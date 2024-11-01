edición general
La Casa Blanca dice que el Comité Noruego "antepone la política a la paz" al entregar el Nobel a María Corina Machado y no a Trump

La Casa Blanca dice que el Comité Noruego "antepone la política a la paz" al entregar el Nobel a María Corina Machado y no a Trump

El asistente de Donald Trump y director de Comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung, ha criticado al Comité Noruego del Nobel por no conceder al presidente de Estados Unidos el Nobel de la Paz y ha defendido que, otorgándoselo a la opositora venezolana María Corina Machado, "antepone la política a la paz". "El presidente Trump seguirá haciendo acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas. Tiene corazón de humanitario, y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad.

angelitoMagno #2 angelitoMagno
No se puede ser más ridículos, es increíble.
15 K 203
azathothruna #14 azathothruna
#2 No se puede, por ahora
1 K 21
#25 concentrado
#2 Sí se puede, y cada día veremos como se superan haciendo el ridículo.
1 K 28
frg #28 frg
#2 ¿Te refieres a los del nobel de la "paz" o a EEUU?
0 K 12
alfon_sico #33 alfon_sico
#28 ambos
0 K 9
#36 Setis
#2 No hay buuuuambulancias suficientes en el mundo para la rabieta del trompo.
0 K 8
OKpe #38 OKpe
#2 Esperemos una semana que seguro que pasa algo más ridículo.
0 K 9
#40 DenisseJoel
#2 Espera a mañana.
0 K 10
mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
Veo capaz a Trump de ahora aliarse con Maduro.

Pueden no tener nada en común, pero no le ha quitado SU PUTO PREMIO NOBEL.
8 K 117
frg #30 frg
#5 Se lo han quitado para dárselo a otro como él.
1 K 21
rojo_separatista #8 rojo_separatista
Para partirse xD xD xD . Los del Nobel, pensando que esta era una salida que contentaría a todos los implicados a la diatriba de tener que darle a Donald Trump, parece que no han dimensionado bien el personaje. A lo mejor por hacer la gracia de darle un premio que solo sirve para hacer propaganda, logran que Trump le coja manía a la oposición venezolana y nos hace un favor a todos, sobretodo a los venezolanos, dejando de meter las narices allí. xD xD xD xD
7 K 92
Ovlak #16 Ovlak *
#8 Los del Nobel, pensando que esta era una salida que contentaría a todos los implicados a la diatriba de tener que darle a Donald Trump, parece que no han dimensionado bien el personaje
Es probable que lo pensaran, pero midieron mal. A esta gentuza les importa una caribeña o la democracia venezolana en la medida que sirva a sus intereses particulares, no por una cuestión de justicia. La reacción, a mí, no me ha extrañado tanto cuando sabes que el que se enfrenta a un tirano no es necesamiente mejor que el propio tirano.
1 K 23
#21 Slagathor *
#8 De hecho, si alguno de los asesores de Trump (él está claro que no) fuera mínimamente inteligente, ahora mismo lo tienen perfecto para hacerse con los recursos de Venezuela, que es lo que andan buscando últimamente.

Derrocan al temible dictador y colocan en su lugar nada menos que a una Nobel de la paz, que no dudará en entregarles Venezuela en bandeja de plata a cambio de una vida de lujo para ella y los suyos.

Esto se ha hecho en los 70 con mucha peor propaganda, ahora tienen una…   » ver todo el comentario
2 K 32
Pablosky #6 Pablosky
Poco me parece esta reacción, esperaba más y mejor xD
3 K 43
#27 Grahml
A ver si se ahogan de una puta vez en su mierda bilis.
1 K 40
mente_en_desarrollo #24 mente_en_desarrollo
#19 ¿Cuánto tiempo dices?  media
1 K 34
mente_en_desarrollo #17 mente_en_desarrollo
Voy a señalar (por dejarlo escrito en alguna parte), que creo que el plan de Trump y Nethanyahu era hacer el plan, recibir premio nobel, recibir a los rehenes de hamás, y luego, poner cualquier excusa (siempre culpa de palestinos, por supuesto) para decir que han violado la tregua y seguir con el genocidio.

Pero no han contado que el premio nobel de la paz, solo mira cosas del año anterior, no del año en curso, por lo que esto solo contaría para el próximo. Y creo que según sus planes, va a ser demérito y no mérito para tener el nobel el año que viene.
1 K 29
#19 XXguiriXX
#17 Pues que Netanyahu y Trump aguanten un año sin masacrar gente inocente, no es difícil.
0 K 12
Tarod #20 Tarod
#19 par Netanyahu es muy dificil
0 K 9
RoterHahn #37 RoterHahn
#19
Antes veras llover ranas y teñirse el nilo de rojo.
0 K 15
#41 UNX
#19 En un año no solo seguirá el genocidio en Gaza, es posible que hasta Trump bombardee los feudos demócratas de su propio país.
0 K 11
mmlv #7 mmlv
¡Qué continue el esperpento!
1 K 27
Spirito #31 Spirito
¿Se sabe si hay algún portaviones yanqui dirigiéndose ya hacia Noruega? xD
1 K 24
jacm #10 jacm
Más claro hubiera sido dárselo a Netanyahu
1 K 23
frg #32 frg
#10 No es un concurso de perros y aunque lo fuera, el premio se lo lleva el amo Trump.
0 K 12
pepel #3 pepel
Jua, Jua, Jua...
0 K 20
jm22381 #15 jm22381
Todo lo que no sea invadir Noruega me parece descafeinado...
0 K 17
XtrMnIO #22 XtrMnIO
Yo creo que a Trumpi habría que darle un Nobel de Nobeles, como experto y el mejor en todo.

Así el niñato viejo igual se queda contento.
0 K 13
Sandman #12 Sandman
Tampoco han dicho ninguna tontería.
0 K 12
Destrozo #1 Destrozo *
Se lo tendrían que haber concedido a Putin
0 K 11
Dene #4 Dene
Sigue el circo del Payaso Naranja
0 K 11
#42 okeil
Entre golpistas y aliados de un genocida reclamado por la corte penal internacional, se quedan con el golpismo ...
0 K 10
Spirito #39 Spirito
Estamos viviendo momentos históricos, surrealistas... es que ni en un show de comedia.

¿Entendéis ahora por qué individuos de éstos, zumbaos, pueden llevarnos a una catástrofe?

Y eso de lo que nos enteramos...
0 K 9
Spirito #34 Spirito
Os vais a cargar al pobre Zanahorio a disgustos. xD
0 K 9
LoboAsustado #23 LoboAsustado
Pero a ver, criaturita.. ¿estabas acaso nominado para los premios de este año?
Es como no comprar loteria y quejarte de que le toca el gordo a otro xD
0 K 9
Lamantua #18 Lamantua
Copian a los del balón de oro. xD xD xD
0 K 9
oceanon3d #35 oceanon3d
Si se lo llegan a dar al Perro nos bombardean y luego nos invaden.
0 K 8
#13 pirat
Ahora el reconocimiento en premios no se merece, se exige...
0 K 8
themarquesito #26 themarquesito
#13 No es ninguna novedad en el caso de Trump.
Contaba Rick Riley, periodista de golf, una anécdota sobre Trump. Estaba Trump participando en un torneo colectivo (scramble), y al acabar se acercó al jefe del club diciéndole "he ganado en low net individual, deme un trofeo". El jefe del club le respondió que era una participación colectiva, que no había low net individual. Trump, cabreado, le dijo "he ganado en low net, deme mi puñetero trofeo". Por evitar una escenita, el…   » ver todo el comentario
2 K 46
#9 Alberto_meneame *
En sus trece, solo vale lo que ellos piensan, si es que piensan
0 K 6
#11 bacilo
Hay que democratizar los premios nobel
0 K 6
#29 omega7767
#11 los premios nobel son comunistas y terroristas
0 K 12

