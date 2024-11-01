edición general
En China puedes comprar un AUDI A6 de 800 CV por 38.000 euros. Aquí como mucho te llevas a casa un A3 pelado

Este Audi eléctrico de hasta 787 CV que jamás veremos en España ejemplifica estupendamente el abismo que separa a Europa de China. Se trata del AUDI E5 Sportback. El más básico ya ofrece 299 CV y su precio se fija en 235.900 yuanes, que son unos 28.500 euros al cambio actual. Es casi lo mismo que rinde el Audi A6 e-tron de acceso, con 285 CV, pero que aquí en España cuesta más del doble: 67.980 euros. La brecha de este modelo con cualquiera de los que vende la alemana en Europa es kilométrica, pese a que podría encajar perfectamente con los gus

2024 Salario Medio España: 28.627 €. China: 16.200 €
#2 Claro. Es que 1€ aquí no es 1€ en china. Además en china creo que habría que descontar de ese sueldo gastos de SS, y otras cuestiones no cubiertas por el estado.

Similar si comparamos con EEUU, allí cobrarán el doble, pero todo es más caro y tienes gastos a mayores que aquí están cubiertos por el estado.

Y desde el punto de vista de fabricación, hay requisitos distintos que generan costes distintos: impuestos, tasas, normativas de contaminación, de derechos laborales, de PRL, de prestaciones del coche, ...

Son sistemas distintos, no se puede comparar el precio directamente. Hacerlo es básicamente sensacionalista.
#2 Prueba a mirar sus grandes ciudades
Pues podemos ver el sobreprecio de los vehículos en Europa. Lo peor de todo es que están empeñados en subir también el precio de los coches chinos.
Lo vi en video hace unas semanas: youtu.be/bRPZdKLAYxc en los comentarios había gente diciendo que podía irse a China a comprar uno, traerlo por carretera y aún así les saldría más barato que comprar algo equivalente en Europa.
Habrá que ver cuanto gana un chino también. Que con un Gini 36, habrá de todo.
que alguien pase el enlace de aliexpress
