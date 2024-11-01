edición general
Bruselas respalda a España tras las amenazas de aranceles de Trump y avisa de que responderá "apropiadamente" llegado el caso

La Comisión aclara, eso sí, que de momento se trata solo de 'escenarios hipotéticos'.

#3 Tok_Tok
Responderá aplicando aranceles a España :troll:
camvalf #7 camvalf
Enviaran a Ursula a negociar que obtiene siempre buenos resultados
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
No sé cómo tomármelo xD
javibaz #6 javibaz
Eso es lo que hay que hacer, naranjito sigue tratando a los países de la UE de forma individual y hay que dejarle claro que un ataque a uno es un ataque a todos.
Premutos73 #4 Premutos73
Cambiarán el lubricante hipoalergénico por uno de marca blanca a ver si se le irrita la verga a Trump.
Metabarón #8 Metabarón
Otro guantazo a Feijóo.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
y nosotros nos lo creemos :roll:
Andreham #5 Andreham
Responderá con un bombardeo propio para que Naranjito le pase otro par de millones a Von Der Leyen.
