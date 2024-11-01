edición general
Los compradores de VPO de San Juan: hijos del notario, sagas familiares...

Al margen del caso de la hasta ahora edil de Urbanismo, Rocío Gómez, del arquitecto municipal y de los hijos y de un sobrino de la ya exdirectora general de Organización Interna, entre los adquirientes también figuran dos hijos del notario que escrituró la constitución de la cooperativa y la compra del solar municipal, así como el mismo representante de Fraorgi, la gestora de la cooperativa.

36 comentarios
Comentarios destacados:      
jonolulu #1 jonolulu
Vaya puta vergüenza. Pagando el piso a gentuza que en 10 años lo venderá por el doble
#13 daniMate
#1 la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado.

Esto lo dijo un ministro de un partido "de izquierdas".

Y si el Estado te las regala.... ¿Que esperas que se haga? Que el estado, ayuntamientos on Comunidades usen los impuestos para regalar suelos público a particulares debería haber sido delito.
Pero es práctica común desde hace 3 o 4 décadas.

Ahora apenas hay posibilidad de que los poderes públicos puedan hacer algo para mejorar la situación. Por un lado, apenas…   » ver todo el comentario
Niessuh #26 Niessuh *
#1 La vivienda publica debe ser de alquiler y pertenecer así para siempre, como en Austria, Holanda, Singapur.... Es la única manera de asegurar una solución sin que los buitres del mercado se aprovechen.
Difunto #28 Difunto
#1 Sabes que no se pueden vender en creo 40 años, y algunas de las ultimas promociones autonomicas creo que de por vida salvo excepciones.. y aún cumpliendo esas excepciones para venderla tienes
Difunto #36 Difunto
#28 #1 Sabes que no se pueden vender en creo 40 años, y algunas de las ultimas promociones autonómicas creo que de por vida salvo excepciones.. y aún cumpliendo esas excepciones para venderla la comunidad tiene derecho de tanteo, tienes que venderla al precio tasado del momento, y tienes que devolver todas las ayudas que te hayan dado. No se yo donde este el negocio..

P.D. Evidentemente es una vergüenza que la adjudicación este amañada y creo que fiscalía tenía que meterse a revisar de oficio…   » ver todo el comentario
Sergio_ftv #6 Sergio_ftv
Los derechistas de MNM que se suelen indignar muchísimo con este tipo de noticias volvieron a la normalidad cuando verificaron que la corrupción provenía de sus sumos sacerdotes.
pepel #9 pepel
Te tiras un "cuesco" y sale un corrupto. Que maloliente país.
#12 chavi
VPO con piscina pista de futbol y de padel lo dice todo.
Saqueando lo publico. Putos ladrones
#16 poxemita
#12 los pobres (no sé si alguno habrá pillado un piso) también tienen derecho a vivir bien
elGude #34 elGude
#16 pues si quieres un piso con piscina, te vas a una urbanización de pijos, no te vas a una VPO. Debe de ser una vivienda en condiciones pero sin lujos, básico y si quieres comprar una mesa de luis xvi, te la compras y la metes en tu VPO.
elGude #32 elGude
#12 es una puta aberración, total, luego tienen palmeros que los defienden.
bigmat #2 bigmat
Imposible, a mi me han dicho que esas cosas no pasan. :troll:
elGude #20 elGude
#7 es una VPO debe de ser para la gente que no puede permitirse otra cosa.

Una VPO en una urbanización con piscina es una aberración.
taSanás #22 taSanás
#20 ahí estoy completamente de acuerdo. la VPO tiene que ser Básica, eficiente, pero sin lujos.
taSanás #18 taSanás *
#15 no, solo deben optar a las VPO el que tú decidas, no el que en papeles pueda optar, no, solo el que tu digas, "eh, este no, que seguro que esconde algo", es más, solo debe tenerse en cuenta TÚ opinión para ello, porque claro, es mucho mejor... además si es basada en prejuicios, mejor, que es más justo

Lo que hay que poner son una reglas del juego justas, y cumplirlas. y al que no las cumpla, hostión por usar recursos publicos mal. lo demás, es de dictatorcito.
elGude #30 elGude
#18 si tienes 300k no deberás de poder optar a una VPO. Son casas que no son para especular, son para vivir, que para eso lo construye el estado.
#35 meneandotela
#30 al igual que #15 lo que no entienden es que depende de las bases.

Si las bases están hechas con el culo, es lo que pasa.

Otra cosa es que moralmente deban o no.

Creo que es lo que quiere decir #18.
ccguy #29 ccguy
#7 Claro que pueden, aunque si hay un barrio de VPO lleno de hijos de notario igual es un poco raro
woody_alien #4 woody_alien
Todos somos iguales ante la ley pero algunos son más iguales que otros.
Spirito #25 Spirito
#19 Pero es que aquí están los fachuzos más intrépidos al Oeste de MnM y me gusta ponerlos nerviosos.

xD
elGude #31 elGude
#21 en #10 dices que es verdad que es a dedo, pero aquí sigues, defendiendo algo ilegal.

Y hablando de justicia.
Esfingo #24 Esfingo
Cero sorpresa
#33 mariopg
a poco que tiraran del hilo seria un macro escándalo
taSanás #23 taSanás
#19 @eirene la basura! :troll:
taSanás #3 taSanás *
pero ¿Dónde está el tongo? ¿pudieron inscribirse en la lista antes que el resto de la gente? he leido en diagonal y tanta negrita me marea, pero sí dice cosas como "Cerca de la mitad de los miembros de ese listado se renovaron entonces con la incorporación de nuevos socios siguiendo el orden cronológico de inscripción, "


Edit, parece que sí, ahí debe estar el tongo, el orden en la lista lo maneja la promotora: ¿Existía alguna obligación respecto al funcionamiento del sistema de

…   » ver todo el comentario
Golan_Trevize #5 Golan_Trevize
#3 lo mismo el tongo está en que ya da igual que tu padre sea notario, que está el mercado laboral y de vivienda tan jodidos que sigues optando solo a las VPO.
taSanás #7 taSanás
#5 ah, que los hijos de notario no pueden optar a las VPO?
0 K 7
Andreham #15 Andreham
#7 Tú crees que los hijos del rey deberían de optar a las VPO?

Tú crees que el hijo de un empresario de éxito debería de optar a las VPO?

Etc, etc.

Las VPO son viviendas para personas que por la naturaleza del capitalismo no puede acceder a viviendas "de mercado".

Un hijo de notario dudo que esté en una situación económica que le impida optar a una vivienda a precio de mercado. Por supuesto habrá casos y casos, si por lo que sea el hijo del notario en lugar de obtener un buen…   » ver todo el comentario
taSanás #21 taSanás
#14 exactamente por qué? quien ha incumplido qué? o es en base a lo que a ti te gustaría? como #15 aquí que los otros den supuestamente viviendas a dedo, justifica que vosotros las quitéis a dedo.

es acojonante el doble rasero. si lo hago yo, es justicia!!!
KoLoRo #8 KoLoRo
#3
Listado propio
¿Existía alguna obligación respecto al funcionamiento del sistema de inscritos para acceder a las viviendas de VPP? En principio, el listado y su control dependía únicamente de la propia cooperativa promotora del residencial, según fuentes de la propia entidad gestora, sin que existiese ningún control municipal o autonómico sobre su configuración o su orden, como sucede con todas las promociones de VPP de iniciativa privada, según apuntan fuentes del departamento autonómico de Vivienda.

Han dado pisos a dedazo
taSanás #10 taSanás
#8 sí, ya lo había visto, parece que ahí está la madre del cordero
Supercinexin #11 Supercinexin
#3 En ningún sitio. ¿Tongo? Qué dise roho, naaaaah nah, todo legal. Envidia que tiene la gente de que mi padre es notario y me arreglao lor papele der piso.

#14 Abajo
#3 Que sí pero que les quiten ahora la vivienda y se la concedan a gente que la necesita de verdad después de inhabilitarlos de cualquier función pública.
#17 Borgiano
De las cosas más vergonzosas que se han visto en política española últimamente... que ya es decir. ¿El alcalde no ha dimitido aun?
taSanás #27 taSanás
#17 tienes el listón muy bajo para decir que esto es de lo más vergozoso de la política ultimamente xD
