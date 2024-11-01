·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8862
clics
Tranquilos, que el voto es secreto
5105
clics
La broma viral del 'mendigo' que preocupa a las autoridades y explica el otro problema de la IA
7020
clics
El viernes más de 1.000.000 de personas se arruinaron. Esto es lo que pasó
4697
clics
Losantos dedica su columna de hoy en El Mundo a un bulo
5303
clics
Pacifistas
más votadas
424
Losantos dedica su columna de hoy en El Mundo a un bulo
786
Israel abre fuego en Gaza: mata a seis palestinos a pesar del acuerdo de paz
492
La 1 dispara sus audiencias: radiografía del explosivo auge de sus programas diarios en RTVE
601
El FMI sitúa a España como la gran economía avanzada que más crece por segundo año consecutivo
536
Grecia, paralizada de nuevo por la huelga contra la jornada laboral de 13 horas al día
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
17
meneos
40
clics
Bruselas respalda a España tras las amenazas de aranceles de Trump y avisa de que responderá "apropiadamente" llegado el caso
La Comisión aclara, eso sí, que de momento se trata solo de 'escenarios hipotéticos'.
|
etiquetas
:
comisión
,
bruselas
,
europa
,
aranceles
,
trump
14
3
0
K
146
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
14
3
0
K
146
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Tok_Tok
Responderá aplicando aranceles a España
5
K
67
#7
camvalf
Enviaran a Ursula a negociar que obtiene siempre buenos resultados
2
K
43
#1
Verdaderofalso
No sé cómo tomármelo
0
K
20
#6
javibaz
Eso es lo que hay que hacer, naranjito sigue tratando a los países de la UE de forma individual y hay que dejarle claro que un ataque a uno es un ataque a todos.
0
K
12
#4
Premutos73
Cambiarán el lubricante hipoalergénico por uno de marca blanca a ver si se le irrita la verga a Trump.
0
K
10
#8
Metabarón
Otro guantazo a Feijóo.
0
K
8
#2
CharlesBrowson
y nosotros nos lo creemos
0
K
7
#5
Andreham
Responderá con un bombardeo propio para que Naranjito le pase otro par de millones a Von Der Leyen.
0
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente