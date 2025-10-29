·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6784
clics
Guerra de Ucrania: Pokrovsk, Myrnograd y Kupiansk, en situación crítica
5308
clics
Precipitaciones medias anuales en Europa (2023)
5206
clics
Visualizacion de la velocidad de la luz con una camera a 2,000,000,000 imagenes por segundo, hecha en casa
5298
clics
ABC, dos portadas
5924
clics
Ya sabemos lo que hizo Mazón
más votadas
434
Madrid Network, el chiringuito de Esperanza Aguirre y Ayuso, dio un préstamo de 730.000 euros al cabecilla de la trama “eólica”, del PP
541
Bochorno general ante la ovación de los cargos del Govern a Carlos Mazón en el aniversario de la DANA: "Los aplausos de la vergüenza"
452
Un medicamento viviente que cabe en una cuchara salva la vida de ocho jóvenes con el cáncer infantil más común
370
Activistas por la vivienda manchan con pintura a cargos directivos de los fondos buitre
331
Niegan combustible a avión de Petro en Madrid por sanciones de EE. UU
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
12
clics
Casi 100.000 jóvenes huyen de Ucrania en dos meses. [ENG]
Casi 100.000 hombres ucranianos en edad de combatir han abandonado el país en los últimos dos meses después de que Volodymyr Zelensky flexibilizara las normas de salida...
|
etiquetas
:
jóvenes
,
ucrania
,
huida
,
reclutamiento
8
1
3
K
87
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
1
3
K
87
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
cocolisto
Sentir que te van a usar como carne de cañón en una guerra que está perdida y que al final tu país va a depender si o sí del bloque otan-eeuu o de Rusia, no creo que, sea de lo más estimulante...o ir yendo vosotros mientras voy de excursión.
9
K
136
#4
TripleXXX
#3
Tranki que ya van p'allá el soplaplumas, la licenciada y el pozziacaso
3
K
53
#5
Polarin
#3
Bueno... tambien puedes pensar como los Polacos o los Finlandeses: si ganan los rusos me van a joder la puta vida.
Supongo que es elegir entre malo y peor.
0
K
9
#6
cocolisto
#5
Creo que deberíamos hablar de lo que quieren los dirigentes de todos lo países que están en el ajo, más que de los ciudadanos que saben que pase lo que pase, si hay hostias van a ser los primeros en recibirlas.
1
K
33
#1
AntiTankie
*
Lo normal, en rusia son millones
1
K
13
#2
DenisseJoel
Hacen bien. Y de EEUU también deberían huir, especialmente si están en zonas demócratas. Mantenerse con vida es más importante que dónde se reside.
0
K
11
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Supongo que es elegir entre malo y peor.