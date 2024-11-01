Los compradores de VPO de San Juan: hijos del notario, sagas familiares...

Al margen del caso de la hasta ahora edil de Urbanismo, Rocío Gómez, del arquitecto municipal y de los hijos y de un sobrino de la ya exdirectora general de Organización Interna, entre los adquirientes también figuran dos hijos del notario que escrituró la constitución de la cooperativa y la compra del solar municipal, así como el mismo representante de Fraorgi, la gestora de la cooperativa.
| etiquetas: viviendas públicas , alicante , corrupción , partido popular , barcala
Esto lo dijo un ministro de un partido "de izquierdas".
Y si el Estado te las regala.... ¿Que esperas que se haga? Que el estado, ayuntamientos on Comunidades usen los impuestos para regalar suelos público a particulares debería haber sido delito.
Pero es práctica común desde hace 3 o 4 décadas.
Ahora apenas hay posibilidad de que los poderes públicos puedan hacer algo para mejorar la situación. Por un lado, apenas… » ver todo el comentario
P.D. Evidentemente es una vergüenza que la adjudicación este amañada y creo que fiscalía tenía que meterse a revisar de oficio… » ver todo el comentario
Saqueando lo publico. Putos ladrones
Una VPO en una urbanización con piscina es una aberración.
Lo que hay que poner son una reglas del juego justas, y cumplirlas. y al que no las cumpla, hostión por usar recursos publicos mal. lo demás, es de dictatorcito.
Si las bases están hechas con el culo, es lo que pasa.
Otra cosa es que moralmente deban o no.
Creo que es lo que quiere decir #18.
Y hablando de justicia.
Edit, parece que sí, ahí debe estar el tongo, el orden en la lista lo maneja la promotora: ¿Existía alguna obligación respecto al funcionamiento del sistema de
… » ver todo el comentario
Tú crees que el hijo de un empresario de éxito debería de optar a las VPO?
Etc, etc.
Las VPO son viviendas para personas que por la naturaleza del capitalismo no puede acceder a viviendas "de mercado".
Un hijo de notario dudo que esté en una situación económica que le impida optar a una vivienda a precio de mercado. Por supuesto habrá casos y casos, si por lo que sea el hijo del notario en lugar de obtener un buen… » ver todo el comentario
es acojonante el doble rasero. si lo hago yo, es justicia!!!
Listado propio
¿Existía alguna obligación respecto al funcionamiento del sistema de inscritos para acceder a las viviendas de VPP? En principio, el listado y su control dependía únicamente de la propia cooperativa promotora del residencial, según fuentes de la propia entidad gestora, sin que existiese ningún control municipal o autonómico sobre su configuración o su orden, como sucede con todas las promociones de VPP de iniciativa privada, según apuntan fuentes del departamento autonómico de Vivienda.
Han dado pisos a dedazo