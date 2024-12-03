edición general
11 meneos
34 clics
Emilio Santiago: “El discurso colapsista desmoviliza a la mayoría de la población”

Emilio Santiago: “El discurso colapsista desmoviliza a la mayoría de la población”

El investigador del CSIC ataca la idea de que el colapso de la civilización sea una certeza científica y cuestiona su utilidad política. Opina que una vida “de lujo” y sostenible es verosímil: “El ecologismo tiene que dar la batalla por el deseo”.

| etiquetas: emilio santiago , antropólogo , ecologismo , colapsismo
9 2 0 K 123 actualidad
19 comentarios
9 2 0 K 123 actualidad
Comentarios destacados:      
angelitoMagno #9 angelitoMagno
#3 Pues si, las campañas contra el tabaco funcionan.

España registra el mínimo histórico en el consumo de tabaco y un 67% de los fumadores se ha planteado dejarlo
www.rtve.es/noticias/20241203/encuesta-alcohol-drogas-espana-2024/1635

Las cifras de fumadores están en mínimos y suelen bajar cada año.
5 K 66
shake-it #1 shake-it *
Cada día que pasa sin hacer nada, más cerca estamos de ese colapso, no sé qué tiene de malo recordarlo.

La sostenibilidad es tan sólo una ilusión capitalista que como mucho puede retrasar unos pocos años lo inevitable.

O decrecimiento o muerte.
4 K 66
Iori #3 Iori
#1 Si te hartas de decirle a la gente cada dia y a cada momento que van a morir, al final acaban sudando completamente del tema.

Mira las cajetillas de tabaco... triunfo total lo de poner fotos de cáncer.
1 K 10
shake-it #8 shake-it
#3 Ya, pero si les dices que sus hijos van a morir sufriendo y que será su culpa que ocurra, a lo mejor les incomoda un poco más.

De todos modos, es obvio que a la Humanidad le importa todo tres cojones que no sea el dinero y el poder, así que no se pierde nada en cualquier caso.
2 K 34
cosmonauta #17 cosmonauta
#1 Y así llevamos no se cuantos años ya. No confundamos realidad con deseo.
0 K 12
Noeschachi #7 Noeschachi
La estrategia de desmovilización para que cuatro sigan haciendo caja entra en su fase final:

> El cambio climatico no existe
> Bueno, existe pero es natural y no antropogénico
> Es antropogénico pero la culpa es de indios y chinos que son muchos asi que poco podemos hacer aqui
> Vale, todos tenemos la culpa tambien pero no es para tanto, podemos contenerlo sin cambiar nuestro modo de vida
> Pues si hay que preocuparse, pero la tecnología nos salvará -
> No hay nada que hacer y nos vamos a la mierda asi que para el caso que siga la fiesta
2 K 34
shake-it #11 shake-it
#7 Y la siguiente fase no existe, porque ya no habrá nada que rentabilizar, nada que vender ni nadie a quien explotar. Un plan sin fisuras.
1 K 21
Ripio #13 Ripio
Opina que una vida “de lujo” y sostenible es verosímil

Este tipo es gilipollas,.
0 K 20
powernergia #2 powernergia
Es lo que se llamó en época de Al Gore, una "verdad incómoda".

Y es que hoy por hoy es inevitable el colapso, y claro, eso no se puede decir publicamente.
1 K 15
Torrezzno #5 Torrezzno
#2 segun Al Gore el hielo del ártico tenia que haber desaparecido para 2013, el mar haber subido 6 metros ( se proyecta una subida de menos de 0.3m para 2100) y tenía que haber millones de huracanes.

El discurso colapsista es acientífico. Primero hay que ser humilde y admitir que los modelos climáticos son mucho peores de lo que pensamos. Segundo, tanta noticia catastrófistica solo hace efecto Pedro y el lobo.
1 K 26
powernergia #6 powernergia
#5 "segun Al Gore el hielo del ártico tenia que haber desaparecido para 2013, el mar haber subido 6 metros"

No, Al Gore nunca dijo eso.
0 K 12
powernergia #12 powernergia
#10 ¿Y porque en vez de citar un articulo con invenciones, no citas al documental o el libro?.
0 K 12
powernergia #15 powernergia
#14 Conozco perfectamente el documental, cuando tengas tiempo me buscas eso de que en 2025 el mar habría subido 6 metros, y ya si eso me avisas.
0 K 12
Torrezzno #16 Torrezzno *
#15 no lo voy a volver a ver pero aquí tienes un ejemplo

www.youtube.com/watch?v=wBurlKZzO1s

2017 y dice que para dentro de cinco años habrá subido 6 pies.

Acientífico y alarmista
0 K 14
JackNorte #4 JackNorte
Cuando tienes todo un sistema diciendo lo contrario en cada accion. No es que el colapso desmotive es que la propaganda del otro lado es mayor, mas cara y con otros intereses.
1 K 14
Mauro_Nacho #19 Mauro_Nacho
El colapso no se va a evitar, otra cosa es como se podrá salir del colapso. Los políticos y la gente no está haciendo nada o casi nada pero algo concienciados estamos que vamos a un mundo desconocido.
0 K 12
nilien #18 nilien
ay, este... {0x1f605}
0 K 11

menéame