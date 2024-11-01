La Casa Blanca dice que el Comité Noruego "antepone la política a la paz" al entregar el Nobel a María Corina Machado y no a Trump

El asistente de Donald Trump y director de Comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung, ha criticado al Comité Noruego del Nobel por no conceder al presidente de Estados Unidos el Nobel de la Paz y ha defendido que, otorgándoselo a la opositora venezolana María Corina Machado, "antepone la política a la paz". "El presidente Trump seguirá haciendo acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas. Tiene corazón de humanitario, y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad.