Adiós a las luces LED, las bombillas de nueva generación están aquí: consumen menos y su luz se parece más al sol

La iluminación OLED al emitir desde toda la superficie y no desde un foco concentrado, es uniforme, suave y no deslumbra, mires desde donde mires. Esta tecnología reduce drásticamente la famosa luz azul, replicando el espectro solar casi a la perfección. Es una iluminación "amable" que no pelea con los ciclos de sueño ni fatiga los ojos al final del día. Al utilizar esta tecnología en las bombillas pasaremos de tener una luz funcional a tener una luz saludable.