Abascal aprovecha su pésame por el accidente en Adamuz para atacar al Gobierno: "La ultraderecha siempre ensuciándolo todo"

En un tuit publicado tres horas después del accidente, el líder de Vox pidió rogar por las víctimas, pero inmediatamente convirtió su tuit en una nueva crítica al Gobierno: "Por desgracia, y lamento decirlo, como en tantas catástrofes que nos han golpeado estos años, no puedo confiar en la acción de este Gobierno. Nada funciona bajo la corrupción y la mentira". "Aún están sacando a personas fallecidas, se desconocen las causas y el mismo Abascal que sostiene y disculpa a Mazón ya está usando la tragedia de Adamuz para atacar al gobierno..."