publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
19
meneos
59
clics
Broncano visibiliza en 'La Revuelta' el problema de la Cañada Real con los protagonistas de 'Ciudad sin dueño'
Toni, Sulami y Chule han visitado el programa de La 1 para presentar su largometraje, que narra la situación de la zona en primera persona
|
etiquetas:
:
cine
,
madrid
,
television
,
broncano
,
cañada real
#1
YSiguesLeyendo
Cada uno le llevó al presentador su correspondiente regalo: Sulami un pañuelo hecho a mano y un libro del fotógrafo Manuel Rojas que relata mediante imágenes la situación de la Cañada Real; Chule una vara, y Toni un foco de luz sin gas. "Para que veas cómo se apaña la gente para estar en casa", le explicó.
1
K
30
#2
Feindesland
¿Pero cual es el proiblema de la Cañada Real, par aque yo me entere?
¿Que están allí o que están mal?
Porque según a quién le preguntes, te dice una coisa.
0
K
18
#5
sotillo
#2
Yo tengo entendido que es el Alcampo de la droga pero lo mismo son solo rumores
1
K
28
#3
Luiskelele
El pañuelo puede aprovecharlo si tiene una hija para cierta barbaridad muy típica en sitios como la cañada también.
0
K
11
#4
poxemita
"Conozco la zona, he estado por ahí varias veces", prosiguió el jiennense, algo que sorprendió al más joven. "¿A qué?"
m.youtube.com/watch?v=SD0GCxZKPzg
0
K
11
#6
wata
Que me aclare. ¿Como se llama el largometraje "Ciudad sin dueño" o "Ciudad sin sueño"? Lo llama de dos formas diferentes en apenas dos párrafos.
0
K
10
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
¿Que están allí o que están mal?
Porque según a quién le preguntes, te dice una coisa.
m.youtube.com/watch?v=SD0GCxZKPzg