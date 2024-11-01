edición general
10 meneos
20 clics
Se buscan camareros, albañiles, camioneros y médicos, los puestos más difíciles de cubrir

Se buscan camareros, albañiles, camioneros y médicos, los puestos más difíciles de cubrir

Camareros, cocineros, albañiles, camioneros, enfermeros, cuidadores o médicos de familia son algunas ocupaciones en las que el servicio público de empleo estatal (SEPE) ha detectado que existen puestos vacantes, de los que prácticamente dos de cada diez resultan imposibles de cubrir. El «Observatorio de las ocupaciones» del SEPE señala que las vacantes han ido aumentando en los últimos años, desde las 56.000 de 2014 hasta las casi 150.000 de 2024, mientras que a cierre del tercer trimestre de 2025 se superaban las 152.000, según el INE.

| etiquetas: sepe , ine , empleo
8 2 0 K 117 actualidad
10 comentarios
8 2 0 K 117 actualidad
Comentarios destacados:    
tul #1 tul
que saquen los santos en procesion porque con los precios disparatados de la vivienda y los sueldos de mierda que se pagan van a necesitar una pale de milagros cada dia.
4 K 65
Supercinexin #4 Supercinexin
Se empieza a jubilar la gente en masa y no hay reemplazo, eso es lo que pasa. Los españoles no han querido tener hijos desde aproximadamente los 80, hay mucha gente de 50-60 años que sólo han sido tíos, nunca padres, y eso empieza ya a pasar factura :-)

De ahí tanto regularización de inmigrantes y tanto "necesitamos inmigrantes". Sencillamente no hay suficientes españoles en edad de trabajar como para mover el país de la manera que se necesita para cumplir con las expectativas…   » ver todo el comentario
1 K 39
#10 Nastar
#4 discrepo, lo que no hay son españoles dispuestos a hacer segun que trabajos sobre todo en segun que condiciones.... Mucho licenciado en colombofilia que no se arremangaria en un curro de cuello azul ni ganando el doble que con cuello blanco
0 K 7
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
A como lo pagan? Condiciones laborales? Me interesa
0 K 20
Dragstat #3 Dragstat *
"Del total de vacantes, solo un 2,1 % se cubre sin dificultad, mientras que el 79,3 % se considera de difícil cobertura y el 18,6 % de imposible cobertura"

Lo de imposible cobertura me ha matado después de leer lo de camareros, albañiles y camionero. En todas estas noticias se tendría que añadir la coletilla de: "en base a lo que se está dispuesto a pagar de salario". Son trabajos con condiciones muy precarias.
0 K 20
Ferran #5 Ferran
#3 Un camarero legalmente por convenio tiene un sueldo decente… siempre que se cumpla el convenio y la legalidad, claro.
0 K 14
alfema #7 alfema
Seguramente se puedan poner ejemplo de empresas que tengan trabajadores de esos ramos y que no les falten peticiones de trabajo porque les dan unas condiciones de trabajo razonables.

Los que no encuentran trabajadores son los que ofrecen unas condiciones de mierda.
0 K 11
#8 charly-brown
Como en cualquier CC.AA. de España en Andalucía faltan médicos. Qué ha hecho la Junta, subirnos el sueldo la friolera de un 2% (IPC 2.7%).
Supongo que es parecido a lo que pasa en otras profesiones que tienen escasez de mano de obra.
Han pensado en subir los sueldos, suele solucionar muchos problemas de escasez. Conozco camareros que prefieren obras antes que servir en un bar con horarios maratonianos.
Pero claro, subir el sueldo es malo. Porque la gente podría pagar una vivienda o podría consumir más bienes, eso le podría beneficiar a la economía. Pero veo, que los políticos no están por la labor, porque ellos no quieren interferir en el libre mercado. Es que tengo....
0 K 7
Joker_2O #9 Joker_2O
Pues a mi como enfermero no me extraña, contratos precarios de temporalidad extrema, te obligan a estar pendiente del telefono 24h al dia bajo amenaza de sanción, no tienes días libres porque al finalizar un contrato tienes que empezar otro...
Bajo estas condiciones muchos deciden irse y mandar a la mierda al sistema y al país en busca de unas condiciones dignas.
0 K 7
Lorips_ #6 Lorips_
La izquierda tiene la solución para que los empresarios tengan millones de trabajadores para pagar poco y que se puedan hacer ricos: #RegularizacionYa!!!
0 K 6

menéame