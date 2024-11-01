Se buscan camareros, albañiles, camioneros y médicos, los puestos más difíciles de cubrir

Camareros, cocineros, albañiles, camioneros, enfermeros, cuidadores o médicos de familia son algunas ocupaciones en las que el servicio público de empleo estatal (SEPE) ha detectado que existen puestos vacantes, de los que prácticamente dos de cada diez resultan imposibles de cubrir. El «Observatorio de las ocupaciones» del SEPE señala que las vacantes han ido aumentando en los últimos años, desde las 56.000 de 2014 hasta las casi 150.000 de 2024, mientras que a cierre del tercer trimestre de 2025 se superaban las 152.000, según el INE.