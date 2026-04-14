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Condenan a 56 jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad a una mujer por violencia doméstica contra su marido en Cangas

Condenan a 56 jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad a una mujer por violencia doméstica contra su marido en Cangas

Xabier Rodríguez Álvarez,tras salir absuelto en 2 ocasiones de violencia de género como consecuencia de denuncias interpuestas por la que todavía es su mujer logró recientemente una condena contra la que todavía es su mujer por un delito de maltrato en el ámbito de la violencia doméstica.Xabier quiere dejar constancia su «vía crucis» durante años,como se sintió discriminado por su condición de hombre «Me comí las hostias consciente de que si las devolvía estaba condenado. Tenía que encerrarme en una habitación para que no siguiera agrediéndome»

| etiquetas: cangas , violencia doméstica , discriminación , maltrato
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13 comentarios
29 6 1 K 302 actualidad
Comentarios destacados:      
Vodker #2 Vodker
Me comí las hostias consciente de que si las devolvía estaba condenado

Desgraciadamente, conozco algo así de primera mano.
14 K 171
#5 Tunguska08Chelyabinsk13
#2 ¿Pero no pueden alegar como los antisturbios, lesión de muñeca, de tanto repartir. O manos hinchadas?
0 K 15
#8 woke
#2 Legítima Defensa (Derecho Penal): Es una eximente de responsabilidad criminal (artículo 20.4 del Código Penal) cuando se utiliza fuerza proporcional para evitar una agresión a derechos propios o ajenos. La agresión debe ser real e inminente.
1 K 28
Vodker #13 Vodker
#8 mira #7
1 K 16
#4 Tensk
Esta es la igualdad que dicen defender algunos.
8 K 98
arturios #6 arturios
#4 Eso por ser mujer, si hubiera sido hombre le habrían aplicado el artículo 35 de la ley viogen :ffu:

«En el caso de que el reo hubiera sido condenado por un delito relacionado con la violencia de género, la pena de prisión sólo podrá ser sustituida por la de trabajos en beneficio de la comunidad. En estos supuestos, el Juez o Tribunal impondrá adicionalmente, además de la sujeción a programas específicos de reeducación y tratamiento psicológico, la observancia de las obligaciones o deberes previstos en las reglas 1.ª y 2.ª, del apartado 1 del artículo 83 de este Código.»

Más :ffu: :ffu: :ffu: :ffu: de enfado.
4 K 58
#7 Tensk
#6 Como suelo mencionar de vez en cuando (y mira que ya me cansa pero es lo que hay) en el caso que estableció jurisprudencia en el T.S. para los casos de "violencia de género", no hace falta demostrar la intencionalidad del hombre, con que le agreda a su (ex)pareja (mujer, claro, los gays no se rigen por esto) ya es automáticamente "violencia de género" y a él se le aplica otro artículo del código penal. En dicho caso, incluso cuando fue ella la que agredió primero (ella puñetazo a él, él bofetada a ella, ella patada a él) y le agredió dos veces, él se llevó el doble de condena que ella.

Con dos ovarios.
5 K 69
GeneWilder #11 GeneWilder
No se puede dar el voto a cualquier partido que defienda y promueva esta injusticia.
5 K 63
#3 Tensk
#0 no lo subí antes porque es muro poroso de ese, así que lo comento por aquí porque fijo que algunos van a decir "muro de pago" para tirarla.
4 K 46
#9 bibubibu *
Todo este tipo de noticias es la que le ha quitado votos a Podemos, por su cerrazón y por negar la realidad. Pero siguen encabezonados en su posición como los burros, sin ver lo que ocurre a su alrededor.
3 K 41
#12 El_dinero_no_es_de_nadie
Y que aún existan fanáticos que voten sensacionalista al envío, es para hacérselo mirar
3 K 39
#1 lawerka
O indulto o al constitucional. Hay que combatir este fascismo hetero patriarcal
2 K 34
#10 Cincocuatrotres
Somos la reserva espiritual de occidente?, pasa en algun otro país?
0 K 8

menéame