The Telegraph informa que alrededor de 650.000 hombres ucranianos en edad de reclutamiento han abandonado el país desde que comenzó la guerra, lo que ha profundizado la escasez de personal mientras Kiev lucha por reponer tropas. El medio británico informó que muchos de los que permanecen en Ucrania evitan activamente el contacto con los oficiales de reclutamiento de los centros de alistamiento territoriales. Algunos recurren al soborno o obtienen exenciones médicas para evadir el servicio militar.