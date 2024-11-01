"La paradoja del mundo capitalista occidental es que nos autoexplotamos y le llamamos superación personal"

Byung-Chul Han.- Para el pensador surcoreano, la sociedad actual produce agotamiento, frustración y una violencia que ya no viene solo de fuera (...) "Ahora uno se explota a sí mismo figurándose que se está realizando". Esa es, justamente, la gran trampa del presente: creer que la presión constante, la culpa por no llegar a todo y la obligación de mejorarse sin descanso son señales de crecimiento, cuando a menudo son otra forma de sometimiento. Una forma perfecta, porque aparentemente o realmente no hay nadie obligándote (en teoría)...
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Y ese es el camino
Entonces no has tenido estrés de verdad.
Estrés es que te pidan algo para ayer, por que a alguien se le olvido cierto tema y es inviable en tiempo.
O que haya un problema complejo que no consigues resolver.
O que te pidan hacer más allá de tus capacidades reales.
Yo algunas veces he terminado de currar, y no desconectas mentalmente muchas veces. Me tengo que dar un largo paseo e irme descontaminando, y me puedo… » ver todo el comentario
Pero en el campo/obra ese estrés no existe porque lo habitual en la agricultura, es el peor de los casos en consultoría. En consultoría una vez me hacía a la idea que me esperaban 14 semanas de trabajar sin parar sin más tiempo libre que comprar el Sábado de 20h a 21:30h pues se me hacía más… » ver todo el comentario
Por querer, todos queremos no querer hacer nada y estar tranquilos, pero como no te quieres morir de hambre, tienes que supeditarte a los deseos de otros que te pagan por ello, y al final tratan de estirar eso para que lo hagas al máximo y ellos obtener el máximo de beneficio.
Así que realmente no haces lo que quieres, lo harás cuando te dejen hacerlo.
Mis abuelos e incluso mis padres hasta no hace tanto su mentalidad era trabajar todos los días posibles el máximo de horas (han venido trabajando entre unas cosas u otras sus 60-80h semanales sin saber lo que son vacaciones). A mi me gusta más echar 40h y luego hacer cosas que me gusten y/o sean saludables, y es algo que cuando vuelvo al pueblo más o menos tengo que evitar hablar de ello para no quedar de vago.
En los empleos de oficina que tengo a veces el ritmo es frenético, no da tiempo a todo y se puede exceder algo el horario, la mayoría de empleos que he tenido han sido bastante estresantes. Pero la prisa/estrés se resume en que quiero salir a mi hora.
En el campo es otra cosa, no hay prisa porque… » ver todo el comentario
Decía que antes llegaba a casa reventado físicamente pero que desconectaba el tiempo que estaba en casa, sin embargo, como programador llega más fresco a casa físicamente pero mentalmente a veces llega hecho papilla.
Es decir, no todo es medible en tiempo, y en cierto ámbitos, además te requiere estar siendo cada vez mejor debido a la competitividad constante.
Los índices de salud mental son alarmantes, la cantidad de suicidios es alta, y no se tiene el colchón familiar y de amigos que se tenía antes dado que o bien no estás cerca de ellos o bien no tienes tiempo.