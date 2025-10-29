edición general
Casi 100.000 jóvenes huyen de Ucrania en dos meses. [ENG]

Casi 100.000 hombres ucranianos en edad de combatir han abandonado el país en los últimos dos meses después de que Volodymyr Zelensky flexibilizara las normas de salida...

cocolisto #3 cocolisto
Sentir que te van a usar como carne de cañón en una guerra que está perdida y que al final tu país va a depender si o sí del bloque otan-eeuu o de Rusia, no creo que, sea de lo más estimulante...o ir yendo vosotros mientras voy de excursión.
TripleXXX #4 TripleXXX
#3 Tranki que ya van p'allá el soplaplumas, la licenciada y el pozziacaso xD
Polarin #5 Polarin
#3 Bueno... tambien puedes pensar como los Polacos o los Finlandeses: si ganan los rusos me van a joder la puta vida.

Supongo que es elegir entre malo y peor.
cocolisto #6 cocolisto
#5 Creo que deberíamos hablar de lo que quieren los dirigentes de todos lo países que están en el ajo, más que de los ciudadanos que saben que pase lo que pase, si hay hostias van a ser los primeros en recibirlas.
AntiTankie #1 AntiTankie *
Lo normal, en rusia son millones
#2 DenisseJoel
Hacen bien. Y de EEUU también deberían huir, especialmente si están en zonas demócratas. Mantenerse con vida es más importante que dónde se reside.
