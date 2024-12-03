Emilio Santiago: “El discurso colapsista desmoviliza a la mayoría de la población”

El investigador del CSIC ataca la idea de que el colapso de la civilización sea una certeza científica y cuestiona su utilidad política. Opina que una vida “de lujo” y sostenible es verosímil: “El ecologismo tiene que dar la batalla por el deseo”.
| etiquetas: emilio santiago , antropólogo , ecologismo , colapsismo
España registra el mínimo histórico en el consumo de tabaco y un 67% de los fumadores se ha planteado dejarlo
www.rtve.es/noticias/20241203/encuesta-alcohol-drogas-espana-2024/1635
Las cifras de fumadores están en mínimos y suelen bajar cada año.
La sostenibilidad es tan sólo una ilusión capitalista que como mucho puede retrasar unos pocos años lo inevitable.
O decrecimiento o muerte.
Mira las cajetillas de tabaco... triunfo total lo de poner fotos de cáncer.
De todos modos, es obvio que a la Humanidad le importa todo tres cojones que no sea el dinero y el poder, así que no se pierde nada en cualquier caso.
> El cambio climatico no existe
> Bueno, existe pero es natural y no antropogénico
> Es antropogénico pero la culpa es de indios y chinos que son muchos asi que poco podemos hacer aqui
> Vale, todos tenemos la culpa tambien pero no es para tanto, podemos contenerlo sin cambiar nuestro modo de vida
> Pues si hay que preocuparse, pero la tecnología nos salvará -
> No hay nada que hacer y nos vamos a la mierda asi que para el caso que siga la fiesta
Este tipo es gilipollas,.
Y es que hoy por hoy es inevitable el colapso, y claro, eso no se puede decir publicamente.
El discurso colapsista es acientífico. Primero hay que ser humilde y admitir que los modelos climáticos son mucho peores de lo que pensamos. Segundo, tanta noticia catastrófistica solo hace efecto Pedro y el lobo.
No, Al Gore nunca dijo eso.
Son de su documental
www.youtube.com/watch?v=WBpbJuXjy4w
www.youtube.com/watch?v=wBurlKZzO1s
2017 y dice que para dentro de cinco años habrá subido 6 pies.
Acientífico y alarmista