La banca española ya negocia con las grandes cadenas de distribución las comisiones de Bizum Pay

La banca española ya negocia con las tiendas las comisiones reducidas que aplicará el pago presencial con Bizum, un sistema que prevé lanzarse a finales de mayo en comercios de toda España y con el que aspira a competir con Visa y Mastercard en las compras físicas. El sistema será muy similar a los actuales pagos por NFC con tarjeta desde el móvil, pero eliminando la tarjeta intermediaria para pagar de cuenta a cuenta bancaria, y con comisiones más bajas. Se integrará en las apps bancarias pero también se podrá usar desde la nueva app Bizum Pay