las empresas que no encuentran gente que quiera trabajar, es un ataque a España, a su gente, su economía y al futuro del país
1
K
32
#15
ContracomunistaCaudillo
#12
una casa cuando se compra hay que meterle un huevo de pasta para dejarla en condiciones, y pagas otro porrón en impuestos.
Yo veo claramente el valor que aportan.
0
K
6
#16
NPCMeneaMePersigue
*
#15
esos impuestos los paga alguien que TRABAJA para una EMPRESA que PRODUCE BIENES O SERVICIOS
Eso es producir valor, lo otro no es crear riqueza, es EXTRAERLA
Ya ni adam smith, ni capitalismo, vivir de paguitas sin hacer nada
0
K
20
#11
toshiro
#5
Si, el problema es que se están llenando las ciudades de personas que cobran sueldos de otros países y nuestros sueldos siguen anclados. El lugar donde vivo está lleno de gente que gana entre 6000€ y 20000€ y los que estamos prestándoles servicios no pasamos de los 1700. El precio de la vivienda se adapta muy rápido a estos y los que trabajamos en España no podemos competir.
2
K
42
#13
NPCMeneaMePersigue
#11
Eso es, y eso es un problema de seguridad nacional porque las empresas no encuentran trabajadores, los trabajadores no encuentran casa
Y esa gente que se lleva las casas no producen aquí, no cotizan a la seguridad social en muchos casos, suben los precios, es un riesgo nacional de futuro y existencial que no tengamos casa, familia, hijos, trabajadores por gente que no produce aqui no es de aquí
0
K
20
#6
frankiegth
*
#4
. Los gobiernos solo pueden actuar a modo de "guía". Sin una sociedad responsable que respalde con convicción las medidas sociales planteadas por los gobiernos "el casino" sigue abierto las 24 horas.
#1
. Nadie ni nada obliga realmente a los caseros a pedir auténticas barbaridades por alquilar una vivienda, o a alquilar vivienda tan solo para turistas de forma temporal.
1
K
33
#8
ContracomunistaCaudillo
#6
aunque se prohibiera el turístico aún así no hay vivienda para todos, por ahí no va el problema, dejemos de repetir mantras de los comunistas.
Los gobiernos están para solucionar los problemas de la gente, si falta vivienda hacer todo lo posible para construir más y dejar de meter parches y medidas chorras que al final son contraproducentes. Pero este gobierno son como monos con escopeta, nada bueno se puede esperar. Si hacen algo es para comprar votos únicamente ya que su objetivo es perpetuarse en la poltrona, no arreglar ningún problema.
0
K
6
#14
frankiegth
*
#8
. No escurras el bulto. Cada individuo, cada ciudadano debe ser responsable de sus actos. Los gobiernos no solucionan los problemas como todos quisiermos porque en buena medida los problemas los generamos entre todos. Y si lo que estás planteando es un cambio de gobierno por uno de "extrema derecha" entonces apaga y vámonos, porque esos sí que solo vienen a trincar y a desplumarnos a todos; a desplumarnos de pasta, de libertades y de derechos.
0
K
13
#2
nosomosnaiderl
Todos podemos acabar así.
1
K
19
#3
Escafurciao
#2
el caso es que lo caiga nadie y para eso hace falta una sociedad sana.
1
K
21
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
En riesgo toda la seguridad nacional para gente que no produce aquí, que no es de aquí para beneficio de ellos y los rentistas que no producen nada, no crean riqueza, solo la extraen y no lo digo yo lo decía Adam Smith padre del capitalismo, ya ni capitalismo, feudalismo
230 muertos, aquí otro muerto, muerte, destruccion para beneficio de los de fuera
Rentista podrías ser tú que con esfuerzo y sudor has sacado algo de pasta que inviertes en un piso que encima lo pones en alquiler para que una familia pueda vivir en él y te sacas un dinerillo para complementar la miseria de pensión.
El problema no lo va a arreglar el gobierno xq obedece intereses de fondos de inversion extranjeros, lo arreglamos nosotros siendo hostiles
No decían algo así como "el que pueda que la haga" ???
Dejar a empresas sin trabajadores, trabajadores sin casa porque se especula es destruir la economia, el país... es un riesgo de seguridad nacional
Que impide a tener hijos, familia y que para beneficiar a estos inversores y gente de fuera incluso se mataron 230 personas en valencia para que hubiera consumo durante la inundacion
No puede ser dejar a la gente sin casa, sin trabjao, empresas jodidas, muerte y destruccion es criminal, inhumano, viola los derechos humanos, la legislación de no prevenir el cambio climático que obliga la corte penal internacional... es todo un peligro contra la TODO por el beneficio de muy pocos.
Yo veo claramente el valor que aportan.
Eso es producir valor, lo otro no es crear riqueza, es EXTRAERLA
Ya ni adam smith, ni capitalismo, vivir de paguitas sin hacer nada
Y esa gente que se lleva las casas no producen aquí, no cotizan a la seguridad social en muchos casos, suben los precios, es un riesgo nacional de futuro y existencial que no tengamos casa, familia, hijos, trabajadores por gente que no produce aqui no es de aquí
#1. Nadie ni nada obliga realmente a los caseros a pedir auténticas barbaridades por alquilar una vivienda, o a alquilar vivienda tan solo para turistas de forma temporal.
Los gobiernos están para solucionar los problemas de la gente, si falta vivienda hacer todo lo posible para construir más y dejar de meter parches y medidas chorras que al final son contraproducentes. Pero este gobierno son como monos con escopeta, nada bueno se puede esperar. Si hacen algo es para comprar votos únicamente ya que su objetivo es perpetuarse en la poltrona, no arreglar ningún problema.