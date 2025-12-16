Abogados Cristianos pide la retirada del cartel de Santas Pascuas por recrear la última cena

La fundación española de Abogados Cristianos solicita medidas cautelarísimas para obligar al Festival Santas Pascuas a retirar su cartel oficial que "recrea la Última Cena, sustituyendo la figura de Cristo por una Virgen María caricaturizada, representada con gafas de sol", dicen.
¿Lo quieres más claro o te hago un croquis?
La táctica a la que acuden no busca que la idea triunfe de inmediato, sino mover los límites de lo discutible y normalizar posiciones inicialmente marginales, extremas o altamente relacionadas con autoritarismo totalitarios condenados por activa y por pasiva durante décadas o siglos.
En EEUU, Bannon y similares bodrios, junto con el tarado de Trump, han tenido beneficios evidentes usando estas metodologías.
Y continúan con tal táctica estirando el chicle.
Pues estos apestados cristianos aspiran a lo mismo.
Porque entiendo que esta peña afirma que el cartel es burlesco con su iconografia... pero una pregunta pa los leguleros... Esto... Es "SU" ?
Porque dudo mucho q esta imagen tenga derechos de autor, y... en modo troll... Esta peña aburre dia y noche diciendo que España es de tradicion catolica por lo que esta iconografia no les pertenece en exclusiva... seria... segun ellos mismos... de todo el pueblo Español, el que es
Si la… » ver todo el comentario
Déjalo, es un troll de libro. Se les reconoce porque se refieren a tí en plural (Vaya empanada mental que tenéis). Así expanden su grito de atención a cualquiera que esté leyendo la discusión.
De paso que lo intenten con los reyes magos puestos a pedír justicia
La fundación española se ve que el medio trata con imparcialidad este tema.
es.wikipedia.org/wiki/Fundación_Española_de_Abogados_Cristianos
La Fundación Española de Abogados Cristianos, o simplemente Abogados Cristianos, es una fundación civil de ámbito nacional que, según su constitución, defiende legalmente los valores del cristianismo. Fue conocida como Asociación Española de Abogados Cristianos, o Asociación de Abogados Cristianos.
Pero porque no se preocupan de su vida y dejan a la gente en paz.
mierdas supersticiones sectacosas en vez de denunciarlos.
Imagino que depende de los tribunales acordados…
Si los cristianos se preocupasen por la pobreza con la misma energia que de lo que les preocupa lo que pasa en sus alcobas, el mundo seria un lugar mejor.
Luego hablan de colapso en los juzgados, falta de medios y acusan a otros de "compulsividad denunciatoria"... muy goebelianos los sicarios togados.
La pertenencia al opus, que sigue siendo quien manda en españa, debería ser suficiente motivo para quedar excluido de la carrera judicial e incluso en la administración pública y política por conflicto de intereses al anteponer los de la secta a los del conjunto de la sociedad, en una clara alta traición.
Tienes que razonar un poco más, un poquito más...
Es de primero de historia , majete !
La jurisprudencia del TC y del TEDH siempre resuelve en favor de la libertad de expresión salvo que haya incitación al odio o a la violencia, cosa que aquí no parece… » ver todo el comentario
Jesucristo con una bomba nuclear metida por el culo, eso sin embargo es la pasión.
MatemosEncarcelemos al dibujante .
No te jode!