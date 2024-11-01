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"La paradoja del mundo capitalista occidental es que nos autoexplotamos y le llamamos superación personal"

"La paradoja del mundo capitalista occidental es que nos autoexplotamos y le llamamos superación personal"

Byung-Chul Han.- Para el pensador surcoreano, la sociedad actual produce agotamiento, frustración y una violencia que ya no viene solo de fuera (...) "Ahora uno se explota a sí mismo figurándose que se está realizando". Esa es, justamente, la gran trampa del presente: creer que la presión constante, la culpa por no llegar a todo y la obligación de mejorarse sin descanso son señales de crecimiento, cuando a menudo son otra forma de sometimiento. Una forma perfecta, porque aparentemente o realmente no hay nadie obligándote (en teoría)...

| etiquetas: filosofía , trabajo , empleo , capitalismo
15 4 2 K 215 cultura
15 comentarios
15 4 2 K 215 cultura
skaworld #3 skaworld *
A veces se nos olvida que la productividad también se incrementa si trabajas menos pero ganas lo mismo

Y ese es el camino :-)
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#5 DatosOMientes
#3 Yo no estaba de acuerdo con mi subida salarial este año así que me he subido el sueldo/h unilateralmente.
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GeneWilder #7 GeneWilder
#3 Exacto. De esa manera llevo 15 años aumentando mi productividad acorde a las subidas salariales del 0% que he tenido en ese periodo.
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Fumanchu #11 Fumanchu
#3 Una vez un colega filósofo me dijo que ninguna máquina había sido creada para que trabajasemos menos si no para todo lo contrario, alguna se lo he expuesto a colegas empresarios e ingenieros y les parece una aberración eso de trabajar menos, cuando yo defiendo y aplico que 4 horas al día de jornada laboral en la actualidad es más que suficiente.
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celyo #14 celyo
#13 Pero la prisa/estrés se resume en que quiero salir a mi hora.

Entonces no has tenido estrés de verdad.

Estrés es que te pidan algo para ayer, por que a alguien se le olvido cierto tema y es inviable en tiempo.
O que haya un problema complejo que no consigues resolver.
O que te pidan hacer más allá de tus capacidades reales.

Yo algunas veces he terminado de currar, y no desconectas mentalmente muchas veces. Me tengo que dar un largo paseo e irme descontaminando, y me puedo…   » ver todo el comentario
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#15 encurtido
#14 Claro que he tenido, y estar semanas de Lunes a Domingo encerrados porque vamos mal de plazos, perdemos presupuestos millonarios y la humanidad depende de que nos salga en tiempo y forma el proyecto.

Pero en el campo/obra ese estrés no existe porque lo habitual en la agricultura, es el peor de los casos en consultoría. En consultoría una vez me hacía a la idea que me esperaban 14 semanas de trabajar sin parar sin más tiempo libre que comprar el Sábado de 20h a 21:30h pues se me hacía más…   » ver todo el comentario
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Findeton #2 Findeton
¿Dónde quedó aquello de que cada uno haga con su vida lo que quiera? Lo de la auto-explotación es absurdo, ¿quién está recibiendo los frutos de esa explotación...?
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Alegremensajero #4 Alegremensajero
#2 Eso de que cada uno haga con su vida lo que quiera es una falacia como un castillo de grande, pero como el castillo más grande que haya existido alguna vez.
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ehizabai #6 ehizabai
#2 Los dueños de los medios de producción y distribución.
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celyo #9 celyo
#2 ¿Dónde quedó aquello de que cada uno haga con su vida lo que quiera?

Por querer, todos queremos no querer hacer nada y estar tranquilos, pero como no te quieres morir de hambre, tienes que supeditarte a los deseos de otros que te pagan por ello, y al final tratan de estirar eso para que lo hagas al máximo y ellos obtener el máximo de beneficio.

Así que realmente no haces lo que quieres, lo harás cuando te dejen hacerlo.
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#8 encurtido
No entiendo estos discursos. Mi generación está echando infinitas menos horas que la generación anterior, de hecho la industria del ocio, el pagar por estar entretenido porque nuestro problema es el aburrimiento, es relativamente reciente.

Mis abuelos e incluso mis padres hasta no hace tanto su mentalidad era trabajar todos los días posibles el máximo de horas (han venido trabajando entre unas cosas u otras sus 60-80h semanales sin saber lo que son vacaciones). A mi me gusta más echar 40h y luego hacer cosas que me gusten y/o sean saludables, y es algo que cuando vuelvo al pueblo más o menos tengo que evitar hablar de ello para no quedar de vago.
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Ormuzd #10 Ormuzd
#8 Tu lo mides en horas, pero deberias de medirlo en productividad. Tu eres mas productivo con 40h semanales de lo que era tus abuelos con 60h-80h.
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#13 encurtido
#10 #12 Tengo 40 tacos, he pasado hasta los 20tantos en trabajos "de pueblo", es decir, obra y agricultura. También por consultoría al nivel de BIG4 de los que la gente terminaba quemada.

En los empleos de oficina que tengo a veces el ritmo es frenético, no da tiempo a todo y se puede exceder algo el horario, la mayoría de empleos que he tenido han sido bastante estresantes. Pero la prisa/estrés se resume en que quiero salir a mi hora.

En el campo es otra cosa, no hay prisa porque…   » ver todo el comentario
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celyo #12 celyo
#8 Tenía un compañero de trabajo que me contaba que antes de ser programador trabajaba en la obra.
Decía que antes llegaba a casa reventado físicamente pero que desconectaba el tiempo que estaba en casa, sin embargo, como programador llega más fresco a casa físicamente pero mentalmente a veces llega hecho papilla.

Es decir, no todo es medible en tiempo, y en cierto ámbitos, además te requiere estar siendo cada vez mejor debido a la competitividad constante.

Los índices de salud mental son alarmantes, la cantidad de suicidios es alta, y no se tiene el colchón familiar y de amigos que se tenía antes dado que o bien no estás cerca de ellos o bien no tienes tiempo.
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... tú mismo te exiges el máximo (...) La autoexplotación suele disfrazarse de virtud. Se presenta como disciplina, ambición, resiliencia o mentalidad ganadora. Y claro, así cuesta mucho verla...
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menéame