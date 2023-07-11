La extrema derecha usa el accidente de Córdoba para cargar contra el Gobierno

La extrema derecha ha tardado poco tiempo, apenas unas horas, en utilizar políticamente el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que ha dejado al menos 39 muertos. El líder de Vox, Santiago Abascal, publicó un tuit la pasada noche, cuando la información sobre el siniestro era todavía muy escasa, para cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. “No puedo confiar en la acción de este Gobierno”, escribió pasadas las 10.40 de la noche, mientras los servicios de emergencia encontraban los primeros cuerpos sin vida entre los vagones.