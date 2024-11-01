edición general
Broncano visibiliza en 'La Revuelta' el problema de la Cañada Real con los protagonistas de 'Ciudad sin dueño'

Toni, Sulami y Chule han visitado el programa de La 1 para presentar su largometraje, que narra la situación de la zona en primera persona

YSiguesLeyendo
Cada uno le llevó al presentador su correspondiente regalo: Sulami un pañuelo hecho a mano y un libro del fotógrafo Manuel Rojas que relata mediante imágenes la situación de la Cañada Real; Chule una vara, y Toni un foco de luz sin gas. "Para que veas cómo se apaña la gente para estar en casa", le explicó.
1
Feindesland
¿Pero cual es el proiblema de la Cañada Real, par aque yo me entere?
¿Que están allí o que están mal?

Porque según a quién le preguntes, te dice una coisa.
0
sotillo
#2 Yo tengo entendido que es el Alcampo de la droga pero lo mismo son solo rumores
1
Luiskelele
El pañuelo puede aprovecharlo si tiene una hija para cierta barbaridad muy típica en sitios como la cañada también.
0
poxemita
"Conozco la zona, he estado por ahí varias veces", prosiguió el jiennense, algo que sorprendió al más joven. "¿A qué?"
m.youtube.com/watch?v=SD0GCxZKPzg
0
wata
Que me aclare. ¿Como se llama el largometraje "Ciudad sin dueño" o "Ciudad sin sueño"? Lo llama de dos formas diferentes en apenas dos párrafos.
0

