PP y Vox evitan respaldar al Gobierno ante las amenazas de Trump de imponer aranceles a España

Las dos fuerzas de la derecha culpan a Sánchez por no cumplir el objetivo de destinar el 5% del PIB a defensa. El Partido Popular y Vox no quieren respaldar al presidente Pedro Sánchez, ni siquiera ante las amenazas de un mandatario extranjero como Donald Trump, quien el pasado martes aseguró que “España tiene que ser castigada” por no elevar su gasto militar hasta el 5% del PIB (Producto Interior Bruto) y amagó con imponer nuevos aranceles a los productos españoles.