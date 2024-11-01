edición general
Secretario del Tesoro reconoce responsabilidades de Washington en las protestas de Irán

«El presidente Trump ordenó al Tesoro y a nuestra División OFAC poner la máxima presión en Irán. Y ha funcionado», afirmó Bessent. «Porque en diciembre, su economía colapsó. Vimos que un gran banco cayó. El Banco Central empezó a imprimir dinero. Hay escasez de dólares. No pueden obtener impuestos. Y es por eso que la gente se fue a la calle. Así que esto es [presión] económica. No se dispararon. Y las cosas se están moviendo de una manera muy positiva aquí».

| etiquetas: irán , scott bessent , crisis económica en irán , secretario del tesoro
Mauro_Nacho #1 Mauro_Nacho
"En tanto, las declaraciones ofrecidas por Bessent este miércoles suman un nuevo reconocimiento Washington de que la política de sanciones no persigue a altos funcionarios ni personas físicas, sino que el fin último de las mismas es generar un colapso económico y con ello una crisis de magnitud y que la población vea en la subordinación a Estados Unidos la única salida a su agresión."
3 K 45
Pertinax #2 Pertinax *
Con lo cual obligó a Alí Jamenei a asesinar a miles de iraníes descontentos. No tenía otra opción. Tiene todo el sentido.
3 K 43
Mauro_Nacho #3 Mauro_Nacho
#2 La dura represión o grupos armados con teléfonos strarlink introducidos ilegalmente para organizarse en guerra de guerrillas, quemar edificios y disparar indiscriminadamente para crear caos, todo orquestado por la CIA, el Mossad y el M16.
Lo peor es el intento de EE.UU. de justificar una guerra contra Irán para convertirla en un país fallido.
8 K 75
Pertinax #5 Pertinax *
#3 Has olvidado a Soros, veo que las logias judeomasónicas ya las tienes contempladas.

Lástima que las víctimas sean, todas, gente de barrio de toda la vida, lo que desmonta el discursito. Pero ya sabemos igual, los iraníes sí lo saben.
2 K 30
ElenaCoures1 #6 ElenaCoures1
#3 ¿Cuántos agentes del Mossad o de la CIA han capturado? ¿100? ¿50?

"Soy iraní y quiero a mi amado dictador, pero llegó un tío del Mossad con un starlink y una voz me habló y me dijo que quemase cosas"
2 K 30
powernergia #7 powernergia
Ya sabéis, están las dictaduras buenas, y las dictaduras malas.

Básicamente el criterio es lo que decidan los americanos, y aquí varios lameculos dando palmas con orejas insultando a los que pedimos coherencia.
3 K 42
ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
¿Pero cómo va a haber un colapso económico con la de amigos poderosos que tiene Irán?
Estoy segura; Rusia ha ayudado mucho :troll:
1 K 23
woody_alien #8 woody_alien
No era necesaria la aclaración, ya lo sabíamos, tenemos la experiencia de las "espontáneas" primaveras árabes.
1 K 19
Mauro_Nacho #9 Mauro_Nacho
Hay que justificar un cambio de régimen, si EE.UU. e Israel bombardean Irán, van a morir miles de personas, van a dejar al país en ruinas y en un estado fallido donde impere el caos.
Hay muchos que hablan de los Ayatolás y el régimen autoritario, pero lo que tiene preparado Israel y EE.UU. puede ser terrible, un país con una población de 80 millones cuanta gente tienen que matar para que caiga en el caos.
A EE UU. y a Israel no les importa en absoluto la población Israelí, lo vemos en Gaza donde las cifras de muertos son no son 80.00, rondan de 300.000 a 600.000.
A quien le importan los muertos gazaties, hay que deshacerse de los palestinos matándolos o largandolos, y hacer una rivera palestina.
0 K 11
ElenaCoures1 #10 ElenaCoures1
#9 ¿Y no sería mas fácil que se aperturase el país a una sana democracia plural y se dejase de invertir en armas y en ayudar a Rusia con su cagada especial, o a los hutíes o a Hezbollah, por ejemplo?
Nadie se quejaría si el país ganase libertades y dejase de ser tan represivo; y lo seguramente el Ayatolá podría seguir como cualquier rey en una monarquía parlamentaria, con influencia suficiente para tener peso en el país
0 K 7

