Su coche de 70.000 euros lleva un año parado: no arranca por una suscripción de una marca que quebró

Un británico compró un Fisker Ocean por más de 70.000 euros y lleva un año sin poder usarlo porque el coche no arranca. No es un fallo mecánico: la marca quebró en 2024 y sus servidores dejaron de funcionar, bloqueando funciones esenciales ligadas al software y a suscripciones. Sin actualizaciones ni validación remota, algunos vehículos quedaron inutilizados pese a estar en perfecto estado. El caso evidencia la dependencia extrema de los coches modernos del software y de servicios online, incluso de terceras empresas que pueden cerrar.

alfema #2 alfema
Esto debería estar prohibido, el coche debería funcionan sin necesidad de conexión a servidores del vendedor, en caso de cierre de la empresa, debería ser obligatorio que los fuentes del software así como su documentación sea puesta a disposición del estado y que este la libere al dominio público si nadie se hace cargo de la empresa.

Y si no se hace, multa gorda y cárcel para quien esté al frente de la empresa.
24
#10 EISev
#2 aquí la empresa está en la ruina y la multa no la va a pagar nadie, pero ya hay una legisla que obliga a tener piezas de repuesto X años

Saab por ejemplo sí cumplió tras cerrar GM la marca
1
#33 tropezon
#10 Pero es para el "hardware"

Quizás haría falta una ley igual para el "software".
O, como poco, la obligación de liberar el código fuente si hay quiebra
0
Suriv #37 Suriv
#2 coincidio, incluso hasta diría que liberasen el código para tener un "mantenimiento" , pero lo que indicas sería lo suyo, temporalmente para que pasado unos años, se migrarán o pasaran algo que podrían mantener independiente o incluso una empresa ofrecer esos servicios de mantenimiento.
0
#40 chavi
#2 No hay nadie. La empresa es una persona (juridica) y se ha volatilizado


Se siente.
0
angelitoMagno #5 angelitoMagno
Me extraña que en la UE no haya leyes que limiten estas cosas.

Ah, esperad, ha ocurrido en UK. Bueno, pues a disfrutar de un mercado sin regulaciones y normativas de todo tipo :-P
11
#12 mancebador
#5 Un mercado sin regulaciones xD xD xD xD xD
1
#25 tropezon *
#5 #12 Anuncio de venta en España (me parece que es la web de venta online de coches más vista) de este modelo

www.coches.net/search/?hasPhoto=false&wwa=false&MakeIds[0]=138
0
porquiño #42 porquiño
#25 hostia!!! Que guapo por 30k... Estoy pensando si quedarme en casa este finde sin salir para no gastar y llamar el lunes.
Fuera coñas, desconocía el modelo pero da una impresión de flipado. Mola
0
OdaAl #1 OdaAl *
70.000 euros peccata minuta con los 200 millones de los F35, pa' que luego no arranquen
10
#15 paco_camps_2011
#1 ¡¡Yo he venido aquí a hablar de mi libro!!
7
#20 LaMinaEnMiPuerta
#15 Mismo caso en uno de ellos sí puedes hacer una reclamación en consumo.
0
porquiño #32 porquiño
#20 te sorprenderá cual es!! Dame un like y suscríbete!
0
obmultimedia #24 obmultimedia
#1 cuando quiebre Tesla nos vamos a reir un rato.
2 K 31
2
#24 Probablemente abran el software o hackeen los coches.
0
salteado3 #28 salteado3
#1 Un coche estadounidense que no arranca por un problema de software.

Los mismos yankis que nos dicen que cuidado con el software de los coches chinos.
4
#7 KaBeKa
Quieren hacerlo lo mismo que con los juegos, no te venden el juego te venden una subcripción por el precio de un juego. Hay que reconocer que entre vender un producto y ya, a vender un producto y además tener un subcriptor durante la vida útil de lo que vendes... es una ideaza comercial, pero creo que los usuarios deberíamos decir algo al respecto: vete a la mierda.
3
#11 Nuisaint *
Los coches que ya tienen 15 años o más  media
3
Sinfonico #4 Sinfonico
El problema de tantas marcas nuevas es el trato post venta, la mayoría no tienen talleres propios y muchas piezas tienen que venir de China con la consiguiente tardanza en la reparación
2
#16 jamon_de_jaboogie
Una compañía compro los Fisker a precio de saldo, y ahora los usa como taxis en NYC. www.bloomberg.com/news/features/2025-08-19/in-nyc-dead-ev-startup-fisk

Asi que solucion debe haber.
2
platypu #21 platypu *
#16 La noticia es falsa y sensacionalista, para variar. Viniendo de computerhoy era esperable.

Las fuentes especializadas indican que el Ocean puede seguir arrancando y conduciéndose aunque muchos servicios conectados (navegación online, asistencia, OTA, etc.) dejen de funcionar por la quiebra y la pérdida de conectividad.��No hay evidencia técnica de que el coche quede legalmente “inutilizado” solo porque termina una suscripción: lo que muere es la nube/telemetría, no el tren motriz básico
3
#26 bol
#21 Es rarísimo. Parece que solo vendieran ese coche. Imposible.
1
powernergia #3 powernergia
Esto me recuerda a los que se compran el coche Xiaomi en Europa sin tener ningún tipo de garantía.

60.000€ y sin garantía, solo para decir que llevan un coche de 1500CV.
2
#8 chocoleches
#3 Creo que te has comido un bulo, el que ha escrito esa barbaridad no sabe como funcionan las homologaciones en la UE. Ni tan siquiera podrían matricularlo.
5
powernergia #9 powernergia
#8 Pues puede ser, es lo que citan diferentes medios, no lo sé:

forococheselectricos.com/noticias/xiaomi-ya-vende-mas-coches-en-europa
2
placeres #14 placeres *
#9 #3 La garantía la ofrece el importador que trae el vehiculo (y hace todo el papeleo) como xiaomi no ha realizado directamente esas ventas, lógicamente ellos no se hace responsables.

No es muy distinto a cuando trajeron los primeros Teslas o antiguamente los Mustangs, ya que la marca no lo vendía en europa al principio había que recurrir a terceros.

Evidentemente es un gran riesgo para el comprador ya que la red no existe y habria que enviar el coche fuera en caso de problemas, pero si el coche sale bueno... pues
1
powernergia #22 powernergia
#14 Si, claro, si el coche "sale bueno" las garantías no son necesarias.

Me parece totalmente imposible que un coche totalmente nuevo y encima con 1500 CV "salga bueno".
0
salteado3 #31 salteado3
#22 Pues parece que bueno no, que salen excelentes.

270.000 kms y prácticamente sin desgaste de batería.

youtu.be/b3N3V_4V_uY
0
powernergia #35 powernergia
#31 ¿Quién necesita garantía si hay uno que tiene un vídeo diciendo que no se rompe?
0
porquiño #36 porquiño
#22 es un riesgo enorme claro. Comprar un producto como es un coche sin su red de talleres es demasiado, ahora algo menos por el menor número de piezas y problemas con el cambio a un producto eléctrico, pero aún así un riesgo demasiado grande. Pero la garantía la tienes si o si, es tema europeo si lo compras a una empresa de aquí. Otra cosa es que lo compres allí y te lo traigas tú, con todo ese lío burocrático que encima te comes tú solito.
0
porquiño #34 porquiño
#3 eso... Es el típico escuchar campanas y no saber dónde.
0
#17 tpm1
La verdad gastarse 70.000 en un coche de un fabricante que se dedicaba a comida para perros...
1
#23 DiCrEn
Si no hay una ley que obligue a que pueda funcionar offline al menos que la ley obligue a si que cierra publiquen el software de servidor para que pueda funcionar.
Ya no coches, si no domotica, videojuegos, etc.
1
#30 tropezon
#23 Pues sería buena idea
0
#19 username
Vendo Opel Corsa
1
Sawyer76 #27 Sawyer76
#19 No lo vendas, que mira como están los coches modernos.
1
EldelaPepi #6 EldelaPepi
Definitivamente vivimos tiempos extraños ...
1
capitan__nemo #18 capitan__nemo
Ni que fuera un Tartan Prancer.
0
pitercio #41 pitercio *
Ahora es de marca bricked o blocked.
0
OrialCon_Darkness #38 OrialCon_Darkness
Igual soy muy malpensado, pero yo no me compraría un coche de una empresa que ya había quebrado pocos años antes.
0
Papirolin #43 Papirolin
El capitalismo decía defender la Propiedad Privada de los individuos y termina dejándonos Privados de la Propiedad.
Pensar que creíamos que los bolcheviques iban a quitarnos los autos... :foreveralone:
0
tommyx #39 tommyx
Tendríamos que desescalar está ida de olla de que todo sea un servicio cloud
0
#13 fernando_sierra
Que se compre un patinete
0

