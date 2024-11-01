Se buscan camareros, albañiles, camioneros y médicos, los puestos más difíciles de cubrir

Camareros, cocineros, albañiles, camioneros, enfermeros, cuidadores o médicos de familia son algunas ocupaciones en las que el servicio público de empleo estatal (SEPE) ha detectado que existen puestos vacantes, de los que prácticamente dos de cada diez resultan imposibles de cubrir. El «Observatorio de las ocupaciones» del SEPE señala que las vacantes han ido aumentando en los últimos años, desde las 56.000 de 2014 hasta las casi 150.000 de 2024, mientras que a cierre del tercer trimestre de 2025 se superaban las 152.000, según el INE.
De ahí tanto regularización de inmigrantes y tanto "necesitamos inmigrantes". Sencillamente no hay suficientes españoles en edad de trabajar como para mover el país de la manera que se necesita para cumplir con las expectativas… » ver todo el comentario
Lo de imposible cobertura me ha matado después de leer lo de camareros, albañiles y camionero. En todas estas noticias se tendría que añadir la coletilla de: "en base a lo que se está dispuesto a pagar de salario". Son trabajos con condiciones muy precarias.
Los que no encuentran trabajadores son los que ofrecen unas condiciones de mierda.
Supongo que es parecido a lo que pasa en otras profesiones que tienen escasez de mano de obra.
Han pensado en subir los sueldos, suele solucionar muchos problemas de escasez. Conozco camareros que prefieren obras antes que servir en un bar con horarios maratonianos.
Pero claro, subir el sueldo es malo. Porque la gente podría pagar una vivienda o podría consumir más bienes, eso le podría beneficiar a la economía. Pero veo, que los políticos no están por la labor, porque ellos no quieren interferir en el libre mercado. Es que tengo....
Bajo estas condiciones muchos deciden irse y mandar a la mierda al sistema y al país en busca de unas condiciones dignas.