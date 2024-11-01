edición general
Abascal aprovecha su pésame por el accidente en Adamuz para atacar al Gobierno: "La ultraderecha siempre ensuciándolo todo"

Abascal aprovecha su pésame por el accidente en Adamuz para atacar al Gobierno: "La ultraderecha siempre ensuciándolo todo"

En un tuit publicado tres horas después del accidente, el líder de Vox pidió rogar por las víctimas, pero inmediatamente convirtió su tuit en una nueva crítica al Gobierno: "Por desgracia, y lamento decirlo, como en tantas catástrofes que nos han golpeado estos años, no puedo confiar en la acción de este Gobierno. Nada funciona bajo la corrupción y la mentira". "Aún están sacando a personas fallecidas, se desconocen las causas y el mismo Abascal que sostiene y disculpa a Mazón ya está usando la tragedia de Adamuz para atacar al gobierno..."

Chinchorro #3 Chinchorro
El hombre ha visto la oportunidad para quedar retratado como un miserable y se ha tirado a por ella.
MiguelDeUnamano #13 MiguelDeUnamano
#3 No puede defraudar a sus votantes teniendo una actitud mínimamente decente.
Gry #5 Gry
Con Franco la Alta Velocidad jamás tuvo ni un solo accidente y además cumplía sus horarios. :shit:
dark_soul #9 dark_soul
A ver que tarda en pedir donaciones para las víctimas.
pepel #6 pepel
Sabe que va a ganar titulares.
#11 Otrebla8002
Ha tardado poco en bailar sobre los muertos. Lo justo en despertar de la resaca.
#12 Chiapela
Dejad al gobierno que siga cobrando millonadas por no hacer nada.
oceanon3d #14 oceanon3d
#12 ¿El gobierno cobrando millonadas? ... eso merece una explicación camarada; soy todo oídos. :-D
Gadfly #16 Gadfly
#14 saliao!
Amperobonus #2 Amperobonus
Es un hijo de puta oportunista. Asi la vida te lo devuelva bien multiplicado :peineta:
Spirito #1 Spirito
Abascal es un impresentable.
Andreham #4 Andreham
Menudo hijo de puta, sobretodo teniendo en cuenta que va junto a literalmente corruptos mentirosos.
#7 sliana
Abascal no defrauda. Hay que ser mala persona para que sea tu referente.
Febrero2034 #10 Febrero2034
De la persona que sube noticias cada 15 min sobre Ayuso y cualquier cosa q le parezca. Ahora a decir que o no se puede decir en estos casos. Cuando lleva decenas o cientos de noticias subidas usandolo como ariete político.

Ale, p'a gris!
Gadfly #15 Gadfly
#10 ese usuario del que usted me habla es para echarle de comer aparte
