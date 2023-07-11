La extrema derecha usa el accidente de Córdoba para cargar contra el Gobierno

La extrema derecha ha tardado poco tiempo, apenas unas horas, en utilizar políticamente el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que ha dejado al menos 39 muertos. El líder de Vox, Santiago Abascal, publicó un tuit la pasada noche, cuando la información sobre el siniestro era todavía muy escasa, para cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. “No puedo confiar en la acción de este Gobierno”, escribió pasadas las 10.40 de la noche, mientras los servicios de emergencia encontraban los primeros cuerpos sin vida entre los vagones.
Si no consideraste que exigir explicaciones de los responsables y una investigación al respecto por la Dana fuese de "carroñeros", ¿por qué en este caso sí? Esa es la pregunta que me hago.
"Por desgracia, y lamento decirlo, como en tantas catástrofes que nos han golpeado estos años, no puedo confiar en la acción de este gobierno. Nada funciona bajo la corrupción y la mentira".
#6 Se politizó cuando se vio que habían problemas achacables a las políticas tomadas. Habrá que ver si este es politizable.
Ahora vamos a comparar:
1- PP y VOX poniendo verde a AEMET y amenazando con cerrarla, ya en 2023:
2- PP y VOX critican también el sistema ES Alert en otoño de 2023, fechas cercanas y por causas relacionadas:… » ver todo el comentario
Eso y los expertos en gestión y mantenimiento de estructuras y servicios ferroviarios.
Y por supuesto, no pueden salir los avisos que hicieron los sindicatos, pq eso molesta tb a Nacho y a los Altokarmistas.
Pero le pueden preguntar a Pardo de Vera que aunque esta preparando su defensa por presuntas adjudicaciones indebidas seguro que encuentra hueco para darles una respuesta adecuada y si… » ver todo el comentario
Aquí ha habido un accidente del cual se desconocen las causas pero ya sabéis algunos que ha sido el Oscar Puente en persona quien ha descarrilado el tren. Y bien, que sí, que informes que… » ver todo el comentario
Esto no es "caerse de la escalera" y ya hay una foto que se ve perfectamente que el resultado es un trozo de via que falta.
A ti te parecerá… » ver todo el comentario
Esto no es "caerse de la escalera" y ya hay una foto que se ve perfectamente que el resultado es un trozo de via que falta.
¿Que ya faltaba durante años, que se perdió tal vez esa misma tarde o que se perdió durante el accidente? No lo sabemos, solo sabemos que tú ya lo tienes clarisimo, será la… » ver todo el comentario
Por ahora solo te he visto decir DANA mal y no se sabe que ha pasado aquí. Que en la DANA no se hubiera avisado antes, esta mal y culpa del Mazón. Que tengamos noticias de que se avisó de estos problemas... no, eso mejor lo tenemos en cuarentena pq no sabemos que ha pasado.
Si tanto te preocupa una cosa, te tendria q preocupar la otra, la falta acción preventiva ante avisos.
Lo de los informes, no tengo ni idea de cómo se gestionan y sospecho que tú tampoco. Tal vez son cosas como "este tramo está mal, si se circula a 150km/h no entraña ningún riesgo" y le dan una prioridad menor para revisarlo y tal vez un apremio al gobierno para que lo resuelva en una cuestión que se limita a la optimización del viaje. También, el vídeo que… » ver todo el comentario
Luego en la realidad las cosas seguirán igual de mal para los ciudadanos.
