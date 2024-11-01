"La paradoja del mundo capitalista occidental es que nos autoexplotamos y le llamamos superación personal"

Byung-Chul Han.- Para el pensador surcoreano, la sociedad actual produce agotamiento, frustración y una violencia que ya no viene solo de fuera (...) "Ahora uno se explota a sí mismo figurándose que se está realizando". Esa es, justamente, la gran trampa del presente: creer que la presión constante, la culpa por no llegar a todo y la obligación de mejorarse sin descanso son señales de crecimiento, cuando a menudo son otra forma de sometimiento. Una forma perfecta, porque aparentemente o realmente no hay nadie obligándote (en teoría)...