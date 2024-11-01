Los compradores de VPO de San Juan: hijos del notario, sagas familiares...

Al margen del caso de la hasta ahora edil de Urbanismo, Rocío Gómez, del arquitecto municipal y de los hijos y de un sobrino de la ya exdirectora general de Organización Interna, entre los adquirientes también figuran dos hijos del notario que escrituró la constitución de la cooperativa y la compra del solar municipal, así como el mismo representante de Fraorgi, la gestora de la cooperativa.