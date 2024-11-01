En Corea del Sur, los adolescentes estudian desde las 7 de la mañana hasta la medianoche desde la educación infantil, el 46% de los estudiantes de secundaria en Seúl sufren depresión [EN]

La jornada comienza alrededor de las 7 de la mañana, a menudo con sesiones de estudio adicionales antes de las clases regulares. Después de la escuela, los estudiantes van directamente a las academias privadas, donde pueden permanecen hasta la medianoche todos los días de la semana. Este patrón no es una excepción, sino una parte estructural un sistema educativo con competencia de suma cero, donde el éxito de uno implica el fracaso de otro. Perpetuando la lógica de aumentar la inversión en educación privada, lo que aumenta la desigualdad.