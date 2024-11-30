edición general
Más de medio millón de hombres ucranianos abandonaron el país para evitar el reclutamiento [EN]

The Telegraph informa que alrededor de 650.000 hombres ucranianos en edad de reclutamiento han abandonado el país desde que comenzó la guerra, lo que ha profundizado la escasez de personal mientras Kiev lucha por reponer tropas. El medio británico informó que muchos de los que permanecen en Ucrania evitan activamente el contacto con los oficiales de reclutamiento de los centros de alistamiento territoriales. Algunos recurren al soborno o obtienen exenciones médicas para evadir el servicio militar.

jm22381 #3 jm22381
Los rusos les ganan: Entre 820.000 y 920.000 rusos habían salido del país entre febrero de 2022 y julio de 2023 en.connection-ev.org/article-3873
Heni #2 Heni *
Y si no me equivoco habría que sumar los más de 100.000 que desertaron tras ser en listado, con datos de 2024, vete a saber cuántos son ahora:
es.euronews.com/2024/11/30/asi-es-la-vida-de-los-desertores-del-ejerci
dunachio #6 dunachio
Aquí no habría problema, ya que todos los de la pulserita de España, los de VOX y los del PP se pegarían por ir a defender su país. Y por supuesto liderados por Abascal, con todas sus camisetas del ejército, Alvise Pérez y el de Desokupa.
Estamos protegidos, no debemos preocuparnos.
vicvic #9 vicvic *
Pues igual que en cualquier guerra, hay gente que se queda a proteger los suyos y su casa, otros lo hacen por conciencia para luchar contra el invasor fascista y otros eligen no arriesgarse y marcharse.

Al final vida no hay más que una, y cada uno elige si luchar por lo suyo o escapar. Por poner en contexto, en la guerra civil española según la Wikipedia 500.000 personas huyeron por los pirineos hacia Francia.

Yo no juzgo a los que se van, pero los que se quedan para luchar por su tierra, los suyos y conta el fascismo del Kremlin son Heroes y tenemos el deber moral de ayudarlos, son nuestros vecinos.
traviesvs_maximvs #4 traviesvs_maximvs
Vaya sorpresa, la gente no quiere ir al matadero. Solo los imbéciles y muy despistados querrían ir a la guerra
ur_quan_master #8 ur_quan_master *
#4 800.000M€ nos han pedido a los europeos para armas y no ha pestañeando nadie.

No es lo mismo que ir a la guerra, pero ese será el siguiente paso.
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
los mismos que luego intentan que vayamos nosotros a partirnos el orto en lugar de ellos y pedir panoja con todo el descaro y sin sonrojarse
End #7 End
Y yo también saldría por patas... ¿alguien se imagina luchando en una guerra en un bando liderado por el Sánchez, Feijoo o Abascal de turno?
