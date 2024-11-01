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La banca española ya negocia con las grandes cadenas de distribución las comisiones de Bizum Pay

La banca española ya negocia con las grandes cadenas de distribución las comisiones de Bizum Pay

La banca española ya negocia con las tiendas las comisiones reducidas que aplicará el pago presencial con Bizum, un sistema que prevé lanzarse a finales de mayo en comercios de toda España y con el que aspira a competir con Visa y Mastercard en las compras físicas. El sistema será muy similar a los actuales pagos por NFC con tarjeta desde el móvil, pero eliminando la tarjeta intermediaria para pagar de cuenta a cuenta bancaria, y con comisiones más bajas. Se integrará en las apps bancarias pero también se podrá usar desde la nueva app Bizum Pay

| etiquetas: banco , negociar , comisión , tienda , pagos , nfc , bizum , pay
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3 comentarios
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jm22381 #1 jm22381 *
Quería mandar la de ABC que tiene más información pero es mugo de pago... aunque :troll: archive.is/20260409051304/https://www.abc.es/economia/banca-negocia-gr
Relacionada: menea.me/2h8ej
bizumpay.com/
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josde #3 josde *
#1 Mugo de pago. xD
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fofito #2 fofito
Pues espero que funcione mejor que la aplicación de mi banco, porque jamás he podido realizar un pago contacless con ella,algo que Google pay les agradece...
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menéame