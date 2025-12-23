¿Cómo es posible que DOGE haya causado tanto revuelo con tan poco ahorro? (ENG)

El Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk afirmó haber realizado más de 29 000 recortes en el Gobierno federal, reduciendo contratos por valor de miles de millones de dólares, cancelando miles de subvenciones y despidiendo a funcionarios públicos. Sin embargo, el grupo no cumplió lo que Musk había prometido: reducir el gasto federal en un billón de dólares antes de octubre. Bajo la supervisión del DOGE, el gasto federal no se redujo en absoluto. Al contrario, aumentó. ¿Cómo es posible?
| etiquetas: doge , gasto , trump
Para sorpresa de absolutamente nadie que sea adulto y haya trabajado y sepa cómo funciona el mundo.
Eficacia no había
Aunque seguro que tú has hecho un exahustivo estudio contable y análisis administrativo y operativo de la Administración Federal Americana para saber todo lo que funcionaba mal y todo lo que funcionaba bien. Si no, no me estarías llamando mentiroso.
Y algo de la administración y su poca eficacia en EEUU conozco de primera mano.
A menos claro que te creas el cuento del criptobro y aceptes que se podía reducir el gasto a X-Z de forma mágica y simplemente es que al criptobro no le apetecía y aumentó el gasto porque sí.
Lo que hay es que se han cargado el sistema, pero el sistema anterior no tenía eficacia. Tenía un tamaño desproporcionado, una burocracia absurda, unos medios ridículos para su tamaño y unos plazos para algunas cosas que clamaban al cielo
Que ahora puede ser peor no quieta que antes fuese bueno.
Tengo a un amigo cuyo hijo está en un máster en EEUU. Lo que cuenta de como se tramita la documentación allí me recuerda a la España de los años 80, así que es correcto, la administración de EEUU es muy ineficiente y no solo la administración, los privados como la banca o los préstamos lo son igual o más. Les gustan más los formularios en papel que a una polilla.
Pero si lo destrozas en pocos meses no lo sustituyes por algo moderno y eficiente porque eso lleva un montón de trabajo. Es… » ver todo el comentario
Es una simple cuestión de matemáticas: el gasto federal no se redujo porque los recortes nunca se llegaron a aplicar.
¿Porque mienten más que hablan?
¿Porque unos ineptos en el mundo real?