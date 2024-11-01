La jornada comienza alrededor de las 7 de la mañana, a menudo con sesiones de estudio adicionales antes de las clases regulares. Después de la escuela, los estudiantes van directamente a las academias privadas, donde pueden permanecen hasta la medianoche todos los días de la semana. Este patrón no es una excepción, sino una parte estructural un sistema educativo con competencia de suma cero, donde el éxito de uno implica el fracaso de otro. Perpetuando la lógica de aumentar la inversión en educación privada, lo que aumenta la desigualdad.
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Y si confian en la ayuda gringa, son los arabes de extremo oriente
Pero se ve que a china le va mejor.
www.meneame.net/story/paradoja-mundo-capitalista-occidental-nos-autoex
Acabo de preguntar a Gemini y dice algo muy diferente al artículo
Resumen de tiempos (Promedio)Tipo de actividad Horas diarias
Educación Formal (Nuri) 4 - 5 horas
Comidas y Siesta (si aplica) 1 - 2 horas
Academias Privadas (Hagwons) 1 - 3 horas
Total de "Jornada Académica" 6 - 9 horas
No?
Qué tareas debe conocer un chaval coreano cuando acaba el bachillerato? Es especialista en mecánica cuántica? Escribe ensayos sobre semiótica avanzada?
Programa sistemas operativos?
Si no es así, esta noticia es mentira.
Lo estan consiguiendo con sangre sudor y lagrimas.
Es lo que tiene el turbo capitalismo y el ultraliberalismo.