Más de medio millón de hombres ucranianos abandonaron el país para evitar el reclutamiento [EN]

The Telegraph informa que alrededor de 650.000 hombres ucranianos en edad de reclutamiento han abandonado el país desde que comenzó la guerra, lo que ha profundizado la escasez de personal mientras Kiev lucha por reponer tropas. El medio británico informó que muchos de los que permanecen en Ucrania evitan activamente el contacto con los oficiales de reclutamiento de los centros de alistamiento territoriales. Algunos recurren al soborno o obtienen exenciones médicas para evadir el servicio militar.
Estamos protegidos, no debemos preocuparnos.
Al final vida no hay más que una, y cada uno elige si luchar por lo suyo o escapar. Por poner en contexto, en la guerra civil española según la Wikipedia 500.000 personas huyeron por los pirineos hacia Francia.
Yo no juzgo a los que se van, pero los que se quedan para luchar por su tierra, los suyos y conta el fascismo del Kremlin son Heroes y tenemos el deber moral de ayudarlos, son nuestros vecinos.
No es lo mismo que ir a la guerra, pero ese será el siguiente paso.