Secretario del Tesoro reconoce responsabilidades de Washington en las protestas de Irán

«El presidente Trump ordenó al Tesoro y a nuestra División OFAC poner la máxima presión en Irán. Y ha funcionado», afirmó Bessent. «Porque en diciembre, su economía colapsó. Vimos que un gran banco cayó. El Banco Central empezó a imprimir dinero. Hay escasez de dólares. No pueden obtener impuestos. Y es por eso que la gente se fue a la calle. Así que esto es [presión] económica. No se dispararon. Y las cosas se están moviendo de una manera muy positiva aquí».