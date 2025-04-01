edición general
Ataque sionista contra la Taberna Garibaldi

Ataque sionista contra la Taberna Garibaldi: un individuo armado con una llave inglesa y una piedra agrede al encargado y rompe el escaparate

Mltfrtk #6 Mltfrtk *
No me cabe duda de que todos los partidos políticos democráticos condenarán este ataque violento. A ver lo que dicen en los telediarios de la noche.
Thornton #7 Thornton
#6 Estoy refrescando contínuamente la cueta de X de Ayuso para no perderme su enérgica condena ante un hecho como este. :troll:
#10 fliper *
#7 Mira que cerrar el bar!!!! Le va a meter un paquete por impedir la libertad de los madrileños que se le va quitar la tontería al tabernero este{troll}
security_incident #8 security_incident
La Taberna Garibaldi (y su encargado) le fue prometido hace 3000 años
tommyx #12 tommyx
#8 con una caña una tapa de maná
io1976 #9 io1976
Con razón no son bienvenidos.
#1 Ganpalo
Llave inglesa y piedra son armas sionistas.
javibaz #2 javibaz
#1 El detenido justificó su acción acusando a la Taberna Garibaldi de cometer “delitos de odio” por exhibir en su fachada un cartel en el que se indica que los sionistas no son bienvenidos.
Si las lleva un sionista, si.
devilinside #3 devilinside
#1 La llave inglesa no, como su propio nombre indica
stygyan #4 stygyan
#3 te equivocas, las llaves inglesas fueron prometidas a los sionistas hace tres mil años.
tommyx #11 tommyx
#1 como derrotó David a Goliat? Con una piedra sionista.

Jaque mate
