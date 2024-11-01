Secretario del Tesoro reconoce responsabilidades de Washington en las protestas de Irán

«El presidente Trump ordenó al Tesoro y a nuestra División OFAC poner la máxima presión en Irán. Y ha funcionado», afirmó Bessent. «Porque en diciembre, su economía colapsó. Vimos que un gran banco cayó. El Banco Central empezó a imprimir dinero. Hay escasez de dólares. No pueden obtener impuestos. Y es por eso que la gente se fue a la calle. Así que esto es [presión] económica. No se dispararon. Y las cosas se están moviendo de una manera muy positiva aquí».
| etiquetas: irán , scott bessent , crisis económica en irán , secretario del tesoro
Lo peor es el intento de EE.UU. de justificar una guerra contra Irán para convertirla en un país fallido.
Lástima que las víctimas sean, todas, gente de barrio de toda la vida, lo que desmonta el discursito. Pero ya sabemos igual, los iraníes sí lo saben.
"Soy iraní y quiero a mi amado dictador, pero llegó un tío del Mossad con un starlink y una voz me habló y me dijo que quemase cosas"
Básicamente el criterio es lo que decidan los americanos, y aquí varios lameculos dando palmas con orejas insultando a los que pedimos coherencia.
Estoy segura; Rusia ha ayudado mucho
Hay muchos que hablan de los Ayatolás y el régimen autoritario, pero lo que tiene preparado Israel y EE.UU. puede ser terrible, un país con una población de 80 millones cuanta gente tienen que matar para que caiga en el caos.
A EE UU. y a Israel no les importa en absoluto la población Israelí, lo vemos en Gaza donde las cifras de muertos son no son 80.00, rondan de 300.000 a 600.000.
A quien le importan los muertos gazaties, hay que deshacerse de los palestinos matándolos o largandolos, y hacer una rivera palestina.
Nadie se quejaría si el país ganase libertades y dejase de ser tan represivo; y lo seguramente el Ayatolá podría seguir como cualquier rey en una monarquía parlamentaria, con influencia suficiente para tener peso en el país