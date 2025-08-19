Su coche de 70.000 euros lleva un año parado: no arranca por una suscripción de una marca que quebró

Un británico compró un Fisker Ocean por más de 70.000 euros y lleva un año sin poder usarlo porque el coche no arranca. No es un fallo mecánico: la marca quebró en 2024 y sus servidores dejaron de funcionar, bloqueando funciones esenciales ligadas al software y a suscripciones. Sin actualizaciones ni validación remota, algunos vehículos quedaron inutilizados pese a estar en perfecto estado. El caso evidencia la dependencia extrema de los coches modernos del software y de servicios online, incluso de terceras empresas que pueden cerrar.
Y si no se hace, multa gorda y cárcel para quien esté al frente de la empresa.
Saab por ejemplo sí cumplió tras cerrar GM la marca
Quizás haría falta una ley igual para el "software".
O, como poco, la obligación de liberar el código fuente si hay quiebra
Se siente.
Ah, esperad, ha ocurrido en UK. Bueno, pues a disfrutar de un mercado sin regulaciones y normativas de todo tipo
Fuera coñas, desconocía el modelo pero da una impresión de flipado. Mola
Los mismos yankis que nos dicen que cuidado con el software de los coches chinos.
Asi que solucion debe haber.
Las fuentes especializadas indican que el Ocean puede seguir arrancando y conduciéndose aunque muchos servicios conectados (navegación online, asistencia, OTA, etc.) dejen de funcionar por la quiebra y la pérdida de conectividad.��No hay evidencia técnica de que el coche quede legalmente “inutilizado” solo porque termina una suscripción: lo que muere es la nube/telemetría, no el tren motriz básico
60.000€ y sin garantía, solo para decir que llevan un coche de 1500CV.
No es muy distinto a cuando trajeron los primeros Teslas o antiguamente los Mustangs, ya que la marca no lo vendía en europa al principio había que recurrir a terceros.
Evidentemente es un gran riesgo para el comprador ya que la red no existe y habria que enviar el coche fuera en caso de problemas, pero si el coche sale bueno... pues
Me parece totalmente imposible que un coche totalmente nuevo y encima con 1500 CV "salga bueno".
270.000 kms y prácticamente sin desgaste de batería.
Ya no coches, si no domotica, videojuegos, etc.
Pensar que creíamos que los bolcheviques iban a quitarnos los autos...