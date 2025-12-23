¿Cómo es posible que DOGE haya causado tanto revuelo con tan poco ahorro? (ENG)

El Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk afirmó haber realizado más de 29 000 recortes en el Gobierno federal, reduciendo contratos por valor de miles de millones de dólares, cancelando miles de subvenciones y despidiendo a funcionarios públicos. Sin embargo, el grupo no cumplió lo que Musk había prometido: reducir el gasto federal en un billón de dólares antes de octubre. Bajo la supervisión del DOGE, el gasto federal no se redujo en absoluto. Al contrario, aumentó. ¿Cómo es posible?