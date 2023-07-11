edición general
La extrema derecha usa el accidente de Córdoba para cargar contra el Gobierno

La extrema derecha ha tardado poco tiempo, apenas unas horas, en utilizar políticamente el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que ha dejado al menos 39 muertos. El líder de Vox, Santiago Abascal, publicó un tuit la pasada noche, cuando la información sobre el siniestro era todavía muy escasa, para cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. “No puedo confiar en la acción de este Gobierno”, escribió pasadas las 10.40 de la noche, mientras los servicios de emergencia encontraban los primeros cuerpos sin vida entre los vagones.

Comentarios destacados:          
Gadfly
No tan fuerte, Ignacio.

oceanon3d
#2 Gran comentario para pasar por votos y ver a la peña reunida.

:troll:

Golan_Trevize
La responsabilidad ferroviaria recae en el gobierno, de igual forma que la de las alertas de la Dana recaía en el gobierno autonómico.

Si no consideraste que exigir explicaciones de los responsables y una investigación al respecto por la Dana fuese de "carroñeros", ¿por qué en este caso sí? Esa es la pregunta que me hago.

Paltus
#5 ¿A esto le llamas pedir explicaciones?
"Por desgracia, y lamento decirlo, como en tantas catástrofes que nos han golpeado estos años, no puedo confiar en la acción de este gobierno. Nada funciona bajo la corrupción y la mentira".
#6 Se politizó cuando se vio que habían problemas achacables a las políticas tomadas. Habrá que ver si este es politizable.

Bapho
#5 aun se está investigando la razón del accidente y tu ya buscas culpables?

Huaso
#5 vaya vara de medir…
Ahora vamos a comparar:

1- PP y VOX poniendo verde a AEMET y amenazando con cerrarla, ya en 2023:
www.eldiario.es/madrid/somos/almeida-pide-aemet-afine-pronosticos-acus
maldita.es/malditobulo/20230711/vox-propone-cerrar-aemet/?utm_source=c

2- PP y VOX critican también el sistema ES Alert en otoño de 2023, fechas cercanas y por causas relacionadas:…   » ver todo el comentario

manbobi
Carroñeros en acción, allí y aquí. Se veía venir.
Eso y los expertos en gestión y mantenimiento de estructuras y servicios ferroviarios.

javibaz
Son especialistas en usar los muertos como arma política.

Barney_77
#3 Todos los partidos usan las catastrofes y los accidentes para atacar a sus rivales. Los politicos son todos iguales, una panda de hijos de puta que unicamente piensan en su futuro.

Fj_Bs
#4 Los politicos son todos iguales que Abascal ? menos mal que NO

Barney_77
#12 No, digo que su interes se circunscribe a su futuro politico, no al bienestar y prosperidar de la poblacion. Ahi no puedes negarme que absolutamente todos son iguales.

Bapho
#13 Yo te lo niego. Conozco a montones de políticos que están ahí para ayudar a sus vecinos a pesar de tener que hacer muchos sacrificios.

Bapho
#12 perdón por el negativo. No me he dado cuenta y cuando he tratado de retirarlo no me dejaba

Fj_Bs
#30 No pasa nada xD

Bapho
#4 No es cierto. Y por más que lo repitais sigue siendo falso. Si quieres hacerle el juego a VOX es cosa tuya pero no todos los político son iguales, la mayoria es gente con ética y decente.

VFR
#3 xD xD xD te ha faltado nombrar a Mazón o Ayuso y lo clavas

javibaz
#10 no hace falta, se identifican ellos solos.

Huaso
#10 nahh… eso es redundar

Febrero2034
El dia que hay una portada sobre la DANA, que lleva usandose durante 1 año de manera política. Ahora no se puede usar los accidentes de manera política.
Y por supuesto, no pueden salir los avisos que hicieron los sindicatos, pq eso molesta tb a Nacho y a los Altokarmistas.

Alves
#8 Dice una sobrina de abalos que aunque ella no iba presencialmente, un portero de discoteca consejero de renfe se encargaba de tramitar todo, lo que pasa es que ahora mismo no les puede atender y que el ministro anterior, que tampoco les puede atender, se gasto un montón de chistorras para tener todo fino.

Pero le pueden preguntar a Pardo de Vera que aunque esta preparando su defensa por presuntas adjudicaciones indebidas seguro que encuentra hueco para darles una respuesta adecuada y si…   » ver todo el comentario

ldoes
#8 Te recuerdo que, con lo de la DANA, al gobierno de Mazón no le vino bien emitir ninguna alerta hasta las 20:22. Pero para ti evidenciar la evidente dejadez de funciones es politizar lo que todos los ciudadanos valencianos experimentamos y comprobamos fehacientemente en nuestras propias carnes ese día.

Aquí ha habido un accidente del cual se desconocen las causas pero ya sabéis algunos que ha sido el Oscar Puente en persona quien ha descarrilado el tren. Y bien, que sí, que informes que…   » ver todo el comentario

Febrero2034
#14 Es facil exagerar las cosas diciendo que ha sido Oscar Puente en persona. YO no he dicho nada de eso, pero eso te da igual. Avisos sobre el mal estado de las vias ferroviarias lleva dandose años. Si a tite molesta q las alertas no se enviaran hasta 20:22h ¿que te parece que llevemos 1año largo leyendo avisos de que la situación es mala?

Esto no es "caerse de la escalera" y ya hay una foto que se ve perfectamente que el resultado es un trozo de via que falta.

A ti te parecerá…   » ver todo el comentario

ldoes
#16 Yo esperaba que entendieses que estaba exagerando con lo de Oscar Puente descarrilando personalmente el tren, supuse que entenderías que aunque está grande no tiene tanta fuerza.

Esto no es "caerse de la escalera" y ya hay una foto que se ve perfectamente que el resultado es un trozo de via que falta.
¿Que ya faltaba durante años, que se perdió tal vez esa misma tarde o que se perdió durante el accidente? No lo sabemos, solo sabemos que tú ya lo tienes clarisimo, será la…   » ver todo el comentario

Febrero2034
#21 las vias no pueden no estar, un tren sin una via no circula. Yo no se lo que ha pasado, pero si un tren descarrila al pasar en una linea recta, o el tren estaba mal o la via estaba mal. Y los trenes no suelen descarrilar así pq si.

Por ahora solo te he visto decir DANA mal y no se sabe que ha pasado aquí. Que en la DANA no se hubiera avisado antes, esta mal y culpa del Mazón. Que tengamos noticias de que se avisó de estos problemas... no, eso mejor lo tenemos en cuarentena pq no sabemos que ha pasado.

Si tanto te preocupa una cosa, te tendria q preocupar la otra, la falta acción preventiva ante avisos.

ldoes
#24 La comparación entre esto y la DANA es imposible y creo que solo puede aparecer en las cabecitas de gente malintencionada.

Lo de los informes, no tengo ni idea de cómo se gestionan y sospecho que tú tampoco. Tal vez son cosas como "este tramo está mal, si se circula a 150km/h no entraña ningún riesgo" y le dan una prioridad menor para revisarlo y tal vez un apremio al gobierno para que lo resuelva en una cuestión que se limita a la optimización del viaje. También, el vídeo que…   » ver todo el comentario

pedrario
Los que hasta hace horas politizaban cosas como el accidente de Alvia vendrán ahora a criticar que se politice este otro.

Luego en la realidad las cosas seguirán igual de mal para los ciudadanos.

Khanbaliq
Nada nuevo cara al sol.

Son alimañanas.

Dene
Estaban tardando los carroñeros en posarse sobre los muertos
puto asco que dan

Suleiman
Han tardado...

Arzak_
Muy inmediatos para sacar rédito político de los entresijos de las víctimas mortales. Probablemente lo siguiente será nuevamente pedir donaciones como en el caso de la dana para quedársela en sus bolsillos.¡Son sus costumbres! 8-D

Mediorco
Los buitres esperando la oportunidad, al acecho, contentos de que haya muertos.

Expat_Guinea_Ecuatorial
La extrema izquierda tambien lo haria si hubiera un gobiero de la turboultramegaderecha. Si hasta lo hicieron con la crisis del ebola que se saldo con la terrible cifra de un perro fallecido

Poligrafo
Ha devuelto Babascal la pasta que trincaron sus acolitos de las donaciones para la Dana?


