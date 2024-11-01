En China puedes comprar un AUDI A6 de 800 CV por 38.000 euros. Aquí como mucho te llevas a casa un A3 pelado

Este Audi eléctrico de hasta 787 CV que jamás veremos en España ejemplifica estupendamente el abismo que separa a Europa de China. Se trata del AUDI E5 Sportback. El más básico ya ofrece 299 CV y su precio se fija en 235.900 yuanes, que son unos 28.500 euros al cambio actual. Es casi lo mismo que rinde el Audi A6 e-tron de acceso, con 285 CV, pero que aquí en España cuesta más del doble: 67.980 euros. La brecha de este modelo con cualquiera de los que vende la alemana en Europa es kilométrica, pese a que podría encajar perfectamente con los gus