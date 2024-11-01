La Casa Blanca dice que el Comité Noruego "antepone la política a la paz" al entregar el Nobel a María Corina Machado y no a Trump

El asistente de Donald Trump y director de Comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung, ha criticado al Comité Noruego del Nobel por no conceder al presidente de Estados Unidos el Nobel de la Paz y ha defendido que, otorgándoselo a la opositora venezolana María Corina Machado, "antepone la política a la paz". "El presidente Trump seguirá haciendo acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas. Tiene corazón de humanitario, y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad.
Pueden no tener nada en común, pero no le ha quitado SU PUTO PREMIO NOBEL.
Es probable que lo pensaran, pero midieron mal. A esta gentuza les importa una caribeña o la democracia venezolana en la medida que sirva a sus intereses particulares, no por una cuestión de justicia. La reacción, a mí, no me ha extrañado tanto cuando sabes que el que se enfrenta a un tirano no es necesamiente mejor que el propio tirano.
Derrocan al temible dictador y colocan en su lugar nada menos que a una Nobel de la paz, que no dudará en entregarles Venezuela en bandeja de plata a cambio de una vida de lujo para ella y los suyos.
Esto se ha hecho en los 70 con mucha peor propaganda, ahora tienen una…
Pero no han contado que el premio nobel de la paz, solo mira cosas del año anterior, no del año en curso, por lo que esto solo contaría para el próximo. Y creo que según sus planes, va a ser demérito y no mérito para tener el nobel el año que viene.
Antes veras llover ranas y teñirse el nilo de rojo.
Así el niñato viejo igual se queda contento.
¿Entendéis ahora por qué individuos de éstos, zumbaos, pueden llevarnos a una catástrofe?
Y eso de lo que nos enteramos...
Es como no comprar loteria y quejarte de que le toca el gordo a otro
Contaba Rick Riley, periodista de golf, una anécdota sobre Trump. Estaba Trump participando en un torneo colectivo (scramble), y al acabar se acercó al jefe del club diciéndole "he ganado en low net individual, deme un trofeo". El jefe del club le respondió que era una participación colectiva, que no había low net individual. Trump, cabreado, le dijo "he ganado en low net, deme mi puñetero trofeo". Por evitar una escenita, el…