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En Corea del Sur, los adolescentes estudian desde las 7 de la mañana hasta la medianoche desde la educación infantil, el 46% de los estudiantes de secundaria en Seúl sufren depresión [EN]

En Corea del Sur, los adolescentes estudian desde las 7 de la mañana hasta la medianoche desde la educación infantil, el 46% de los estudiantes de secundaria en Seúl sufren depresión [EN]

La jornada comienza alrededor de las 7 de la mañana, a menudo con sesiones de estudio adicionales antes de las clases regulares. Después de la escuela, los estudiantes van directamente a las academias privadas, donde pueden permanecen hasta la medianoche todos los días de la semana. Este patrón no es una excepción, sino una parte estructural un sistema educativo con competencia de suma cero, donde el éxito de uno implica el fracaso de otro. Perpetuando la lógica de aumentar la inversión en educación privada, lo que aumenta la desigualdad.

| etiquetas: corea del sur , educación , competencia , desigualdad , depresión
15 7 1 K 213 Corea
18 comentarios
15 7 1 K 213 Corea
azathothruna #6 azathothruna
E igual, perderan contra china.
Y si confian en la ayuda gringa, son los arabes de extremo oriente :shit:
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azathothruna #17 azathothruna
#8 No se donde se pondra a china.
Pero se ve que a china le va mejor.
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Alfon_Dc #3 Alfon_Dc
Eso es para prepararles para la vida adulta, donde mueren de extenuación en el trabajo.. como los esclabos, pero con libertad de decir no y morir de hambre...que mal esta Corea del Norte! !!
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#16 XXguiriXX
El cuerpo se acostumbra al hábito. Sedentarismo, vida física activa, trabajo mental, follar, etc.
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#11 Tunguska08Chelyabinsk13 *
¿Pero eso lo hacían ya hace décadas? Su economía ha crecido mucho en décadas anteriores, pero ya no tanto desde 2010. Ahora han alcanzado la renta per cápita de España. Pero crecen al 2%.
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#4 dsj
Luego se preguntarán por qué esa sociedad nadie quiere tener hijos
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Tarod #13 Tarod
#5 #4 noticia falsisima. Tengo un amigo allí y estudia mucho pero a las 8 en casa como tarde.
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yoma #1 yoma
Bien, estudian media jornada. xD xD xD
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#15 cnr
#1 Si fueses coreano sabrías que 17 horas es algo más de media jornada. :-D
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#5 omega7767
no, se me hace dificil de creer que esa sea la norma y no la excepcion. estudiar de 7 de la mañana hasta la media noche.

Acabo de preguntar a Gemini y dice algo muy diferente al artículo

Resumen de tiempos (Promedio)Tipo de actividad Horas diarias

Educación Formal (Nuri) 4 - 5 horas

Comidas y Siesta (si aplica) 1 - 2 horas

Academias Privadas (Hagwons) 1 - 3 horas

Total de "Jornada Académica" 6 - 9 horas
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#12 konde1313
#5 Gemini es la escopeta de las ferias en IA. Pregunta a DeepSeek o ChetGPT “ Cúal es la jornada de estudios real en Corea del Sur?”
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#18 scalvo *
Tiene un adolescente de 17 años sur coreano el nivel académico de un licenciado con máster de 24?

No?
Qué tareas debe conocer un chaval coreano cuando acaba el bachillerato? Es especialista en mecánica cuántica? Escribe ensayos sobre semiótica avanzada?
Programa sistemas operativos?

Si no es así, esta noticia es mentira.
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daTO #2 daTO
Creo recordar que era el país más endeudado del mundo, de manera privada, para pagar estudios. No es normal. Yo he tenido años complicados en mi etapa de estudiante, (la selectividad, el primero de carrera, etc .) y cuando tocaba estudiar, le daba, pero cuando no, bien que me iba de fiesta. No creo que un horario así sea sano.
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#8 encurtido
#2 No sé si es el caso, pero en Japón tienen un ritmo igual de enfermo desde infantil pero se termina con el instituto. En la universidad los estudiantes hacen poco más que el mobiliario, son como 4 años sabáticos y aprueban a todos. Después se integran al trabajo y vuelta a tomarse en serio lo que están haciendo.
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Macnulti_reencarnado #10 Macnulti_reencarnado
En China lo mismo, y desde niños. Y por alguna razón que desconozco, los rojelios de meneame se corren pensando en las maravillas de la sociedad china.
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CharlesBrowson #9 CharlesBrowson
asi tienen la cabeza, por muy fetichizados que los tengan ahora las armys y demas feminas con las kdramas, kpoperos y demas
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#7 Barriales
Un estado fallido.
Lo estan consiguiendo con sangre sudor y lagrimas.
Es lo que tiene el turbo capitalismo y el ultraliberalismo.
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menéame