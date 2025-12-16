edición general
87 meneos
959 clics
Abogados Cristianos pide la retirada del cartel de Santas Pascuas por recrear la última cena

Abogados Cristianos pide la retirada del cartel de Santas Pascuas por recrear la última cena

La fundación española de Abogados Cristianos solicita medidas cautelarísimas para obligar al Festival Santas Pascuas a retirar su cartel oficial que "recrea la Última Cena, sustituyendo la figura de Cristo por una Virgen María caricaturizada, representada con gafas de sol", dicen.

| etiquetas: abogados cristianos , festival santas pascuas
48 39 0 K 378 actualidad
67 comentarios
48 39 0 K 378 actualidad
Comentarios destacados:                
#9 #4 Ya te lo explico yo. Porque la iglesia católica y no el islam ha sido la religión dominante en España, participando activamente en la guerra civil y la represión franquista durante cuarenta años. Y posteriormente, en democracia, intentando continuamente limitar las libertades, influir en política y apropiarse de un vasto patrimonio inmobiliario. Ah! y por los cientos de casos de bebés robados a sus madres y los de pederastia que han tolerado y escondido, intentando silenciar a las víctimas y obstruir la acción de la justicia.

¿Lo quieres más claro o te hago un croquis?
Peka #1 Peka
Efecto Streisand :troll:  media
23 K 216
#10 Grahml
#1 En realidad están recurriendo a la ventana de Overton para ganar una visibilidad que con ideas normales nunca alcanzarían.

La táctica a la que acuden no busca que la idea triunfe de inmediato, sino mover los límites de lo discutible y normalizar posiciones inicialmente marginales, extremas o altamente relacionadas con autoritarismo totalitarios condenados por activa y por pasiva durante décadas o siglos.

En EEUU, Bannon y similares bodrios, junto con el tarado de Trump, han tenido beneficios evidentes usando estas metodologías.

Y continúan con tal táctica estirando el chicle.

Pues estos apestados cristianos aspiran a lo mismo.
16 K 154
#27 Sacapuntas
#10 La visibilidad se la dan los medios que airean cada deposición de la Polonia. Están en su derecho, pero me temo que los artistas también lo usarán como altavoz de sus obras acogiéndose a la libertad artística y de expresión. Ya desde la edad media había obras que rayaban lo obsceno y pecaminoso desde el punto de vista católico en monasterios, catedrales y conventos y ahí siguen. ¿No van a pedir su retirada o demolición?
1 K 18
#30 moneslash
#10 superinteresante esto que comentas. Ellos saben de sobras que la demanda no va a prosperar, pero consiguen que normalicemos que se pidan estas cosas.
0 K 6
carlesm #32 carlesm
#10 De hecho, les funciona, estamos (la justicia) discutiendo si el cartel este es lícito o no, cuando lo que deberíamos discutir es porque los símbolos de las leyendas de algunos están protegidos especialmente, y otros, por ejemplo el lore de El Señor de los Anillos no goza de la misma consideración.
1 K 16
woopi #22 woopi *
#1 Y no puedo creer que nadie ha dicho la rima... ¡¡¡Héctor de Miguel, te invoco!!! :-D
0 K 10
#37 chochis
#1 Parquesvr! a Tope!
0 K 10
#55 LuigiR
#1 Menudo cartelazo, me gustan un montón de los que tocan, ojalá viviera un poco más cerca. Gracias Abogados Cristianos por la info.
3 K 31
ansiet #59 ansiet
#1 Kon tantas "Zetas", seguro que es un festival muy interesante.
0 K 12
themarquesito #8 themarquesito
Otra mierda directa al archivo. Como dice @PasaPollo y no me canso de citar, "estos palman costas por defecto"
6 K 86
skaworld #16 skaworld *
#8 Desde un punto de vista legal estas cosas son un poco...

Porque entiendo que esta peña afirma que el cartel es burlesco con su iconografia... pero una pregunta pa los leguleros... Esto... Es "SU" ?

Porque dudo mucho q esta imagen tenga derechos de autor, y... en modo troll... Esta peña aburre dia y noche diciendo que España es de tradicion catolica por lo que esta iconografia no les pertenece en exclusiva... seria... segun ellos mismos... de todo el pueblo Español, el que es…   » ver todo el comentario
1 K 22
thorpedo #28 thorpedo
#16 más burlesco son todas las cabalgatas de Reyes de media España , pero claro con esas no se meten :troll:
0 K 11
skaworld #34 skaworld
#28 Lo que me mola del enunciado sobre afirmar que la iconografia cristiana forma parte del legado cultural de todos los españoles y por tanto puede ser usada por todos ellos es que... A ver ya se ha hablado muhco de ellos, Abogados Cristianos utiliza estos casos no para ganarlos si no para meter miedo, somos malotes te vamos a entrampar no oses tocar nada que vamos a por ti. Y a los medios siempre se filtra la denuncia con lo que su actividad de matones amedrentando al rebaño funciona.

Si la…   » ver todo el comentario
1 K 32
PasaPollo #44 PasaPollo
#16 Me recuerda una historia curiosa de la Cienciología. Creo que fue cuando South Park expuso por primera vez al gran público sus chorradas. El tema es que para impedir que se mofaran de ellos, los cienciólogos interpusieron una demanda de protección de propiedad intelectual. La gracia es que haciendo eso tenían que reconocer que su mitología era completamente un trabajo de ficción de Hubbard.
4 K 53
skaworld #49 skaworld
#44 A mi con tal de desplazar el debate sobre si es burla o no a quien tiene derecho a utilizarla (y la respuesta a eso es... todo el mundo porque nadie se puede apropiar del patrimonio cultural...) me parece una buena troleada
0 K 12
themarquesito #52 themarquesito
#16 La idea general de Abogados Cristianos es que ellos representan el sentir general de los cristianos y obran en nombre de los mismos, cosas falsas de principio a fin.
0 K 20
skaworld #53 skaworld
#52 Sip pero... Aun asumiendo esa tesis... "los cristianos" tienen los derechos de explotacion sobre la toooda la iconografia cristiana? O forma parte del legado cultural de los pueblos al ser... parte de la historia de los mismos en el caso especifico de las naciones tradicionalmente catolicas? Porque... si no es asi cientos de miles de escudos emblemas y blasones que contienen cruces, virgenes, calices... serian patrimonio católico y no podrian ser usados sin su consentimiento lo cual es absurdo, no podrias usar el escudo de Galicia por poner un ejemplo, por contener jarto de iconografia católica en algo que no tuviese su visto bueno...  media
0 K 12
Jakeukalane #3 Jakeukalane
Estos hijos de puta quieren gobernar. Que no se os olvide a los del voto en blanco o los abstencionistas.
6 K 66
PacoJones #14 PacoJones
#11 Cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo.
6 K 66
sieteymedio #38 sieteymedio
#14 No, es que cuando no te gusta la pregunta, responde a lo que te gustaría que te hubieran preguntado.

Déjalo, es un troll de libro. Se les reconoce porque se refieren a tí en plural (Vaya empanada mental que tenéis). Así expanden su grito de atención a cualquiera que esté leyendo la discusión.
4 K 52
ansiet #58 ansiet
#14 a dias, ni eso
0 K 12
aupaatu #2 aupaatu *
Parece que tienen la patente de recrear las leyendas biblicas
De paso que lo intenten con los reyes magos puestos a pedír justicia
3 K 46
Thornton #45 Thornton
#2 Efecto Streisand de libro. ¿Quién sabía algo de esto antes de la denuncia de AACC.
0 K 19
chemari #64 chemari
#2 Ni siquiera eso. La mayoría de las veces lo que se recrea no es la escena de la biblia en sí, sino el cuadro de Da Vinci. Pues hasta de eso se quieren apropiar.
0 K 10
#6 vantablack
El gobierno lo tiene bien fácil: a tomar por culo el delito contra los sentimientos religiosos y los juristas budistas se quedan sin trabajo. Y ya puestos, a tomar por culo también el cambio horario. Con estas dos cosas hasta me pensaría votar al perro.
3 K 43
fjcm_xx #13 fjcm_xx
Qué tontopollas son, la virgen.
2 K 29
Rogue #54 Rogue
Os imagináis a unos abogados defendiendo a unicornios? Pues éstos, lo mismo.
2 K 28
Javi_Pina #56 Javi_Pina
A ver cuándo eliminan la absurda ley de ofensa a sentimientos religiosos, NO SE A QUE ESPERAN, el siguiente gobierno seguro que no lo va a hacer, con suerte nos dejarán volver a votar.
2 K 27
#5 soberao *
"La fundación española de Abogados Cristianos"
La fundación española xD xD se ve que el medio trata con imparcialidad este tema.
1 K 24
#40 soberao
#33 Parece que ha ido cambiando su nombre a lo largo del tiempo según tu enlace:
La Fundación Española de Abogados Cristianos, o simplemente Abogados Cristianos, es una fundación civil de ámbito nacional que, según su constitución, defiende legalmente los valores del cristianismo. Fue conocida como Asociación Española de Abogados Cristianos, o Asociación de Abogados Cristianos.
0 K 13
#12 Nebuchanezzar
Aunque al parecer tengan algún tipo de fetiche con ser humillados, a mi me parece asqueroso que puedan seguir litigando así, y no me cabe en la cabeza como semejante cúmulo de mierda en forma de organización sigue pudiendo ser legal despues de demostrarse tantas veces la mala intencionalidad detrás de sus acciones
4 K 23
woody_alien #17 woody_alien
Abotargados cristianos. Hay 14 personas ergo no puede ser la Última cena.
2 K 23
robustiano #48 robustiano
#17 Eran 12+1, y el que hace la foto. Total 14. :troll:
0 K 13
Nihil_1337 #46 Nihil_1337 *
Curiosos estos cristianos que no perdonan ni una ofensa xD
1 K 20
#51 Otrebla8002
Hasta las pelotas de estupideces cristianas obligando que a todo el mundo le tenga que importar su jodida religión.
Pero porque no se preocupan de su vida y dejan a la gente en paz.
1 K 20
karakol #41 karakol
Deberían dar las gracias por hacer proselitismo de sus mierdas supersticiones secta cosas en vez de denunciarlos.
0 K 19
#26 angar300
#11No se... al que la Iglesia llevaba bajo palio era a Franco, quien denominó Cruzada a la Guerra Civil fué Franco (denominación que la iglesia adoptó), quien dió un lugar de privilegio a la iglesia en España fué Franco,... ¿Seguimos...?
1 K 18
#39 rogerillu
Han pensado en denunciar ya la peli de La vida de Brian?
1 K 17
#50 To_lo_loco
¿Será delito por ofensas religiosas que sus seres imaginarios me pueden comer los huevos?

Imagino que depende de los tribunales acordados…
1 K 17
xyzzy #61 xyzzy *
Abogados Cristianos, los que tengo entre las manos.

Si los cristianos se preocupasen por la pobreza con la misma energia que de lo que les preocupa lo que pasa en sus alcobas, el mundo seria un lugar mejor.
1 K 16
#63 pirat
Por mí que denuncien lo que quieran, al sol y las estrellas por paganas... el problema está en la pocilga judicial que les ampara e intimida a la soviedad civil.
Luego hablan de colapso en los juzgados, falta de medios y acusan a otros de "compulsividad denunciatoria"... muy goebelianos los sicarios togados.
La pertenencia al opus, que sigue siendo quien manda en españa, debería ser suficiente motivo para quedar excluido de la carrera judicial e incluso en la administración pública y política por conflicto de intereses al anteponer los de la secta a los del conjunto de la sociedad, en una clara alta traición.
1 K 15
imagosg #31 imagosg
Tu argumento es infantil , siempre que alguien habla de la Iglesia pederasta , lloras porque no lo hacen con el vecino musulmán .
Tienes que razonar un poco más, un poquito más...
0 K 13
imagosg #35 imagosg
Sin duda , el poder que tienen éstos pederastas miserables , viene del franquismo.
Es de primero de historia , majete !
0 K 13
#21 mikasalo
La denuncia viene por la recreación de "una falsa Virgen María", dando por supuesto que hay alguna verdadera, como si tuviesen pruebas de la existencia de alguna verdadera. Estos de Abogados Cristianos, ¿Dónde compraron su título académico?
1 K 13
sieteymedio #42 sieteymedio
Abogados Cristianos demanda atención y altavoz en las redes. ¡Los meneantes acuden al rescate!
0 K 10
#60 luckyy
Estos HDP tienen que saber que después de que la iglesia haya impuesto por la fuerza sus creencias, nosotros podemos hacer uso de su iconografía como nos salga de los huevos; y cuanto más irreverente, mejor
0 K 10
#7 unocualquierax
Abogados Cristianos, ¡ IATPC !.
0 K 10
Glidingdemon #66 Glidingdemon
Cuando el lacayo de alcaspa lea un poco de historia de la religión no meterá la pata hasta el cuello, no le puedo contestar porque me tiene en el ignore como a medio meneame, el tal Jesusito de Nazaret o de Belén o de su santas madres vírgenes, es un profeta más del islam. Por lo tanto, también se han metido con el islam, que alguien se lo explique, y que le diga ademas, que todas las religiones son un bulo, como los que cuentan sus amos.
0 K 8
#43 angar300
Ya estamos tardando: hay que eliminar todas las últimas cenas, que en todas acaban borrachos y a hostias...
0 K 7
#65 caciro
Desde el punto de vista legal, la petición de Abogados Cristianos para retirar el cartel tiene poco recorrido: en España la libertad de expresión y creación artística (art. 20 CE) goza de una protección muy fuerte y "la mera ofensa a sentimientos religiosos" no basta para justificar censura o retirada de una obra.

La jurisprudencia del TC y del TEDH siempre resuelve en favor de la libertad de expresión salvo que haya incitación al odio o a la violencia, cosa que aquí no parece…   » ver todo el comentario
0 K 7
#20 Cilantro
La virgen con gafas de sol, super ofensivo.

Jesucristo con una bomba nuclear metida por el culo, eso sin embargo es la pasión.
0 K 7
Tyrion113 #47 Tyrion113
Charlie Hebdo judicial. Matemos Encarcelemos al dibujante .
0 K 7
#62 no_soy_un_bot
Ahora Davinci es canon como la biblia...
0 K 6
#23 Megustaelgris
Juraría que la virgen María es la cantante de El Columpio Asesino, lo cual lo hace mucho mejor 8-D
0 K 6
Mecaguen #9 Mecaguen *
#4 Ya te lo explico yo. Porque la iglesia católica y no el islam ha sido la religión dominante en España, participando activamente en la guerra civil y la represión franquista durante cuarenta años. Y posteriormente, en democracia, intentando continuamente limitar las libertades, influir en política y apropiarse de un vasto patrimonio inmobiliario. Ah! y por los cientos de casos de bebés robados a sus madres y los de pederastia que han tolerado y escondido, intentando silenciar a las víctimas y obstruir la acción de la justicia.

¿Lo quieres más claro o te hago un croquis?
27 K 200
#15 Nebuchanezzar
#9 Es de derechas, ni te molestes
0 K 7
Panko #19 Panko
#9 Ni te molestes, a éste le pagan en plátanos y cacahuetes. Este año creo que le suben ya la productividad y le aumentan además en cuatro Sugus cada trienio.
1 K 9
woopi #29 woopi *
#9 A ver, que es alcama. No se le responde a su técnica habitual de cero argumentos y estupidez máxima.
0 K 10
ansiet #57 ansiet
#9 Claro no, clarisimo.
0 K 12
elmileniarismovaallegar #18 elmileniarismovaallegar
#4 Sí... porque Mahoma está muy imbricado en la cultura española (de hace 800 años)...:troll:
2 K 27
tetepepe #24 tetepepe
#4 Claro, todo el mundo sabe que la navidad celebra el nacimiento de Mahoma.
No te jode!
2 K 17
alcama #25 alcama
#24 La Navidad no celebra la Ultima Cena
1 K 12
#36 frascuelo
#4 Toma, rellénalo y luego lo compulsas.  media
2 K 28
inconnito #67 inconnito
#4 ¿Estás insinuando de alguna manera que lo que te gustaría es que los católicos reaccionaran de manera violenta a sátiras verbales o plásticas? Porque eso no te hace parecer muy buena persona.
0 K 10

menéame