Condenan a 56 jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad a una mujer por violencia doméstica contra su marido en Cangas

Xabier Rodríguez Álvarez,tras salir absuelto en 2 ocasiones de violencia de género como consecuencia de denuncias interpuestas por la que todavía es su mujer logró recientemente una condena contra la que todavía es su mujer por un delito de maltrato en el ámbito de la violencia doméstica.Xabier quiere dejar constancia su «vía crucis» durante años,como se sintió discriminado por su condición de hombre «Me comí las hostias consciente de que si las devolvía estaba condenado. Tenía que encerrarme en una habitación para que no siguiera agrediéndome»
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Desgraciadamente, conozco algo así de primera mano.
«En el caso de que el reo hubiera sido condenado por un delito relacionado con la violencia de género, la pena de prisión sólo podrá ser sustituida por la de trabajos en beneficio de la comunidad. En estos supuestos, el Juez o Tribunal impondrá adicionalmente, además de la sujeción a programas específicos de reeducación y tratamiento psicológico, la observancia de las obligaciones o deberes previstos en las reglas 1.ª y 2.ª, del apartado 1 del artículo 83 de este Código.»
Más de enfado.
Con dos ovarios.